Jiří Drahoš: S premiérem bych usiloval o zrušení migračních kvót

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ve volebním štábu Jiřího Drahoše včera panovala uvolněná atmosféra, což mě po ukřičené debatě na TV Prima až překvapilo. Profesor Jiří Drahoš se těší do České televize a má radost, že ho ve čtvrtek přijedou do Suchdola podpořit zemědělci na dvaceti traktorech. Z představitele akademického světa se z něj díky kampani a stovkám vystoupení pomalu stává veřejně známá osobnost. Voliči rozhodnou, zda to tak zůstane i v příštích pěti letech.

Prezident Miloš Zeman sdělil, že pokud nebude zvolen, jmenuje Andreje Babiše premiérem v únoru, a to bez podmínky doložení 101 hlasů, které nejprve nepožadoval, pak požadoval a teď zase nepožaduje. Je to potvrzení spojenectví obou politiků?

Především mi připadá, že si Miloš Zeman udělal z České republiky hračku. Státník by měl mít na mysli zájem své země a jejích občanů a o jmenování premiéra rozhodovat po zralé úvaze a konzistentně, bez ohledu na to, jestli bude, nebo nebude zvolen. Upřímně řečeno, jediný pevný postoj Miloše Zemana je, že neustále mění postoje, takže jeho vyjádření mě až tolik neudivuje.

Poté, co mu Babiš vytkl jeho spolupracovníky, mu Zeman vmetl, že na rozdíl od něho nejsou trestně stíhaní. Vzápětí vedení hnutí ANO vyjádřilo Zemanovi podporu. Den poté prezident řekl, že už nebude vyžadovat 101 podpisů. To je politika, nebo politická korupce?

Spojenectví pánů Babiše a Zemana je evidentní, momentálně se jeden bez druhého neobejde. Podle mě je ale varianta, že by Andrej Babiš nemusel být premiérem, stále ve hře. Pan Babiš to připustil, jeho hnutí se postavilo pevně za něj, ale v politice jde o dohody a hledání průchozích situací. Může dojít k řadě překvapení.

Kdybyste do toho mohl jako prezident mluvit vy, dal byste druhý pokus předsedovi ODS Petru Fialovi?

To šíří Miloš Zeman a je to jeho typický účelový výrok. Na Primě použil i další, totiž že jsem jediný český politik, který chce do republiky přivést migranty. Je to lež jako věž, a kdo sleduje moje názory, musí to vědět. Miloš Zeman se ale takových lží neštítí. Nikdy jsem neřekl, že bych jmenoval premiérem Petra Fialu. Pouze jsem uvedl, že kdyby pan Babiš ne᠆uspěl v prvním pokusu, zvažoval bych jinou variantu. Prezident totiž musí znát situaci ve sněmovně a průchodnost koalic, takže logické by bylo bavit se i o druhé straně v pořadí, ale to nutně neznamená, že by premiérské pověření musel získat lídr ODS. Ostatně já si dovedu stále představit, že by premiérem byl někdo z hnutí ANO ve spojení s ČSSD, lidovci nebo ODS.

Současný prezident sám sebe označuje za levicového politika a přál by si koalici ANO a ČSSD s podporou KSČM. Vy ho tak vnímáte?

Ne, jsem přesvědčen, že kdyby v 90. letech minulého století mohl sáhnout jako po výtahu k moci po pravicové straně, tak by to určitě udělal. Miloš Zeman hraje jen na sebe, nepovažuji ho proto za pravicového ani levicového politika.

Prostor pro rozhovor jsme ve čtvrtečním @denikcz dali oběma kandidátům. pic.twitter.com/09S7PetU1D — Tomas Skrivanek (@tskrivanek) 24. ledna 2018

A co vy, kam ideově patříte?

Klasické dělení na levici a pravici už tolik nefunguje, jak ukázaly i poslední volby. Co je hnutí ANO? Levicová, středová, nebo pravicová strana? Já kandiduji jako nadstranický prezident a nechci o svých politických preferencích mluvit. V lecčems jsem ukotven napravo, v jiných otázkách zase nalevo. Mám velké sociální cítění, na venkově žije řada mých příbuzných a známých, takže vím, že ne všichni měli to štěstí, aby se o sebe mohli sami postarat. Hodně pravicově liberální pohled v tomto směru tedy nesdílím.

Chtěl byste se zaměřit i na lidi, kteří ze současného ekonomického růstu z jakýchkoli důvodů skoro nic nemají?

