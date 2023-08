Mužský římskokatolický řeholní řád Tovaryšstva Ježíšova, známí jezuité, si jak u německých nacistů, tak i u komunistů vysloužil pověst „papežových špionů“ či „agentů Vatikánu“. Nedá se říci, že by jimi opravdu byli, mnozí z nich se ale postavili oběma totalitám na odpor a snažili se za všech okolností bránit svobodu a demokracii. Patřil k nim i kněz a jezuita Antonín Zgarbík, od jehož narození uplynulo 110 let.

Jedna z obětí proticírkevního tažení, rektor Svaté Hory Josef Hynek (snímek z roku 1947). V roce 1951 byl odsouzen za údajnou velezradu na 12 let vězení | Foto: se svolením Státního okresního archívu Příbram

Jezuité nemají v českém obecném povědomí nejlepší pověst. Největší vinu na tom nese zřejmě historická postava „pátera Koniáše“, považovaného za přední osobnost násilné rekatolizace českých zemí v 18. století (v období jiráskovského Temna) a za „paliče českých knih“.

V jeho stínu pak zůstává například obětavé úsilí Koniášova předchůdce, rovněž jezuity Bohuslava Balbína o záchranu a obhajobu českého jazyka. A už téměř vůbec se nemluví o statečném postoji mnoha jezuitských řeholních kněží proti oběma totalitám 20. století, německému nacismu a poválečnému československému komunismu.

Antonín Zgarbík, viceprovinciál české provincie Tovaryšstva Ježíšova a jedna z obětí komunistického režimu, při primiční mši svaté v červnu 1940Zdroj: Wikimedia Commons, Kenad, CC BY-SA 4.0

Antonín Zgarbík, viceprovinciál české provincie Tovaryšstva Ježíšova, nezůstal v boji proti násilným režimům pozadu. Věznění v Terezíně za druhé světové války ještě přežil. Mírov a Valdice, kde skončil po vykonstruovaném politickém procesu s členy jezuitského řádu, se mu již staly osudnými.

Z Jankovic do Tovaryšstva Ježíšova

Na svět přišel ve středu 27. srpna 1913 v malebné vesničce Jankovice nedaleko Velehradu, vklíněné do chřibských lesů.

„Za pěkného slunečného odpoledne jsem stanul na kopci nad hospodou u Šmolcova kříže. Viděl jsem řadu zemědělských usedlostí s humny a pro mne s nespočetným stromovím – jednu velkou ovocnou zahradu. Viděl jsem drobné chaloupky na domkařské straně a celou dědinku zasazenou do syté zeleně. Pamatuji si přesně na svůj dojem a snad polohlasně jsem pronesl své vyznání: Tady sú jistě dobří lidé. Tady ti bude dobře,“ popsal ve 30. letech minulého století své první setkání s vesnicí její pozdější zanícený kronikář Josef Župka.

Bohužel, dětství Antonína Zgarbíka, jenž přišel na svět jako nejmladší ze tří dětí poměrně chudých rodičů, ani v tomto přívětivém kraji příliš šťastně nezačalo. Když mu byly dva roky, musel jeho otec narukovat do první světové války, ve které padl. Zgarbíkova matka onemocněla koncem války tyfem, takže rodina upadala do stále větší bídy. Od nejhoršího ji naštěstí uchránila ona lidská vstřícnost a vzájemnost, kterou ve zdejších lidech vytušil jankovický kronikář.

„Našli se dobří lidé, a hlavně pan farář Cyril Baťa, který pomáhal kde mohl a podporoval také rodinu Zgarbíkovu. Když Antonín vychodil pět tříd obecné školy doma a vykazoval dobrý prospěch a nadání, pan farář mu pomohl dostat se do gymnázia na Velehradě,“ uvádí Jan Pavlík v knize Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, vydané v roce 2011 (její výňatky lze najít na stránkách Jesuit).

S farářovou pomocí se Antonín dostal na gymnázium ve Velehradě a po absolvování sexty se stal novicem jezuitského řádu. Po složení prvních řeholních slibů odjel studovat řádovou filozofii v Polsku a teologii v Nizozemsku. Po prvním roce teologie se vrátil domů, bohužel z více než závažných důvodů: psal se rok 1938.

