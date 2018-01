Jiří Drahoš: Razantní jsem dost. Nemám v tom deficit

Rodák z Jablunkova, profesor v oboru fyzikální chemie a dlouholetý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš je podle všech průzkumů nejvážnějším soupeřem Miloše Zemana. Díky své solidnosti, důvěryhodnosti a neagresivnímu vystupování může spojit všechny, kteří chtějí na Hradě změnu.

Je ale také dostatečně razantní a bude schopen obhájit své názory i ve světě politiky, kde je nováčkem? Na to se Deník tři dny před otevřením volebních místností ptal právě Jiřího Drahoše.

Premiér Andrej Babiš si zítra půjde do sněmovny pro důvěru s tím, že ji nezíská. Co tomu říkáte?

Je pravda, že to všichni očekávají, byť překvapení nikdy nelze vyloučit, zejména u některých stran. Také já si myslím, že v prvním pokusu důvěru nezíská a čeká nás pravděpodobně kolo druhé.

Prezident Zeman uvedl, že i v něm jmenuje premiérem Andreje Babiše. Byl by přitom rád, kdyby s ním do koalice vstoupila ČSSD a jejich menšinovou vládu podpořili komunisté. Jak se vám tento plán líbí?

Režíruje to Miloš Zeman, my přihlížíme. Osobně považuji koaliční vládu rozhodně za lepší než menšinovou nebo jednobarevnou už proto, že u nás máme tradici koaličního vládnutí. Kdybych byl na místě Miloše Zemana, určitě bych nedal bianco šek někomu nadvakrát. Máme tady nesporného vítěze voleb, ale moje cítění je takové, že by se partneři měli při sestavování vlády domluvit.

Jinak řečeno, kdybyste byl na Hradě vy, požadoval byste 101 podpisů?

Ano, protože je to dobrý zvyk, který vychází z tradice naší politiky a z ducha ústavy.

Jaké vládě s většinovou podporou byste fandil? Je pravda, že by vám nevadilo, kdyby se Babiš opřel o hlasy SPD a KSČM?

Tady se smíchaly mé dvě různé odpovědi. Kdybych jako prezident zdědil vládu, která by už získala důvěru sněmovny díky hlasům komunistů a Okamurovy SPD, neměl bych jinou možnost, než ji akceptovat. Jiná věc je, zda bych ji podporoval, kdybych do toho mohl vstoupit od samého počátku. A tam je má odpověď naprosto jednoznačná. Vládu hnutí ANO s účastí nebo podporou SPD a KSČM bych odmítl.

Andrej Babiš získal podporu 30 procent voličů, šéf KSČM Vojtěch Filip je místopředsedou sněmovny a rozhoduje o existenci vlády, a to za výrazné podpory hlavy státu. Není to důkaz, že lidé už se nechtějí pitvat v minulosti a ve svých hlavách za ní udělali tlustou čáru?

Jsem přesvědčen, že zapomínat bychom neměli nikdy. V osmičkovém výročním roce především. Měli bychom myslet na úsilí T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků při prosazení samostatného Československa, na to, co se stalo v roce 1938 a také v roce 1948. Osobně pak nemohu zapomenout na rok 1968, na okupaci spojeneckými vojsky, kterou dodnes někteří vedoucí funkcionáři KSČM nazývají bratrskou pomocí. Rok 1989 je pro toho, kdo ho prožil, jedním z klíčových životních milníků. Chápu, že od listopadu brzy uplyne už třicet let a že vyrostla prakticky nová generace, ale je rolí politiků a pedagogů, aby jí okolnosti a průběh revoluce připomínali. Její étos se logicky poněkud vytrácí, to však neznamená, že bychom měli zapomínat.

Ptám se na to i v souvislosti s volbou komunistického poslance Zdeňka Ondráčka za předsedu komise pro kontrolu GIBS. Váš soupeř Michal Horáček vyzval Andreje Babiše, aby hnutí ANO tuto nominaci odmítlo. Jak se na tuto věc díváte vy?

