/ČERNÁ A BÍLÁ/ Říkáte malým holkám a klukům, že dárky nosí Ježíšek, nebo přiznáte barvu, že jsou od vás? Nikdo přesně neví, jaká odpověď je správná. Jisté však je, že může zásadně ovlivnit vztahy dětí k rodičům i ke světu na celý život. Zde shrnujeme některé argumenty a tážeme se na váš názor. Shrnutí přinese Deník v Černé a bílé v úterý 19. prosince.

Nosí dárky Ježíšek, nebo rodiče? Zeptali jsme se náhodných kolemjdoucích | Video: Deník/Kateřina Součková

Zdroj: DeníkKaždý rok znovu debatujeme o tom, zda máme děti udržovat v magické pohádce o tom, že je obdarovává český Ježíšek. A co se stane, až prozřou, nebudou nám to vyčítat? Nejsme v tom sami. Stejný spor běží v celém západním světě o to, zda dárky dává Santa Claus. A odehrává se i ve věhlasných časopisech a serverech. Odborníci se přou a uvádějí vědecké argumenty pro i proti.

Psycholožka Pavla Koucká nedávno pro Seznam řekla: „Ježíška nevnímám jako věšení bulíků na nos, ale spíše jako hru nebo jako kousíček magického, který si pouštíme do reálného světa, abychom ho obohatili a zkrášlili.“ Profesorka Kelly- Ann Allen, kterou oslovil prestižní americký server Conversations, je přesvědčena, že vánoční rituály pomáhají budovat společenské vazby a i díky nim se lidé cítí v dnešním světě méně osamělí.

Další známý psycholog Zbyněk Vybíral v knize Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci popisuje, že i ti dotazovaní, kteří považovali větu „Dárky nosí Ježíšek.“ za lež, ji neodsuzovali. Považovali ji za lež pro dobro věci, za krásnou, lepší, motivující lež.

Řada odborníků se shodne i na tom, že když se většinou mezi sedmi a osmi lety dovědí pravdu, cítí nejen zklamání, ale i zadostiučinění. Jejich podezření, které už dlouho měli, se potvrdilo. Ostatně, jak by Ježíšek mohl obletět celý svět současně? Přečíst všechny dopisy za oknem? V dětské duši nezůstane trpká vzpomínka na rodičovskou lež, nýbrž příjemná na kouzlo Vánoc. Podobný názor převážil i v anketě, kterou udělal Deník v ulicích.



Jenže čtyři z pěti expertů, které oslovil citovaný server Conversation, jsou přesvědčeni o tom, že lhát dětem se nemá ani o Vánocích. Jejich názor se opírá o to, že dítě je plnohodnotný člověk a má znát pravdu. Pokud mu ji neříkáme, ztrácí v nás důvěru. Rebecca English, která se věnuje vzdělávání učitelů, píše: „Nejsem jediná, kdo se cítil zničený tím, když jsem se dověděla, jak mě rodiče podvedli ohledně Santa Clause. A vždycky jsem pak uvažovala o tom, kdy a kde mi jindy zalhali.“

Filozof Peter Allerton poukazuje na to, že lžeme dětem v mnoha jiných věcech, abychom zakryli nepříjemnosti. Například o tom, že maminka a tatínek se nepohádali ve skutečnosti, že to byla jen taková hra. Lež o Santovi považují rodiče za něco podobného. Neuvědomují si však například, co z toho vyplývá pro chudé děti. Když hodně dárků dostávají ty „hodné“, jak se může cítit ten, kdo jich dostane málo, ne vlastní vinou?

Lze poukázat i na rozvoj technologií: Šestileté dítě si může o tomto sporu, který dospělí vedou, přečíst ve svém mobilu nebo na tabletu. Brzy se zeptá umělé inteligence, jak to s Ježíškem je. A jediné, co vánoční lží dokážeme, je to, že si nás dcery a synové nebudou vážit. To ostatně platí o všech ostatních i takzvaně milosrdných lžích.