„Tož tak si tu žijeme,“ poznamenal ironicky mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček v úterý 12. ledna 2021 čtyři minuty po poledni v tweetu, v němž vystavil koláž, která v polštině psala o „hypokrizi sociálně-mediálních gigantů“ a uváděla, že čtrnáctiletý Trumpův syn Baron Trump byl Twitterem „zabanován“ (tedy že mu Twitter zablokoval twitterový účet), zatímco osmapadesátiletý venezuelský diktátor Nicolás Maduro nikoli.

Tož tak si tu žijeme. pic.twitter.com/7TrC3x1lVJ — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 12, 2021

Skutečnost ale byla jako obvykle úplně jiná a prezidentův mluvčí si ji před zveřejněním svého tweetu neověřil, přestože všechna fakta byla již v té době známa.

Parodie na druhou

O co tedy šlo? Informace o zablokování účtu Trumpova syna se rozšířila zejména po polských sociálních sítích začátkem tohoto týdne poté, co minulý pátek oznámili představitelé Twitteru, že tato společnost trvale zablokovala soukromý účet končícího amerického prezidenta Donalda Trumpa. O den dříve zablokovaly Trumpovy profily také Facebook a Youtube. Twitter zdůvodnil svůj krok „rizikem dalšího podněcování k násilí“, Facebook a Youtube přistoupily k blokaci poté, co Trump zveřejnil další video s tvrzením, že prezidentské volby byly zmanipulované.

Ovčáček a syn Donalda Trumpa:

Trvalé zrušení politikova účtu se setkalo s velmi rozpornou mezinárodní reakcí. Řada čelních evropských politiků včetně německé kancléřky Angely Merkelové k němu vyjádřila výhrady. Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl, že fakt, že šéf firmy může bez jakékoli kontroly či vyváženosti vypnout prezidentovi USA mikrofon, budí velké rozpaky, a dodal, že to nejen potvrzuje moc těchto platforem, ale také to ukazuje velké slabiny v tom, jak je naše společnost organizována v digitálním prostoru.

Jenže – opravdu si Twitter dokazoval svou sílu i na účtu nejmladšího syna Donalda a Melanie Trumpové, čtrnáctiletého Barrona? Nikoli, tady to bylo jinak.

Účet @ActualBarron, o nějž šlo, totiž Trumpovu synovi nikdy nepatřil. Byl to takzvaný parodický účet, vytvořený v lednu 2021, který pouze předstíral, že patří politikovu synovi.

Podobné účty bývají nejčastěji zřetelně satiricky zaměřené, jisté riziko pozastavení jim ale hrozí, protože v pravidlech Twitteru stojí, že se jeho uživatelé nesmí „vydávat za jednotlivce, skupiny nebo organizace s cílem klamat, mást nebo podvést ostatní lidi“. Účet @ActualBarron byl tedy pravděpodobně zrušen právě proto, že jeho parodičnost nebyla dost zjevná a řada lidí jej považovala za skutečný účet Trumpova syna.

Všechna fakta o případu již v pondělí zveřejnila polská média (například server O2.pl), mluvčí českého prezidenta je však na rozdíl od úvodní lži nijak nezaznamenal.

Nikoli vandalové, ale ruská ambasáda

Za zmínku přitom stojí, že se Ovčáčkovi tento lapsus podařil jen něco přes půldruhé hodiny poté, co se musel omlouvat za jinou svou chybu, kdy pranýřoval údajné „poškození hrobů vojáků Rudé armády na Olšanech“. Zemanův mluvčí převzal tuto informaci – opět bez snahy o jakékoli její ověření – z Facebooku, kde se šířila fotka náhrobků bez rudých hvězd, doprovázená dezinformací, že jde o dílo vandalů.

Zdroj: DeníkVe skutečnosti šlo o dlouho plánovanou rekonstrukci hrobů, jejíž součástí byla i výměna znaků na náhrobcích. Rekonstrukci realizovala se souhlasem Správy pražských hřbitovů a odboru památkové péče pražského magistrátu firma, zajištěná ambasádou Ruské federace.

Poté, co tuto informaci zveřejnila i česká policie, se Ovčáček za svou chybu v tomto případě omluvil. Kauzu s účtem ponechával do zveřejnění tohoto textu bez komentáře.