Internet se dál baví. Přibývají další vtipy na opileckou eskapádu Jiřího Ovčáčka

Sociální síť Twitter zaplavily v Česku o uplynulém víkendu vtipy na prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka, který se v noci ze čtvrtka na pátek opil, nezaplatil taxikáři, který ho na jeho žádost dopravil do Holešovic, odmítal opustit taxík a musel být za asistence policie dopraven do nemocnice. Ovčáček se za svůj exces omluvil, to ale vtipálky nezastavilo.

Sociální sítě naplnily vtipy na alkoholové extempore prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka | Foto: Repro Twitter