Beru to jako velké téma. I ve sněmovních volbách se projevilo, že je tu velká skupina lidí, kteří se sice nemají špatně, ale mají pocit, že by se mohli mít líp a že jim vlak globalizace ujel. Na průměrný a vyšší plat u nás dosahuje jen třetina lidí a jsou tu vrstvy jako osamělé matky s dětmi, které pomoc společnosti nutně potřebují. To je pole, jímž se Miloš Zeman vůbec nezabýval. Dokonce mě šokoval tvrzením, že stokorunový poplatek za den v nemocnici není pro nikoho problém. Tento jeho výrok považuji za asociální. Znám spoustu lidí, pro něž jsou tři tisíce měsíčně velká položka. Seniorům, handicapovaným a osamělým lidem bych se chtěl opravdu věnovat.

Levicové a pravicové vidění světa se v současnosti skutečně rozostřuje. Není to i proto, že reálnou moc už nemají ani tak lídři politických stran, jako nadnárodní korporace nebo velcí domácí byznysoví hráči? Takové skupiny jsou i u nás a shodou okolností mají blízko k Miloši Zemanovi, ať už jdeo PPF Petra Kellnera nebo J&T. Jak byste se k nim choval vy?

Byznysový pohled na politiku považuji za nesprávný, ba nebezpečný, neboť může ohrožovat i demokracii. Jsem si vědom toho, že se hovoří o různých hráčích, kteří určují pravidla globální politiky, Bill Gates, Mark Zuckerberg a jiní. Vliv jejich firem a produktů nelze podcenit, na druhou stranu třeba u Billa Gatese vidím spíš jeho pozitivní roli a to, že dává obrovské částky na charitu. Nemám pocit, že by se snažil ovlivňovat světovou politiku. Glóbus je navíc dost velký, zájmy mocností protichůdné, takže jedna nadnárodní korporace by asi těžko zvládla rozdávat karty v Číně, Rusku a USA zároveň. Jiná může být situace na národní úrovni, ale jedna z prezidentových rolí je, aby to nepřipustil.

Držel byste si je od těla?

Ano.

Včetně lidí, kteří vám štědře přispěli na kampaň, jako jsou pánové Bobela, Krsek, Wichterle, Velek či Pudil?

Nikomu z nich jsem nic neslíbil. Ani nelze jinak – při pohledu na hradní kamarilu a pana Nejedlého, který dělá byznys s ruským benzinem. Když jsem poradce Nejedlého viděl sedět místo našeho velvyslance Vladimíra Remka při jednání s Vladimirem Vladimirovičem Putinem, tak jsem nechápal, kde to jsme. Miloš Zeman často mluví o ČR jako suverénním státě, ale v tomto případě suverénní velvyslanec suverénního státu čekal v předpokoji, až si pánové dohodnou, co potřebují. Takové hrátky bych rozhodně neprovozoval.

Copak vás nepodporuje miliardář George Soros? Třeba poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna napsal, že hlas pro Drahoše je hlasem pro Sorose.

Tahle absurdita mě pobavila, ale zároveň jsem si uvědomil, jak je to nebezpečné. Dostal jsem následně řadu mailů, kde mi spílali do darebáka, jehož podporuje ten lump Soros, a že beru peníze od Sorose a Schwarzenberga. Je to samozřejmě naprostý nesmysl. Na mém transparentním účtu jméno Soros není a nebude.

Ani Karel Schwarzenberg?

Ani to. Nepřijal bych peníze od žádného politika.

Miloš Zeman říkal, že rozlišuje bílý a černý lobbing. Ten první je legální a vlastně užitečný, neboť podporuje české podnikatele na zahraničních trzích, druhý je nepřípustný, protože v sobě zahrnuje obálky s úplatkem. Když prezident použije pro cestu ze státní návštěvy Číny tryskáč pronajatý investory, kteří v Číně podnikají, jaký je to lobbing?

Prezident by do soukromého letadla neměl nastupovat. Pokud se jeho tým vymluví na to, že by jinak nestihl oslavy 28. října, pak bych vyhodil lidi, kteří cesty plánují. Hlava státu má létat vládní letkou.

Prezident nemá příliš mnoho ústavních nástrojů pro konkrétní politické kroky. Proto je trochu pošetilé, že tématem kampaně se staly otázky migrace, jež má plně v kompetenci vláda, možná parlament. Co byste v této věci podnikl, aby nešlo jen o plané řeči?