Pan Ondráček byl zvolen za KSČM v demokratických volbách. To ale neznamená, že má nárok zrovna na funkci předsedy komise pro kontrolu GIBS. Problém je, že se za své účinkování v Pohotovostním pluku VB a bití demonstrantů nikdy neomluvil. Na funkci kontrolora bezpečnostních sborů bych ho neakceptoval ani pak, protože by bylo až příliš velkým paradoxem, kdyby člověk mlátící studenty na Národní třídě stál v čele tak důležitého výboru. Jakkoli byl tehdy mladý, nerozumný, naivní a plnil jen rozkaz. On navíc nevyjádřil žádnou lítost, neřekl, že ho to mrzí. Čekal bych zkrátka z jeho strany pokoru, ale tu jsem nezaznamenal.

Současná sněmovna je ovšem plná paradoxů, bezpečnostnímu výboru šéfuje člověk, který věří ve smrtící účinky mikrovlnné trouby…

To je pravda. Je zvláštní, že Radek Koten z SPD, který sdílí různé poplašné zprávy a věří naprostým nesmyslům z podivných serverů, byl zvolen do čela bezpečnostního výboru. Mně to fascinuje a skoro se ptám, jestli to není součást nějaké speciální hry. A to nechávám stranou, že je členem SPD pana Okamury. Prostě nechápu, že člověk s takovými názory může vést bezpečnostní výbor, kde přichází z pozice šéfa do styku s velmi utajovanými skutečnostmi.

Při loňském setkání s expremiérem Sobotkou jste dal najevo, že máte obavy z ovlivňování voleb cílenými dezinformacemi, možná cizími tajnými službami. Opravdu věříte, že jde o reálné nebezpečí?

Určitě bych nešel za premiérem jen tak. O tom nebezpečí jsem přesvědčen stále více. Nelze přece z paměti vymazat kauzu lithium, kterou rozpoutal server Aeronet a jež nepochybně ovlivnila výsledek parlamentních voleb. Byla kvůli tomu dokonce vyvolána mimořádná schůze sněmovny, a kde je dnes lithium? Nikoho už nezajímá. Nejde tedy o nějakou moji iluzorní obavu, nepřímých důkazů o ovlivňování politické situace v různých evropských zemích je plno, šéf amerických ozbrojených sil v Evropě například rozebral, jak Rusko zasahovalo do dění v Katalánsku. Nikdo si nemůže všechno ověřit na vlastní oči a uši, jsme závislí na informacích zvenčí. A jsou zkrátka lidé, kteří jim podléhají daleko jednodušeji než třeba novináři, vědci nebo analytici.

Prezident Zeman ve vánočním poselství na vás nepřímo zaútočil, když řekl, že by podobné podezření považoval za pohrdání a urážku milionů občanů. Koneckonců šéf české zpravodajské služby uvedl, že u nás lidé volí svobodně a k žádnému zásahu zvenčí nedošlo. Proč to řekl?

Šéf BIS nemůže říct nic jiného. Než jsem šel za premiérem, pečlivě jsem si prostudoval pasáže veřejně přístupné zprávy BIS, která potvrzuje existenci dezinformací a působení cizích tajných služeb. Pan prezident Zeman by o pohrdání lidmi mluvit neměl. Už jsem připomínal jeho výrok o české společnosti z roku 1992, který podle mě vystihuje i jeho dnešní uvažování. Tehdy řekl, že třetina národa je slabá duchem, každý sedmý je dementní, debilní nebo alkoholik a polovina národa má podprůměrný intelekt. Nevím tedy, proč zrovna on mi podsouvá, že pohrdám lidmi a jejich intelektem. Já bych se nikdy o českém národu takto nevyjádřil.

Myslíte si, že se Rusko snaží udržet Miloše Zemana v prezidentské funkci?

Ruská vojenská doktrína označuje za největšího nepřítele NATO, jehož jsme součástí. Bylo by naivní se domnívat, že ruské tajné služby tady i z tohoto důvodu nepůsobí.

