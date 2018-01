Jihomoravští lídři politických stran: Volit půjdou, ne každý řekne koho

/ANKETA/ Mezi Jihomoravany zvítězil v prvním kole letošních prezidentských voleb Miloš Zeman. Jeho protivníkem bude za dva týdny ve druhém kole Jiří Drahoš. Brněnský deník Rovnost zjišťoval, jak budou volit lídři krajských organizací politických stran.

Taťána Malá, ANO 2011



„Koho budu volit ve druhém kole si nechám pro sebe. Myslím si, že voliči nepotřebují radu jak mají volit, proto si to opravdu nechám pro sebe.“



Naděžda Křemečková, ČSSD



„Můj kandidát dostal dostatečný počet hlasů a do druhého kola prezidentských voleb postoupil. Ve druhém kole proto budu volit stejného. Jméno neřeknu, protože chci respektovat, že je to tajná volba. Sociální demokracie žádného kandidáta nevyslala, takže členům nebo voličům sociální demokracie doporučení dávat nebudu.“



Roman Celý, KDU-ČSL



„Ve druhém kole prezidentských voleb budu volit stejného kandidáta jako v prvním kole, profesora Jiřího Drahoše. Je to proto, jak už doporučoval i náš klub, že je to velmi seriózní člověk a má největší šanci porazit Miloše Zemana.“



Pavel Blažek, ODS



„Ve druhém kole prezidentských voleb budu volit Jiřího Drahoše. Souhlasím s rozhodnutím kongresu naší strany, která mu vyjádřila podporu. Ve výsledku prvního kola voleb vidíme šanci ukončit působení Miloše Zemana ve funkci prezidenta republiky. A protože voliči vybrali do druhého kola Drahoše, podpoříme jeho.“



Jan Vitula, TOP 09



„V prvním kole jsem volil Jiřího Drahoše a za dva týdny ho určitě budu volit znovu. Domnívám se totiž, že Miloš Zeman už není ve stavu, aby byl schopný nadále republiku vést dobrým způsobem.“



Jan Hrnčíř, SPD



„Volit budu kandidáta s nejvíce autentickými politickými názory a nikoliv někoho, o kom není jasné, kdo mu našeptává a radí, co si má myslet. V tomto případě splňuje můj požadavek pouze Miloš Zeman.“



Jana Krutáková, STAN



„Moje volba kandidáta na příštího prezidenta byla jasná už v prvním kole a je jasná i pro příští kolo za čtrnáct dnů. Volit budu zcela určitě Jiřího Drahoše, protože na mě zapůsobil jako klidný a především jako rovný kandidát, jehož osobní i profesní vystupování sedí na prezidenta republiky víc než vystupování současné hlavy státu Miloše Zemana.“



Pavel Březa, KSČM



„V prvním kole letošních prezidentských voleb jsem volil kandidáta číslo sedm, tedy Miloše Zemana. Pro druhé kolo voleb nemám žádný důvod nic měnit. Budu ho proto volit určitě znovu a to ze stejného důvodu. Je podle mě totiž nejkompetentnější a nejschopnější ze všech devíti kandidátů na post prezidenta.“