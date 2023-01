Na adresu reakce české vlády v souvislosti s ukrajinskou politikou a předsednictvím v Radě EU profesor Přibáň sdělil: „Jestliže v roce 2009 jsme se v EU předvedli jako partička nespolehlivých politických puberťáků, kteří to sice chtějí Evropě osladit a nechtějí se v ní rozpustit jako kostka cukru, letošní předsednictví bylo postavené na našem skvělém diplomatickém sboru a úřednictvu, jehož kvalit si v EU opravdu váží. Doba žvanivých slimejšů, jakou dodnes v ODS představují Jan Zahradil nebo Saša Vondra, se snad definitivně uzavírá a i tato strana si dnes stále víc uvědomuje, že evropské zájmy jsou naše zájmy. Ostatně, ruská agrese na Ukrajině nám to připomněla velmi dobře, stejně jako nebezpečí proruské a pročínské politiky po dvě desetiletí prováděné z Hradu Václavem Klausem a po něm v ještě otevřenější míře Milošem Zemanem. Ten byl jedním z nejcennějších politických agentů Putina v EU. O to víc si musíme vážit konkrétních politických úspěchů české vlády v Bruselu v oblasti protiruských sankcí i společného krizového plánu v oblasti energetiky včetně zastropování cen plynu.“