A mají speciálně zájem na tom, aby byl Miloš Zeman podruhé prezidentem?

O tom nepochybuji. Pan prezident Zeman má kolem sebe lidi, kteří jsou navázaní na Rusko, například pana Nejedlého. Jednoznačně deklaruje svoji zahraničněpolitickou orientaci směrem na Východ. Sice tvrdí, že jsme součástí EU, ale současně říká, že by se měli lidé o setrvání v unii rozhodnout v referendu. To není ukotvení České republiky, které bych si představoval. Rusko má daleko větší zájem na setrvání pana Zemana na Hradě, než aby tam usedl kdokoliv z jeho protikandidátů.

Stejně tak byste ale mohl říct, že na tom má zájem Izrael, jehož zájmy Miloš Zeman dlouhodobě prosazuje, nebo Donald Trump, jemuž fandil už před jeho zvolením.

S postojem Miloše Zemana k Izraeli souhlasím, ale je nutné vidět, že Izrael ani USA neoznačují NATO za hlavního nepřítele.

Není to spíš tak, že Miloš Zeman, který mluví jasně, stručně, provokativně a posměšně vůči mainstreamu, má zkrátka dostatek voličů, kteří tento způsob výkonu prezidentské funkce obdivují a nepotřebují žádné impulzy zvenčí?

Otázka je, jak je tento elektorát velký. Odhaduje se, že to může být nějakých 35 procent, říkám mu tvrdé jádro voličů, které nezviklá naprosto nic.

Ani jeho zdravotní stav?

O něm nic nevím. Jen vím, že se Miloš Zeman prakticky neobjevuje na veřejnosti a dokonce zrušil tradiční novoroční oběd s předsedy parlamentních komor. Prý je zaneprázdněn.

Mirek Topolánek ale tímto směrem zaútočil velmi tvrdě, když řekl, že Miloš Zeman do debat nechodí proto, že by je nezvládl, a pokud by byl zvolen, kvůli chatrnému zdraví pět let ve funkci nevydrží.

Nevím, odkud má tyto informace. Pan Ovčáček říká, že prezident Zeman do debat nechodí proto, že drží slovo a kampaň nedělá. Kupodivu neříká, že nekandiduje. Ale prohlášení pana Topolánka mi příliš vkusné nepřipadá.

Mirek Topolánek se ovšem vymezuje ostře i proti vám, koneckonců nešetřil vás ani Michal Horáček. Čekal jste to?

Od samého počátku jsem vyzyvatelem Miloše Zemana, a na to se soustředím. Další kandidáti v prvním kole chtějí porazit především mě. Zejména patrné je to u Mirka Topolánka, který s sebou, jak on sám říká, nese batoh se svou politickou minulostí. O tom, co v batohu má, odmítá mluvit, takže nevíme, jestli v něm ještě nejsou nějací kostlivci, kteří by ho nutili před někým chodit v předklonu. Určitě tam má pana Dalíka, Nejedlého, záhadné poslanecké přeběhlíky Pohanku a Melčáka a řadu, dle jeho slov, kmotrů v ODS. Mirka Topolánka batoh zřejmě tíží hodně, ale těžko se ho zbaví útoky na Drahoše.

Myslíte si, že přímo volený prezident by měl být spíš člověk spojující, povzbuzující, inspirující, typově jako bývalý německý prezident Gauck, nebo spíš razantní, nekompromisní politik s někdy až neotřelými názory?

Ideální je kombinace obojího. Vím, že Němci se o prezidentství Joachima Gaucka vyjadřovali velmi pozitivně, dosáhl svého bez bouchání pěstí do stolu, bez bonmotů, bez toho, že by rozděloval Němce. Na druhé straně ani já nejsem člověk, který by si nechal líbit cokoliv, to ovšem nebyl ani prezident Gauck. Určitou razanci při hájení svých názorů prezident určitě potřebuje. Myslím, že v tom nemám žádný deficit.

Prezident Miloš Zeman rozhovor s Deníkem odmítl.