„Napjatá mezinárodní politická situace vylučovala zahraniční studium a v roce 1938 přiměla provinciála Bruna Restela, aby stáhl studenty z různých jezuitských kolejí ve světě zpět do vlasti. Zbylé tři roky teologie tedy dostudoval scholastik Antonín Zgarbík na jezuitských kolejích v Praze a na Svatém Hostýně. Dne 5. července 1940 byl v brněnské katedrále vysvěcen na kněze,“ uvádí historička Stanislava Vodičková v práci Papežovi špioni: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova v soukolí moderních dějin na příkladu P. Antonína Zgarbíka.

Nacisté zavádějí nové pořádky

Po okupaci zbytku okleštěného Československa německými vojsky a vzniku Protektorátu Čechy a Morava se z katolické církve podobně jako z dalších církví na našem území stala díky iniciativě řady kněží významná rezistentní síla, v řadě případů zapojená i do aktivního odboje.

Nesmrtelným se stal třeba případ faráře, vojenského kaplana a podporučíka duchovní služby československé armády Františka Štveráka, který nejenže se podílel na tvorbě a šíření ilegálního časopisu V boj, ale také přímo ukrýval zbraně československé armády.

V roce 1940 byl zatčen, ale protože ani přes mučení nic neprozradil a ukryté zbraně se nepodařilo gestapu najít, nebyl popraven a válku přežil v koncentračních táborech. Velkou morální prestiž si získal za válečných let také arcibiskup Josef Beran, který si coby rektor arcibiskupského semináře a profesor pastorální teologie prošel vězněním na Pankráci, v Terezíně i v koncentračním táboře v Dachau.

Pokud jde o řád Tovaryšstva Ježíšova, k němuž patřil Zgarbík, nacisté jej podle Vodičkové vnímali jako nejdůležitější a politicky nejaktivnější, přičemž fakt, že právě tato řehole má své misie a vazby po celé světě a současně je čtvrtým ze svých slibů zavázaná věrností papeži, v nich vzbuzoval představu, že jde o „papežovy špiony“. Tedy vyškolené a vzdělané agenty papežovy zpravodajské služby, schopné kdekoli na světě připravovat a provádět špionážní operace.

Symbolem odporu církve proti totalitní moci se stal i kardinál Josef Beran (vpravo)Zdroj: ČTK

K prvnímu zatýkání mezi jezuity došlo už v roce 1940, ve vězení skončil například teolog Alois Koláček, který šířil papežskou encykliku odsuzující rasismus, napadení Polska a vraždění jeho obyvatel. V koncentračních táborech skončil i řeholník Adolf Kajpr, uvězněný za publikaci článků rozcházejících se s nacistickou ideologií.

První cesta do vězení

Zgarbík, který byl v červenci roku 1940 vysvěcen v Brně na kněze, se začal profilovat jako neobyčejně charismatický kazatel. V roce 1942 si jako pomocník novicmistra udělal třetí probaci a pomáhal při výchově mladých řeholníků.

V témže roce však vypukla také další vlna pronásledování jezuitů ze strany nacistických orgánů. Zatčeni byli například Jakub Rabušic, Augustin Baar nebo Bohumil Horáček.

Počátkem roku 1944 si gestapo přišlo pro superiora pražské rezidence u svatého Ignáce Františka Vlka, který skončil v jeho věznici v Terezíně. Jeho nástupcem se stal u svatého Ignáce právě Zgarbík, měl však už brzy následovat Vlkův osud. Když jeden zadržený bohoslovec pod nátlakem vypověděl, že jezuité poslouchají ilegální zahraniční rozhlas, vypuklo rozsáhlé zatýkání v celé pražské jezuitské komunitě. V červnu 1944 byl Zgarbík spolu s celou řadou dalších jezuitů zadržen, eskortován do pankrácké věznice, odkud si ho gestapo vozilo k mnohahodinovým brutálním výslechům.

