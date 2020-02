V současné době může být v těchto ústavech umístěno maximálně dvacet osm dětí. Ministerstvo práce chce v chystané novele zákona o sociálněprávní ochraně dětí snížit jejich množství na dvacet.

„Tento počet může být překročen jen v případě, že do péče zařízení budou svěřeni sourozenci,“ konstatuje úřad v návrhu. Má to dětem ulehčit jejich situaci, aby se cítily více jako doma. Kromě toho nově nebudou smět tato zařízení být ve stejném areálu jako klasické „děcáky“.

Přelidněné ústavy

Podle obcí a měst by to ale mohlo způsobit problémy. „Bude to mít vliv především na děti, které už v tuto chvíli není v některých krajích jednoduché umístit,“ uvedla v připomínkovém řízení Jana Přecechtělová,ze Sdružení místních samospráv ČR.

Podobný názor zastává i Svaz měst a obcí. „Dojde ke zrušení více než poloviny zařízení,“ varuje svaz.

Zánik se podle něj nemusí týkat pouze přechodných zařízení, ale i klasických dětských domovů nebo kojeneckých ústavů, protože jsou tato zařízení často propojena. „Už v roce 2019 musela za stávající situace některá zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z kapacitních důvodů odmítat desítky z nich,“ dodal svaz.

Více peněz

Na kapacitní problémy upozornili na nedávné konferenci v Senátu i zástupci dětských domovů. „U nás v Plzeňském kraji neumístíte dítě, já sama jsem jich během dne odmítla šestnáct,“ řekla Jana Koubová, předsedkyně Federace dětských domovů.

Stanovisko ministerstva se Deníku v době uzávěrky tohoto vydání sehnat nepodařilo, připomínky se budou teprve projednávat. Návrh obsahuje i další věci, například navýšení peněz pro tyto ústavy, pobyt dětí v nich se pak omezí maximálně na rok.