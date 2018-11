Jméno budoucího předsedy Senátu stále není jasné. Patová situace trvá

Patová situace ohledně budoucího předsedy Senátu zatím trvá. Zástupci tří nejsilnějších frakcí v horní komoře, tedy ODS, STAN a KDU-ČSL, nicméně stále uvádějí, že dávají přednost dohodě před silovým hlasováním. Zástupci osmnáctičlenných klubů občanských demokratů a Starostů se sešli dnes, s vyjednávači patnáctičlenného klubu lidovců se mají sejít ve středu ráno.

ODS do čela Senátu navrhuje jeho místopředsedu a někdejšího teplického primátora Jaroslava Kuberu, hnutí STAN svého místopředsedu a starostu Božího Daru Jana Horníka, KDU-ČSL pak bývalého rektora Karlovy univerzity a předsedu senátního evropského výboru Václava Hampla.

"Přece bychom měli využít sílu těch dvou silných klubů, které dohromady mají 36 senátorů," řekl novinářům Horník k možnosti, že by obě nejsilnější frakce ustoupily ve prospěch zvolení Hampla. ODS ústy předsedy svých senátorů Miloše Vystrčila dala najevo, že by v případě nutnosti přenechala právo obsadit křeslo předsedy Senátu Starostům. Předseda jejich senátorů Horník zase uvedl, že pokud by nekandidoval, pro klub Starostů by byl přijatelnější Hampl než Kubera.

Místopředseda Senátu Kubera by se mohl zřejmě opřít o hlasy ze sedmičlenného klubu ANO a částečně i z třináctičlenného klubu ČSSD, jehož členové jsou ale v přízni ke kandidátům rozděleni. Většina šestičlenného Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 zase dává přednost Hamplovi. Ani v lidovecké frakci nejsou názory na to, kdo by měl Senát vést, jednotné.

V případě silového hlasování by záleželo i na hlasech čtyř nezařazených senátorů.

Kluby mají na dohodu čas do 14. listopadu, kdy začne první schůze Senátu v povolebním období. Na ní mají členové horní komory zvolit nové vedení horní komory a rozhodnout o obsazení dalších funkcí v Senátu.