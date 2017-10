Jiří Pospíšil: Věřím v TOP 09 a její ideje. Proto do ní vstoupím

Těsné překročení pětiprocentní hranice je pro někoho velký úspěch, pro jiné blamáž. Zatímco Farského a Gazdíkův STAN může zajisté slavit, Kalouskova TOP 09 smutní. A také hledá cestu, jak se odrazit ode dna. Její čestný předseda Karel Schwarzenberg uvedl, že vedení by mělo za mizerný výsledek převzít odpovědnost. První místopředseda Marek Ženíšek už vzkázal, že na listopadovém sněmu nebude funkci obhajovat. Totéž dnes zřejmě oznámí i Miroslav Kalousek.

Kdo ale místo nich? Jsou tu mladí pražští poslanci Markéta Pekarová Adamová a Dominik Feri, senátor s „modrou“ krví Tomáš Czernin a také nestranický europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. Jeho by v čele TOP 09 rád viděl právě Ženíšek. Jiří Pospíšil ještě v barvách ODS pravidelně vyhrával sněmovní i krajské volby v Plzeňském kraji.

Podal jste si přihlášku do TOP 09 poté, co se málem nedostala do sněmovny. Proč právě teď?

Stále si myslím, že TOP 09 má i přes prohrané volby velkou šanci být důležitou stranou na české politické scéně. Jsem přesvědčený, že potřebujeme proevropskou pravicovou stranu a moje gesto s přihláškou má symbolický charakter. V době, kdy topku mnozí odepisují, jsem chtěl ukázat, že já v ni a její ideje věřím. V době evropských voleb, kdy topka měla kolem patnácti procent, jsem nepovažoval za nutné do ní vstupovat. Teď, když jde dolů, považuji za férové ji podpořit.

Budete se na listopadovém sněmu TOP 09 ucházet o funkci předsedy?

To je předčasné, ještě nejsem ani členem. Ale hlavně budu pozorně sledovat debatu mezi členy TOP 09, protože především oni musejí říct, co chtějí, jak současnou situaci reflektují. Rád bych se zapojil do kampaně před komunálními volbami, na této nejnižší úrovni bych topce rád pomohl. Tam vidím svoji roli.

Jakou vzpruhu TOP 09 potřebuje, aby byla opět žádaným zbožím?

Vzpruha musí přijít z členské základny, zdola.

Oslovují vás členové TOP 09 v tom smyslu, abyste kandidoval do vedení?

Těší mě podpora některých členů například z Moravy. Pro mě je ale podstatnější zapojit se do konkrétních projektů na komunální či krajské úrovni, než za každou cenu být v nějaké stranické funkci.

Jak se podle vás bude vyvíjet povolební situace?

Myslím, že jednání budou dlouhá a vláda vznikne až po několika týdnech. Vidím dva možné scénáře, jednak dohodu na půdorysu současné koalice, tedy ANO, ČSSD a lidovci, jednak menšinovou vládu hnutí ANO podporovanou komunisty a Okamurovou SPD. TOP 09, která kandidovala s heslem Neuhneme, nepochybně zůstane v opozici.