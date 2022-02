Vladimir Putin dal povel k invazi na Ukrajinu. Jak postupuje z vojenského hlediska? Je to klasický útok, který známe i z naší historie. V první fázi to jsou letecké údery, případně údery křídlatými raketami k eliminaci protivzdušné obrany velitelských stanovišť, komunikačních uzlů a staveb důležitých pro obranu. Pak to jsou údery na přední okraj, kde probíhá nejen letecká, ale také dělostřelecká příprava. Přes takto vytyčené směry už teď proudí tankové, motostřelecké a speciální výsadkové útvary, námořní pěchota. Útok je kombinovaný.

Ukrajinský ministr obrany údajně ráno uvedl, že první útok byl odražen a Rusové nikde nepostoupili o víc než pět kilometrů. Pokud to tak je, jde o ruskou taktiku, nebo sílu ukrajinské armády?

Nevím, jak hluboko ruská vojska postoupila, ale pět kilometrů se mi zdá poměrně málo. Jeden z úkolů, které Putin definoval, bylo obnovit Luhanskou a Doněckou republiku v původních historických hranicích celých oblastí, což je zhruba o dvě třetiny větší území. Momentálně asi nejsme schopni vyhodnotit, kam až se ruská vojska dostala a jak rychle postupují, tedy jak činná je ukrajinská obrana.

Klíčová otázka tedy zní, co je Putinůvým vojenským cílem. Chce dobýt Kyjev?

Řekl, že nechce obsadit Ukrajinu, ale změnit její profašistický režim. Ten je podle něj reprezentován vládnoucí garniturou kolem prezidenta Zelenského. K tomuto cíli musí nějak dospět. Buď provede úder do hloubky ukrajinského území a ovládne hlavní administrativní centra, což by donutilo vládu k rezignaci, nebo připraví půdu pro její svržení. V takovém případě by ale narazil na společenskou akceptaci takového postupu. Putin může přecenit své schopnosti a dosáhnout toho, že se proti němu postaví celá ukrajinská veřejnost, která přinutí Rusy k ústupu. Podobně jako se museli vrátit po nasazení v Afghánistánu.

Západ odpoví především ekonomickými nástroji typu zastavení projektu Nord Stream II nebo vyřazení Ruska ze systému SWIFT. Mohou promluvit i zbraně?

To by byla nesrovnatelná úroveň, což by Rusové neměli oslyšet. Byť je pravda, že ještě včera jsem doufal, že Putin je příliš inteligentní na to, aby se něčeho takového, čeho jsme svědky dnes, dopustil. Přesto to udělal. Severoatlantická aliance není Ukrajina, její vojenská síla je obrovská a proti kombinaci všech spojeneckých sil a jejich nasazení by Rusko nemělo šanci. Byl by tam ovšem problém úplně jiné kategorie, a ten se nazývá jaderné zbraně.

Právě proto se chci zeptat, zda se v centrále NATO vůbec uvažuje o nasazení vojsk na Ukrajině?

Ne. Aliance několikrát deklarovala, že nepředpokládá nasazení svých vojáků na Ukrajině, což nevylučuje některé bilaterální dohody, ale to by šlo mimo její rámec a velení.