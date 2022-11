Blok 2 byl uveden znovu do provozu minulý týden. Rajchl se k jeho zprovoznění ani k sázce na svém profilu už nevyjádřil a veškeré dotazy návštěvníků svého profilu na toto téma mazal s tím, že jim blokoval možnost přidávat další komentáře. Na písemný dotaz Deníku nakonec přislíbil, že lahev pošle.

Geneze případu

Všechno začalo Rajchlovým facebookovým písemným příspěvkem ze soboty 22. října 2022, v němž předseda PRO tvrdil, že palivové zásoby do jaderných elektráren máme na dvanáct až šestnáct měsíců, protože jiné než ruské palivové tyče jsou podle něj do nich zcela nepoužitelné, a že v Dukovanech byl odstaven blok číslo 1 kvůli dodání vadné armatury.

Na to reagovala v internetové diskusi pod příspěvkem Dana Drábová tím, že české jaderné elektrárny budou i v následujících letech schopny bezpečně pokrýt nejméně 35 procent naší spotřeby elektřiny a budou fungovat i s jiným palivem než ruským. Také dodala, že informace o palivových zásobách je nepřesná, protože od roku 2024 začnou palivo nově dodávat americká společnost Westinghouse a francouzská Framatome, jež střídají dosavadního ruského dodavatele TVEL, a že v Dukovanech nejde o neplánovanou odstávku bloku 1, ale bloku 2, a to nikoli kvůli nové dodávce vadné armatury, jak tvrdil Rajchl, ale kvůli opotřebení ucpávky na původní ruské armatuře staré pětatřicet let.

Rajchl začal v reakci na Danu Drábovou tvrdit, že „už teď je zřejmé, že blok na Dukovanech nepůjde celou zimu“, později dokonce uvedl, že to samozřejmě „nepůjde minimálně šest měsíců“. Všechny jeho příspěvky přitom byly vystavěny tak, že se o jaderné energetice máme v rámci zahraničního obchodu dohodnout s Ruskem, jinak podle něj naše jaderné elektrárny skončí.

„Pane Rajchle, koupíte mi láhev Taliskeru, když blok EDU2 bude zpátky v provozu za měsíc?“ navrhla mu nakonec Dana Drábová sázku, kterou Rajchl o den později, v neděli 23. října 2022, ve svém videopříspěvku vloženém opět na Facebook přijal.

„Paní Drábová mě opravovala, že blok v Dukovanech bude do čtyř týdnů opraven a že se vsadí o lahev. Tak já to beru. Já vám říkám, že to do čtyř týdnů zprovozněno nebude. Ani náhodou. Podle mého názoru to nebude zprovozněno ani do konce roku. Rád tu lahev paní Drábové pošlu, jsem na to velmi zvědav a jsem také zvědav, pokud se to nestihne, jestli ji ona pošle mně,“ uvedl v tomto videu Jindřich Rajchl.

Argumentoval přitom tím, že podle článků, které četl, trvala poslední plánovaná a připravovaná odstávka druhého bloku jaderné elektrárny dva měsíce, zatímco současná byla neplánovaná.

„Mám tady ještě jeden článek, který říká, že k tomu odstavení došlo 15. října a že ještě nikdo neví, jak dlouho to potrvá, protože to technici zjistí, až když reaktor vychladne a budou se tam moci jít podívat. Žádná odstávka netrvala méně než čtyři týdny, žádná,“ prohlašoval Rajchl.

„Neplánovaná odstávka znamená, že někdo tam musí přijít zjistit, co se děje, vyrobit náhradní díl a znovu ho osadit, to znamená, že do čtyř týdnů je to absolutně nestihnutelná věc. Podle mého názoru to nebude zprovozněno ani do konce roku,“ opakoval předseda strany PRO.

Blok byl zprovozněn, na lahev se čeká

Blok Dukovany 2, o který se vedl spor mezi Rajchlem a Drábovou, byl ve skutečnosti uveden do normálního provozu v prvním listopadovém týdnu a už ve čtvrtek 3. listopadu dodával do sítě 500 MW.

Uživatelé internetu se okamžitě začali na Rajchlově profilu pod jeho dalšími příspěvky hromadně dotazovat, kdy Daně Drábové pošle slibovanou lahev.

Rajchl (nebo případně správce jeho profilu) na všechny tyto otázky reagoval v řádu vteřin až minut tak, že je všechny bez výjimky mazal a tazatelům okamžitě zamezoval možnost přidávat další komentáře. K sázce se od spuštění druhého bloku na svém profilu veřejně nevyjádřil.

Dana Drábová na dotaz Deníku v pátek 4. listopadu 2022 sdělila, že lahev od Jindřicha Rajchla dosud nedostala. „Ne, pan Rajchl se zatím neozval, třeba tak ještě učiní. Nicméně to není důležité. Důležité je, že se v této konkrétní záležitosti ukázalo, že zcela volně vypráví svá ‚moudra‘ bez jakékoliv vazby na realitu. A bez jakékoliv odpovědnosti za to, jaké nesmysly šíří do světa,“ uvedla pro Deník.

„Moje reakce na bláboly pana Rajchla o české jaderné energetice byla sice vedena odlehčenou formou (jak se asi pro sociální sítě hodí), ale o vtip nešlo. Bezostyšné lži je třeba nasvítit a argumentovat proti nim. Udělala jsem to tam, kde mám odpovídající znalosti a informace,“ dodala ještě předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Deník se proto ještě týž den obrátil prostřednictvím e-mailu na předsedu strany PRO, aby se dotázal, zda hodlá své slovo dodržet. V odpovědi zaslané redakci v pondělí 7. listopadu Rajchl uvedl: „Láhev Taliskeru jsem objednal a ihned, jak mi dorazí, ji paní Drábové zašlu. Sázka je sázka. Spolu s ní ji zašlu také výzvu k odstoupení z pozice předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, neboť tuto funkci nemůže zastávat nikdo, kdo se jednoznačně politicky vymezí proti jednomu ze soutěžitelů,“ napsal Deníku Rajchl.

Narážel tím na to, že Dana Drábová se jako řada jiných českých veřejných činitelů nechala v reakci na invazi Ruska na Ukrajinu, provázené řadou válečných zločinů, vyfotografovat v tričku s nápisem „Fuck You Putin" a tuto fotografii umístila 22. října na Twitter. To jí předseda strany PRO začal vyčítat poté, co ho v diskusi usvědčila z jeho omylů.

„Žádný rozhodčí nemůže pískat derby mezi Spartou a Slávií poté, co si oblékne tričko ‚Fuck Sparta‘,“ komentoval to nyní pro Deník Rajchl.