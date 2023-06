Milují fastfoody a sladké limonády. Čokoládu, chipsy nebo energetické nápoje si kupují v potravinách cestou do školy nebo během přestávky. Svačiny jsou totiž přežitek. Místo sportu raději zapnou počítač nebo televizi. Mluvím tady o obézních dětech, kterých je po celém světě více než sto padesát milionů. Vítám vás u dalšího dílu ze série podcastů Jídlo jako palivo.

Za obézní děti mohou rodiče! | Audio: Deník/Bohumila Čiháková

V České republice trpí nadváhou každé páté dítě. V důsledku přibírání na váze těmto dětem hrozí nejen zvýšené riziko rozvoje diabetu 2. typu, ale rozvíjí se u nich i nízké sebevědomí, psychické problémy a ze strany spolužáků šikana. Jak tedy s obezitou u dětí bojovat, proč dávají přednost fastfoodům a mohou trpět obezitou už i kojenci? Nejen na tyto otázky mi bude dnes odpovídat pediatr a obezitolog Zlatko Marinov z TeamPrevent-Santé, který tvrdí: „Za nárust obezity může denní prostředí a toxicita během civilizačního vývoje, která skokově stoupá. Takovým prvním skokem bylo zavedení bezpečnostních pásů, přileb u dětí a jednorázových plenek.“

Obezita má velký dopad na psychiku. Děti se stávají terčem posměchu a šikany od spolužáků. Uzavírají se do sebe. „Je zásadní rozdíl, jestli máte doma šťastné dítě, nebo nešťastného adolescenta. Ty děti se ve svém těle samy necítí dobře, neakceptuje je okolí. Zažívají zásadní rozdíl v kvalitě života. Obézní chlap, ale i kluk řeší, jestli si na něj dovidí nebo nedovidí. Přemýšlí nad tím několikrát denně. To, že si vystaví stěnu pro ostatní, že nemá problém, to neznamená, že sám v sobě netrpí,“ zdůrazňuje obezitolog Marinov.

Nový díl si můžete poslechnout vždy od pátku na www.denik.cz. Vaše příběhy, dotazy nebo náměty můžete posílat na mail: bohumila.cihakova@denik.cz.