Nejznámější český jelen Standa dorazil do Lán. Původně měl být zastřelen

Jelen Standa, který na začátku února v Návštěvnickém centru Šumavy na Kvildě zranil jednoho z návštěvníků, se rázem stal nejspíš nejznámějším jelenem v Čechách. Původně měl být kvůli svému útoku na muže zastřelen, nakonec však nalezl i díky nesouhlasu veřejnosti svůj nový domov v lánské oboře.

Na převoz do Lán se čekalo až do chvíle, než jelen shodil parohy. Tak se také stalo, a tak ve čtvrtek mohl Standa konečně zamířit do středních Čech.

Šestiletý desaterák, který váží 150 kilogramů a je v kohoutku vysoký 140 centimetrů, byl po svém převozu umístěn do karanténního vyplocení v lánské oboře, kde bude aktuálně pozorován zhruba na území třech nebo čtyřech hektarů. „Jelena nyní budeme pozorovat, abychom zjistili do jaké míry je nebezpečný, a jestli je zdravotně v pořádku,“ vysvětluje ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák, podle kterého by Standa měl pobývat v karanténní obůrce asi měsíc.

„Je dobře, že přichází právě v téhle době. Období růstu paroží je pro jeleny velmi citlivé. Jedná se o jediné období, kdy se k sobě dokáží chovat jako opravdoví gentlemani, nedochází tedy k tomu, že by se vzájemně napadali. V téhle době se i vytváří hierarchie, do které by měl zapadnout i tenhle jelen. Na socializaci bude mít čas do doby říje, tedy do druhé půlky srpna a začátku září. Předpokládáme, že by toto období mělo stačit k tomu, aby se jelen začlenil do naší skupiny jelení zvěře,“ dodal Miloš Balák.