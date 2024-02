Na jídlo si mnozí klienti a jejich příbuzní stěžují. Deník se zeptal prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřího Horeckého na nejčastější připomínky ke stravování v domovech pro důchodce.

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký | Foto: Profimedia

Proč se mnozí klienti v domovech stravují podle zastaralého dietního systému určeného kdysi nemocnicím?

Většina pobytových sociálních služeb neposkytuje stravování v tzv. nemocničním režimu, v režimu diet ano. Řada domovů se řídí novými nutričními standardy pro seniory. Jídelní lístky tvoří s nutričními terapeuty. Ti se snaží jídlo správně nastavit z hlediska energie, ale i složení a chuti.

Staří lidé si doma občas rádi pochutnají na nezdravém jídle, které jim zpříjemní den. Proč tomu tak v mnohých domovech nebývá?

Domovy musí pracovat s tzv. přiměřeným rizikem. Přání klienta by mělo být respektováno, pokud neohrožuje jeho život nebo zásadním způsobem jeho zdraví. Jeho nástupem do zařízení se z něho nestává nesvéprávný člověk. Běžněji než v minulosti klienti konzumují například alkohol či diabetik sladké zákusky. Někde ale může přetrvávat pohled „my víme, co je pro vás nejlepší“.

Jídlo v domovech důchodců není zlé, lidé to vidí zkresleně, tvrdí zaměstnanci

Proč mnozí obyvatelé domovů musí jíst tehdy, když je čas jídla, a ne když mají hlad?

Klient má nárok na minimálně tři pokrmy denně. Mnohá zařízení nabízejí i přesnídávku, svačinu, popřípadě i pozdní večeři. Součástí bývají i průběžné nabídky dát si něco malého – pomazánky, sýry, paštiky, jogurty, pečivo. Samozřejmostí je i velký výběr nápojů.

Jak velký problém vidíte v podfinancování a malé kvalifikaci zejména pečovatelek a kuchařek?

Kvalifikační předpoklad pečovatelek je nyní 150hodinový kurz. Ten se od roku 2025 navýší a zpřísní. Kuchařky v sociálních službách mají stejnou kvalifikaci jako ve školství či zdravotnictví a stejné platové tabulky. I u těchto technických profesí by ale dle našich jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí mělo letos dojít k navýšení platů. Vnímám to jako nezbytné.