Je neuvěřitelné, jak se Američanům ve spolupráci s Anglosasy podařilo zotročit a zmanipulovat celou Evropu a vehnat proti sobě do války dva největší slovanské národy. Žasneme, že synové a vnuci hrdinů Ruska a Ukrajiny, kteří v boji proti hitlerovským zrůdám bok po boku společně umírali ve Velké vlastenecké válce, zabíjí dnes jeden druhého jako nesmiřitelní nepřátelé. Autorem uvedených vět je prý režisér Jiří Strach. Ten ale samozřejmě nikdy nic takového nenapsal. Lež se přesto šíří.

Český režisér Jiří Strach | Foto: Se svolením Evy Koňaříkové / Česká televize

Od uplynulého víkendu sdílejí dezinformátoři na sociálních sítích patetický text, který je vkládán do úst režisérovi Jiřímu Strachovi, jenž v uplynulých dnech oslavil 50. narozeniny. Text zní tak absurdně, že je jen těžko uvěřitelné, že by někdo mohl ve Strachovo autorství reálně věřit. Přesto ho v neděli 22. října sdílel třeba i starosta obce Kozojídky Otakar Březina, místopředseda neparlamentní strany PRO v Jihomoravském kraji.

„Jirka Strach to řekl tak, jak to je. Je to borec. A hlavně nepište, že točí jeden film za druhým. O tom to totiž není,“ napsal Březina ve svém nedělním příspěvku, k němuž připojil Strachovu fotografii a dále text plný ruské propagandy. Jen z Březinova profilu dosáhl zcela vylhaný text do pondělního odpoledne více než 470 sdílení.

Výhružky i zneužití holokaustu

Celý text sdílený Březinou je psaný stylem, jaký se moc často nevidí ani na dezinformační scéně a jenž odpovídá spíše stylu té nejtvrdší propagandy 50. let minulého století.

„Je neuvěřitelné, jak se Američanům ve spolupráci s Anglosasy podařilo zotročit a zmanipulovat celou Evropu a vehnat proti sobě do války dva největší slovanské národy. Žasneme, že synové a vnuci hrdinů Ruska a Ukrajiny, kteří v boji proti hitlerovským zrůdám bok po boku společně umírali ve Velké vlastenecké válce, zabíjí dnes jeden druhého jako nesmiřitelní nepřátelé,“ stojí v úvodu. V pateticky hysterickém duchu pak text pokračuje dál.

„Jak se mohlo stát, že i zbývající slovanské národy stojí na straně nejděsivějšího predátora světa USA a v roli užitečných idiotů eskalují válku zasíláním zbraní a bojové techniky, čímž si kopou vlastní hrob, protože pokud se válka přehoupne přes hranice Ukrajiny, budeme my a další slovanské národy první na ráně. A Amerika si nad svým zvráceným dílem mne ruce v bezpečné vzdálenosti od válečné zóny,“ píše se dále v textu.

Text dále přirovnává současnou situaci Rusů (tedy občanů státu, který napadl jiný stát a v současnosti stále vojensky okupuje část jeho území) k situaci Židů v Německu za druhé světové války. Což ovšem jeho autorům nebrání vyhrožovat jadernou válkou, kterou by prý mohlo Rusko spustit.

„Jen jsme ve své nenávisti místo Židů udělali lovnou zvěř z Rusů. Ti už se bojí z obavy o svoji bezpečnost někde promluvit. Všude, kde se co šustne se hodí na Rusy, ruské špiony, agenty a když náhodou na chodníku vyšlápneme hovno, určitě ho tam nastražili Rusové. Vyženeme ruské studenty ze škol, dáme jim výpověď z práce, z pronájmu, vyhostíme je, rozbijeme jim výlohy jejich obchodů a také ústa znemožníme podnikání, vyřadíme je ze sportovních soutěží, uvalíme na ně zdrcující sankce, natlačíme se na jejich hranice, až nakonec Rusko doženeme k použití jaderných zbraní,“ píše se v textu, který dezinformátoři včetně místopředsedy jihomoravské pobočky strany PRO připisují českému režisérovi (podobu textu jazykově neupravujeme, pozn. red.).

Je to fake, zlobí se Strach

Režisér Jiří Strach na dotaz Deníku autorství textu okamžitě odmítl a vzápětí se ke kauze vyjádřil i na svém facebookovém profilu. „Není to můj text. Je to fake a dezinformace,“ reagoval Strach SMS zprávou na dotaz redakce.

„Milí přátelé, na sociálních sítích se lavinovitě šíří text, který je mi připisován. Řeší velmocenské vztahy a válečné konflikty. Nejsem autorem tohoto textu! Ostatně, tohle není můj styl. Je to text nepokorný, konfrontační a vyhrocený. A to není moje vidění světa. Možná jsem k mnohému, co se děje, kritický, ale nikdy nezapomínám, že tu byla, je a bude láska nejvyšší, která nikdy nezklame. (srov.1Kor13,8),“ uvedl v pondělí odpoledne i na svém facebokovém profilu.