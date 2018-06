Jezděte s helmou, radí cyklistům záchranáři. V květnu vyjeli ke stovce nehod

Na kolo usedá každý den a jezdí do práce, o víkendu se vydává na dlouhé projížďky po okolí. Bez helmy by ale do pedálů nešlápl, ani když jede jen nakoupit. „Nejhorší úrazy se navíc cyklistům stávají při nízké rychlosti. Ze zkušeností vím, že se mnohdy i při jízdě krokem lidé poraní fatálněji. Pokud jezdí po městě bez helmy, opravdu riskují,“ řekl zkušený cyklista Nikola Štourač.

dnes 05:01 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: Deník

Když cyklisté po nárazu přeletí přes řídítka, ovlivňuje podle Šťourače míru zranění právě přítomnost helmy a rychlost pádu. „Já jsem na kole spadl jen jednou, při čtyřicetikilometrové rychlosti. Protože jsem se kutálel a měl na hlavě helmu, nic mi nakonec nebylo,“ dodal cyklista. Cestováním sanitkou končí podle zdravotníků jízda na kole čím dál častěji. Na jihu Moravy podle nich počty zraněných cyklistů rapidně stoupají. „Zatímco v únoru a březnu jsme vyjížděli asi k deseti nehodám, v květnu jich bylo už sto,“ řekla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Zraněné cyklisty podle ní záchranáři ošetřují i několikrát denně. Poslední vážná nehoda se stala v květnu nedaleko Lednice na Břeclavsku. „Dva cyklisté se srazili při jízdě z kopce. Jednoho ve vážném stavu převezl vrtulník do Brna, druhého s otřesem mozku vezla sanitka do břeclavské nemocnice,“ popsala Bothová. Nehody se podle policistů stávají hlavně kvůli neopatrnosti cyklistů. „Nejen oni mnohdy tápou v pravidlech silničního provozu a nevědí, jak se správně na cestách chovat. Podíleli jsme se proto na přípravě naučného videoklipu,“ řekl krajský ředitel policie Leoš Tržil. Jihomoravští policisté s preventisty vytvořili naučná videa o tom, jaká práva a povinnosti cyklisté na cestách mají. ČTĚTE TAKÉ: Cyklisty i řidiče v Brně naučí jezdit dvě nová videa Nejvíc potíží dělají podle strážníků cyklisté chodcům. „Jízda po chodníku je nejčastější přestupek. Loni jsme jich v Brně řešili 331. Cyklisté také často přejíždějí na chodník i ve chvíli, když se na semaforu rozsvítí červená,“ upozornil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Cyklisté podle něj střídají silnici, cyklostezku i chodník na základě toho, jak se jim to hodí. „Někdy se nečekaně vynoří z řady zaparkovaných aut a řidiči pak nestihnou reagovat. Loni jsme nejvíc přestupků zaznamenali v brněnské ulici Hlinky,“ dodal. Za přestupek mohou strážníci na místě cyklistům udělit až dvoutisícovou pokutu. ČTĚTE TAKÉ: Na tachometr se neohlížejí. Nejrychleji se silnicemi na jihu Moravy řítí cizinci ČTĚTE TAKÉ: Hlídka skolila studenta paralyzérem. Oprávněnost zákroku policisté prověřují

Autor: Jolana Halalová