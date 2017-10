Jiří Hynek získal potřebnou podporu poslanců, kandiduje na prezidenta

/ANKETA/ Jiří Hynek podal u ministerstva vnitra kandidaturu na prezidenta republiky. Podpořilo ho 22 poslanců z pěti politických stran, řekl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Nejvíce poslanců je podle něj ze sněmovního branného výboru. Hynek na Hrad kandiduje s podporou Realistů. Stal se prvním prezidentským kandidátem, který oznámil, že kandidaturu u ministerstva vnitra podal.

"Je to pro mě velká čest, že jsem tuto důvěru dostal," poznamenal Hynek. Řekl také, že nejvíce poslanců ho podpořilo z branného výboru, a to sedm. Další získal třeba v bezpečnostním nebo zdravotním výboru. Jejich jména nechtěl bez jejich svolení zveřejňovat. Podporu mu podle něj dali dva poslanci Realistů Martin Lank a Jana Hnyková. "Mám poslance zvolené za pět politických stran," dodal.

Svůj podpis ČTK potvrdil místopředseda výboru pro obranu Bohuslav Chalupa (ANO). "Ano, svůj hlas, vzhledem k tomu, že hnutí ANO 2011 nenominovalo vlastního kandidáta, jsem mu dal k dispozici a kolegům jsem doporučil, aby učinili stejně," napsal v sms.

Ke kandidatuře na Pražský hrad je potřeba získat 50.000 podpisů občanů, nebo deset senátorských, či 20 poslaneckých podpisů. Dostatek voličské podpory na peticích mají podle svých prohlášení současný prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel Michal Horáček. Cestou podpisů senátorů se vydal bývalý český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer.

Je pravděpodobné, že politickou podporu do 7. listopadu, kdy se musí uchazeči s kandidaturou přihlásit ministerstvu vnitra, ohlásí ještě další zájemci o funkci prezidenta. Dostatek senátorských poslanců má i místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), který ale svou kandidaturu dosud nepotvrdil. Podpisy senátorů sháněl třeba i někdejší šéf Rusnokova kabinetu Karel Štogl. O kandidaturu se uchází dále bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek nebo lékař a aktivista Marek Hilšer

Hynek chce i nadále pokračovat ve sběru podpisu voličů. Do konce roku by jich rád získal potřebných 50 tisíc, aby ukázal, že má i podporu občanů. Řekl, že cestou poslaneckých podpisů šel, protože se získáváním občanské podpory začal příliš pozdě. Odhaduje, že nyní má k dispozici asi 20 tisíc podpisů.

Hynek v dřívějším rozhovoru ČTK řekl, že Evropská unie by se měla změnit, jinak hrozí její rozpad. Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu by se ve funkci hlavy státu snažil být vyslancem českého průmyslu v zahraničí, prosazoval by národní zájem a jeho prioritou by byla bezpečnost. Hynek podporuje členství Česka v NATO, nesouhlasí naopak s přijetím eura.