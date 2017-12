Jiří Kajínek: jak se z vraha stala celebrita?

Jednou z nejsledovanějších a zároveň taky nejbizarnějších událostí končícího roku bylo bezesporu propuštění soudem uznaného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka na svobodu.

Milost mu (23. května) udělil prezident republiky Miloš Zeman, čímž začal přerod nejznámějšího českého vězně v celebritu. Šestapadesátiletý recidivista, který byl v roce 1998 odsouzen za dvojnásobnou nájemnou vraždu a jeden pokus o vraždu k doživotnímu trestu odnětí svobody, se bezprostředně po propuštění stal hvězdou sociálních sítí.

Po celovečerním úspěšném filmu Kajínek (2010) zabodovala na podzim i TV Prima s dokumentárním seriálem Já, Kajínek, který pravidelně sledovalo více než milion diváků. Co to vypovídá o současné české společnosti?

Na to se Deník zeptal ostravského právníka Petra Kausty a opavského sociologa Jiřího Siostrzonka.

PETR KAUSTA:

Kajínek své propuštění vnímá jako zproštění viny

Dvojnásobný vrah Jiří Kajínek se těšil obdivu početné části občanů ještě v době, kdy si ve vězení odpykával doživotní trest. Již tehdy bylo nemístné, že byl do kin uveden film režiséra Jákla o Kajínkovi. A to zejména proto, že film účelově sledoval komerční cíle a současně podprahově u veřejnosti vyvolával pochybnosti o důvěře v právní stát a spravedlnost. Kajínek se tak již ve vězení stal úspěšnou a vydělávající „celebritou“.

Kdo čekal, že propuštěním Kajínka na svobodu zájem o jeho osobu skončí, se velmi mýlil. Popularita dvojnásobného vraha naopak prudce stoupla.

Kajínek uspořádal autogramiádu své knihy a rovněž na TV Prima uvedl svůj pětidílný miniseriál, kde divákům s úsměvem na rtech mimo jiné vypráví, jak na něj šokovaní a vystrašení obyvatelé bytu či domu koukali, když jej v noci načapali při krádeži. Jindy přiznal, že kradl, protože měl žízeň, že zločin je práce jako každá jiná a stejně těžká, že za pouhých sto tisíc korun by jistě nevraždil a další, mírně řečeno, „svinstva“. A aby toho nebylo málo, vrah nyní dokonce na trh vrhl své ovocné bonbony Kajínky.

Jako občan důvodně vnímám, že morální úroveň naší společnosti je na pomyslném dně… Nebo je snad normální, když prezident republiky, z mého pohledu kvůli svému znovuzvolení, pustí na svobodu dvojnásobného vraha a současně „ohýbá“ ústavu tak, jak se mu to zrovna hodí?

Když média pro zvýšení sledovanosti či čtenosti nadbíhají vrahovi, aby jim poskytl rozhovory, nebo dokonce aby s ním mohla natočit seriál, když řadě občanů nevadí, že oslavují a uctívají dvojnásobného vraha.

Když rodiče na ulici na potkání fotí své děti s dvojnásobným vrahem. A tak bych mohl pokračovat.

Naproti tomu je přinejmenším zavrženíhodné, že se prezident, média a příznivci Kajínka vůbec nezajímají o to, jak propuštění vraha vnímají jeho oběti, jak se cítili ti, kteří v šoku tváří v tvář stáli v noci ve svém bytě proti zloději, a zejména jak tito všichni vnímají, když vidí, že o tom všem zločinec hovoří s pobavením do televize, novin a časopisů, a ještě za to bere tučné honoráře.

A to není řeč ještě o tom, že Kajínek své propuštění vnímá jako zproštění viny, a veřejně zcela beztrestně a bezostyšně pomlouvá policisty, státní zástupce, soudce, pracovníky vězeňské služby, a co je nejhorší, i oběti svého vraždění.

JIŘÍ SIOSTRZONEK:

Společnost ho vnímá jako známého souseda

Velká sledovanost filmu spočívá v souběhu významných předpokladů vedoucích k diváckému úspěchu. Kajínek poskytuje divákům silný a dramatický život, který tvoří scénář pro akční film, který je prosycen emocemi. Námět vychází navíc ze skutečnosti, což pro diváky funguje jako magnet. Jeho příběh je představován jako dokumentární pravda. Navíc se kolem života a průběhu jeho případů rozpro- stírá aura tajemství. Existují různé verze jeho kriminálních kauz, a pro diváka tak vzniká prostor pro vlastní imaginaci a interpretaci.

Druhý moment úspěchu spočívá v Kajínkově osobnosti. Je to bezesporu charizmatická postava, která působí v silném kontrastu ke v současnosti preferované (specifickou částí společnosti) proměně mužské a ženské identity v bezpo- hlavní a zaměnitelné jedince. Představa, že místo „chlapáka Kajínka“ v nátělníku uvidíme ve filmu rachitického andro- gynního skřítka, je nemyslitelná.

Kajínek navíc představuje prototyp muže zlotřilého sympaťáka, kterého část ženské populace obdivuje a kterou přitahuje. Situaci známe ze základní i střední školy, kdy největší úspěch u dívek i chlapců sklízel většinou spíše třídní grázlík, který rozbíjel okna a kouřil na záchodě, než slušný a bezkonfliktní premiant.

Ten důvod spočívá v genetickém vkladu do archetypu muže. Žádaný muž je ten, který se umí postarat o rodinu, ochrání ji a hmotně zabezpečí za jakoukoliv cenu.

Kajínek se ve filmu stylizuje do role spravedlivého hrdiny bohatým (státu, podnikate- lům) bral, což veřejnost příliš nebolí, a tento přístup toleruje.

Kajínek je navíc rétoricky dobře vybaven a umí mluvit pro většinu lidí srozumitelným a sugestivním jazykem.

Další moment spočívá v neuvěřitelné mediální informovanosti. Kajínek patří momentálně k nejznámějším Čechům. Prostřednictvím článků, televizních příspěvků, rozhovorů si získal roli známého souseda, o kterém víme téměř vše.

Ve skrytu nitra mu řada lidí určitě fandí. Bylo by zajímavé nominovat Kajínka jako lídra za nějakou stranu nebo hnutí do voleb různé úrovně. Vnitřně jsem přesvědčen, že by měl mnohem větší šanci na zvolení než někteří ambiciózní politikové. Kajínkovo postavení v sou- časné společnosti můžeme také vnímat jako informaci o frustraci části české společno-sti z polistopadové politické reality.



Snímek z besedy s Jiřím Kajínkem v září letošního roku v Ostravě. Více snímků v přiložené fotogalerii.