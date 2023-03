Musíme vědět, co od státní správy chceme, říká superúředník Jindřich Fryč

Je úředníků moc a kdo to určí? Na tuto otázku hledají vládnoucí garnitury odpověď už od vzniku České republiky. ODS slibovala před volbami anulovat třináct procent míst, tedy propustit asi deset tisíc lidí. Zatím jich Fialova vláda zrušila 800. Co na to nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč, který je ve funkci „superúředníka“ od loňského listopadu?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč | Foto: Deník/Martin Divíšek