Předseda strany PRO právník Jindřich Rajchl je organizátorem protestních protivládních demonstrací. Ta poslední se konala 11. března na Václavském náměstí pod názvem Česko proti bídě. Deník zajímalo, jaké jsou jeho cíle, proč svolává lidi do ulic a straší je prognózami, jež se nenaplňují.

Organizátor protestních protivládních demonstrací a předseda strany PRO Jindřich Rajchl | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

„V demokratické společnosti by měla vláda jednat s každým, kdo reprezentuje zásadní část voličů. A sto tisíc lidí na Václavské náměstí kromě nás nedá dohromady nikdo. Náš mandát není dán politickou příslušností, ale počtem občanů, kteří souhlasí s našimi požadavky,“ říká v rozhovoru pro Deník Rajchl.

Jak mají lidé věřit člověku s kariérou fotbalového bosse, pravé ruky Františka Chvalovského, zástupce sázkové společnosti Bwin.com, spoluvlastníka restaurací a úspěšného advokáta, že upřímně bojuje proti bídě? „Bída není myšlena jako čistě ekonomický termín. Vycházíme z citátu Tomáše Bati, který říkal, že každá hospodářská krize a problémy s ní související jsou výsledkem mravní bídy lidí, kteří v zemi vládnou. Politici v České republice nedávají přednost zájmům voličů a této země, ale těm nadnárodním nebo úzké skupiny bohatých energetických korporací,“ je přesvědčen Rajchl.

Proti násilí a strhávání vlajek

Zahrnuje do pojmu mravní bídy i snahu části demonstrantů strhnout ukrajinskou vlajku nebo atakovat auto s ukrajinskou SPZ? „Už měsíc před tou demonstrací jsem říkal, že na ní nechci ruské prapory, neboť nejde o nějakou proruskou akci. Že nechci žádné násilí a jsem proti strhávání jakýchkoli vlajek. To je prázdné gesto, kvůli němuž tady nebudou ani vyšší důchody, ani nebude levnější elektřina. Pokud jde o to zrcátko, ten člověk se mi jevil jako opilý, ale především zásadně selhal antikonfliktní tým. Stálo tam pět jeho členů, kteří nic nedělali. K čemu tam tedy byli? Znovu opakuji, že neustále vyzývám, abychom prosazovali naše požadavky na bázi klidné síly,“ zdůraznil.

Rajchlův projev místy připomíná styl zavrženíhodných historických postav. „Přirovnání k fašismu se nabízí, ale tak to prostě není. Můj projev byl obsažný, nešlo o vykřikování planých hesel. Jinak mluvíte na přednášce, v televizní debatě nebo na náměstí. My už třetí rok bojujeme za právo lidí na svobodu. V posledních letech jsme svědky škatulkování a potírání oponentních postojů. Kdo zastává jiná než oficiální stanoviska, je hned onálepkován jako dezinformátor, dezolát a podobně, což do demokratické společnosti nepatří,“ míní Jindřich Rajchl.

