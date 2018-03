Jízdné zdarma nebude. Jen sleva 75 procent ve vlacích i autobusech

Na ministerstvu se rodí plán na zavedení jízdného zdarma, i když tak úplně zdarma nebude. Místo něj sleva 75 procent ve vlacích i autobusech. Za šest miliard ročně studenti do 26 let, děti a mládež od 6 do 18 let a senioři nad 65 let mají jezdit vlaky a autobusy po celém Česku o 75 procent levněji, než ostatní platící cestující.

Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který zpracovalo na základě požadavku premiéra v demisi Andreje Babiše. Oproti původním plánům na jízdné zdarma pro tyto skupiny má materiál dvě zásadní změny: jízdné nebude úplně zdarma a bude platit nejen ve vlacích, ale i autobusech. I když ministerstvo nechce zatím žádné parametry zveřejnit, existence materiálu vyplývá z pozvánky pro dopravce na pondělní jednání s ministerstvem. ČTĚTE TAKÉ: Češi pobírají stále vyšší platy. Průměrná mzda už překonala hranici 30 tisíc Model by měl fungovat bez jakékoliv speciální průkazky. Pouze studenti se budou muset prokázat průkazem studenta, lidé nad 65 let jakýmkoliv průkazem dokládající jejich věk. Na slevy dosáhne každý občan Evropské unie. Není jasné od kdy začne nový model platit, nejčastěji se mluví o lednu příštího roku. S dopravci se musí ještě doladit systém kompenzací. Ten funguje už teď: pokud jde o nedotované linky, stát dorovnává rozdíl v ceně běžného jízdného a slevou, kterou musí poskytovat například postiženým či dětem do šesti let. Zatímco dosud stát ročně na tyto kompenzace vydává kolem čtvrt miliardy korun, zařazením seniorů a většiny populace do 26 let do systému zlevněných jízdenek utratí mnohem více. Materiál počítá s šesti miliardami korun, což by mělo pokrýt snížení ceny lístku tržeb ve vlacích i autobusech. Ve hře je ale i možnost, že naopak levnější jízdné přiláká do autobusů i vlaků více lidí a celkové tržby budou vyšší. ČTĚTE TAKÉ: ČD zmodernizují čtyřicet let staré motoráky. Na koleje vyrazí jako RegioMouse Návrh na jízdné zdarma pro určité skupiny se po svém zveřejnění setkal s velkou kritikou. Dopravci upozorňovali především na příklad Slovenska, kde jízdné zdarma vedlo ke snížení kvality a problémům autobusových dopravců. Někteří dopravci už teď po novém návrhu mluví smířlivěji. „Vypadá to jako rozumný kompromis. Hlavní problém jsem viděl v tom, že by bylo jízdné zcela zdarma a nezahrnovalo autobusy,“ říká například majitel RegioJetu Radim Jančura. Právě soukromí dopravci mohou na novince nejvíce vydělat přilákáním nových cestujících a jistotou kompenzace od státu. Kompenzace se má vypočítávat z běžné ceny, nikoliv ze základní. Tak se v minulosti stávalo, že mezi Prahou a Ostravou se jezdilo za 190 korun, ale dopravci žádali o kompenzaci z „oficiálního“ ceníku se sazbou více než 500 korun.

Autor: Jan Sůra