Objel bych všech 26 států EU (bez odcházející Velké Británie), hledal bych spojence a domlouval strategii proti migrační kvótám, neboť každý soudný člověk musí pochopit, že to nemůže fungovat. Vadí mi, že Miloš Zeman o řadě věcí jen mluví, ale nic pro jejich realizaci nedělá. Když neustále jezdí do Kyrgyzstánu a Kazachstánu, Ruska či Číny – a proti těm cestám nic nemám – tak nemůže řešit kvóty v EU. Z mého pohledu měl být daleko aktivnější na evropském poli, jezdit do Paříže, Říma, do Berlína a Bruselu a tam vyjednávat. To bych dělal já.

Myslíte, že byste se dokázal o zahraničněpolitickou agendu podělit s premiérem Babišem, který hned na počátku svého vládnutí řekl, že ji bude provozovat sám?

Jsem typ člověka, který je schopen se domluvit, takže jsem přesvědčen, že bychom tohle zvládli. Rozumný premiér a ministr zahraničí by měli mít zájem na efektivním rozdělení působnosti. Politický lobbing v rámci EU je velmi důležitý a premiér všechno nestihne. Vítám Babišovu snahu aktivně se do toho vložit, jeho razanci při cestách do Bruselu či Bulharska. Předseda vlády má ale řadu exekutivních povinností doma, takže by měl hledat způsob, jak se o zahraniční agendu podělit s prezidentem.

Cítíte podobnou potřebu aktivních kroků doma v oblasti justice? Ať už Andrej Babiš říká ve sněmovně cokoli nevhodného o tom, že je možné objednat si trestní stíhání…

To by neměl říkat vůbec, když něco podobného vysloví premiér, je to na pováženou.

Souhlasím, ale je fakt, že případů, jež se vlečou léta a pak končí osvobozením, ačkoli původně měl jít dotyčný sedět natvrdo na osm a půl roku, jako Alena Vitásková, je příliš mnoho. Neotřásá to důvěrou v justiční systém?

Byť jsem vzděláním chemik, z titulu své akademické funkce znám řadu špičkových odborníků v oblasti práva. Shodují se, že Miloš Zeman tuto sféru zcela zanedbal. Jako je prezident vrchním velitelem armády, v jistém slova smyslu je i „vrchním velitelem“ justice. Jmenuje totiž klíčové funkcionáře Ústavního a Nejvyššího soudu, ale také všechny soudce. Musí se proto té agendě podrobně věnovat, konzultovat otázky výběru soudců atd. Důsledkem naprosté prezidentovy ignorace této oblasti je možná i nepříliš utěšený stav justice.

Jste pro vznik samosprávné Nejvyšší soudcovské rady?

Ano.

Jakými spolupracovníky byste se na Hradě obklopil?

Přemýšlím o tom. Všechny čtenáře Deníku ale mohu ujistit, že můj kancléř bude mít prověrku na přísně tajné a můj tiskový mluvčí bude tiskovým mluvčím, nikoli panem Ovčáčkem.

A co okruh rádců, půjde o lidi z akademického prostředí?

Budou to odborníci z akademické sféry i z praxe. Vážím si lidí, kteří mi říkají otevřeně do očí svůj názor.

I kritický?

Paní Kateřino, kdybych jen vzpomněl na strategii AV 21, což je iniciativa na podporu spolupráce Akademie věd ČR s průmyslem, Senátem a vládou, tak šlo o projekt, který jsem prosazoval tři čtvrtě roku. Navrhl jsem ho s nadšením, ale on měl velké kritiky, jeho začátek byl tristní. Mnoho osobností z akademie mi dala na vědomí že je to úplná pitomost, protože oni přece potřebují publikovat v super vědeckých časopisech a na nějaké praktické věci nemají čas. Přesvědčil jsem je. Cením si toho, že dnes za mnou přicházejí a říkají, že jsem měl pravdu. Odtud čerpám jistotu, že si mě nikdo nenamaže na chleba a že jsem schopen debatovat s lidmi, kteří mají rozdílný politický nebo odborný názor.

Budou se s vámi v případě zvolení setkávat lidé v regionech?

Vícekrát jsem řekl, že to, co Miloš Zeman dělá dobře, jsou jeho výjezdy do regionů. Dělal bych totéž, ale říkal bych lidem něco jiného a z jejich reakcí či názorů bych si také vzal něco jiného. Mít kontakt s občany je nesmírně důležité. Prezident musí vyjíždět za lidmi, naslouchat jim, má to praktický i symbolický význam.