Začátkem února 1945 byl z vyšetřovací vazby převezen do věznice gestapa v Malé pevnosti Terezín, kde strávil 20 dní, poté jej znovu převezli zpátky na Pankrác, kde byl 28. února 1945 postaven spolu s dalšími jezuity postaven před tzv. Zvláštní soud (Sondergericht).

Všichni byli obviněni z organizovaného poslechu cizího rozhlasu a rozšiřování říši nepřátelských zpráv a odsouzeni, tresty se pohybovaly od 17 měsíců do sedmi let za mřížemi, Zgarbík nakonec dostal čtyři roky vězení. Až do května 1945 zůstal v pankrácké věznici, odkud jej 5. května vyprostilo pražské povstání.

Želiv, Mírov, Valdice a smrt

Po válce ještě krátce působil v Praze u sv. Ignáce, poté byl poslán na Velehrad a jmenován magistrem noviců. V roce 1947 a 1948 působil také jako velehradský rektor. V téže funkci přešel v roce 1948 do brněnské koleje při Biskupském gymnáziu.

Bohužel, nadcházel čas, kdy se komunisté rozhodli po svém uchopení moci s řeholními řády definitivně skoncovat. Posloužila jim k tomu nechvalně známá operace Státní bezpečnosti, známá jako Akce K. Koordinovaný úder na většinu řádů, při nichž byli všichni jejich členové pozatýkáni a internováni.

Zgarbík, jmenovaný těsně před vypuknutím Akce K viceprovinciálem, byl zajištěn v dubnu 1950 a jako představený internován v bývalém klášteře Želiv, určeném pro prominentní a obzvláště nebezpečné členy řádů. V Želivě zůstal až do zrušení lágru v roce 1956. Záhy poté se dostal do dalšího lágru, do Králík.

Jeho další osud zřejmě určil vzkaz od jeho nadřízeného Františka Šilhana, vězněného v Leopoldově. Šilhan ho bohužel poslal po konfidentovi, což vedlo k novému vyšetřování Zgarbíka a následně k soudu, který ho 7. března 1960 (tedy v době, kdy se blížila amnestie, po níž se většina politických vězňů konečně dostala domů), odsoudil k dalším 16 letům vězení za údajnou velezradu. Nejvyšší soud v červnu 1960 rozsudek potvrdil.

Pro výkon trestu byl Zgarbík zařazen do věznice ve Valdicích. Když u něj propuklo astmatické onemocnění plic, převezli ho na Mírov, ale nikdo ho neléčil.

Antonín Zgabík prošel také věznicí Valdice, bývalým kartuziánským klášterem. Na snímku tento klášter od jihuZdroj: Wikimedia Commons, Manka, CC BY 3.0

„Jeho statečná sestra, paní Božena Adamčíková, která bydlela v Popicích u Hustopečí (její manžel tam byl předsedou JZD), dělala všechno proto, aby byl její bratr propuštěn z vězení, třeba cestou milosti. Dosáhla však jen přerušení trestu. Rok žil u ní v Popicích. Samozřejmě, že civilní prostředí a péče rodiny jeho sestry působily blahodárně. Stav se aspoň poněkud zlepšil. A když nastal čas, aby se buď do vězení vrátil, nebo aby dostal prodloužení přerušení trestu, okresní lékař v Břeclavi dal takové vysvědčení, že se musel vrátit,“ píše Jan Pavlík.

Nedoléčený vězeň se tak ohlásil na Mírově, odkud ho záhy poslali zpátky do Valdic. To už bylo na jeho plíce příliš. Krátce po přijetí do této věznice zemřel dne 22. ledna 1965 na udušení. Muž, který přežil výslechy na Pankráci i věznění v Terezíně, nepřežil komunistický kriminál.

Ačkoli si přál být pochován na Velehradě, jeho rakev byla nakonec po několika odkladech pohřbu dodána k pohřbení do Jankovic. K poslednímu odpočinku tak byl nakonec uložen do hrobu, v němž už byl pochován jeho dobrodinec z dětství Cyril Baťa.