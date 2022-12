Rychetskému přitom skončí mandát až v srpnu, zatímco Zemanovo funkční období skončí v březnu. Nového předsedu by tedy Zeman musel jmenovat s odloženou platností. Ústavní experti takový postup označují za protiústavní. Zeman minulou neděli řekl Českému rozhlasu, že jediným omezením v Ústavě je pro prezidenta to, že při jmenování předsedy Ústavního soudu musí vybírat z ústavních soudců.

Zeman nepřímo potvrdil, že uvažuje o jmenování nového šéfa Ústavního soudu

„Zatím předpokládám, že se rozhodnu, že onoho předsedu Ústavního soudu jmenuji," řekl Zeman Frekvenci 1. V předtočeném pořadu pro CNN Prima News, který televize vysílala dnes před polednem, tuto možnost nevyloučil. „Položil jsem otázku třem vedoucím představitelům české justice, zda prezident republiky má právo jmenovat předsedu Ústavního soudu k termínu, který přesahuje termín ukončení prezidentského volebního období. Odpověď ve třech případech ze tří byla ano," řekl předtím televizi CNN Prima News.

Přesto si nechal udělat právní analýzu od člověka, kterého označil jako „legendu českého práva". Její výsledek má obdržet v pondělí. Teprve potom se definitivně rozhodne. Jména uvedených právních kapacit uvést nechtěl. Zdůvodnil to tím, že by se mohly ocitnout pod tlakem na změnu postoje a „mediálním lynčem". Všechna čtyři jména je ochoten uvést až při případném jmenování nového předsedy.

Jmenování šéfa ÚS Zemanem vyvolá obrovské spory, míní Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) v tomto týdnu uvedl, že předčasné jmenování by bylo problémem. „Jak jsem slyšel vyjádření naprosté většiny ústavních právníků, něco takového není ani možné a nepochybně by to vyvolalo obrovské spory," řekl již v pondělí. Jmenování nového šéfa ÚS Zemanem by podle předsedy vlády vedlo patrně i k soudnímu přezkumu.

Jako jeden z důvodů pro svoje rozhodnutí Zeman uvedl, že jako odcházející prezident nemůže být podezírán z toho, že chce z předsedy Ústavního soudu udělat svého agenta, který bude vyhovovat jeho přáním. Řekl také v narážce na některé výroky Rychetského, že předseda Ústavního soudu by neměl být politický aktivista a vydávat politické proklamace.

Nástupce Rychetského? Jmenování šéfa ÚS Zemanem vyvolá velké spory, řekl Fiala

Připomněl například nedávný rozhovor Rychetského pro server Aktuálně.cz, kde předseda Ústavního soudu mimo jiné nepřímo kritizoval předsedu ANO a kandidáta na prezidenta Andreje Babiše. „Nechtěl bych, aby došlo k agrofertizaci naší země. A doufám, že Ústavní soud nikdy nebyl a nebude součástí Agrofertu, který se snaží ovládnout naši zemi," řekl mimo jiné Rychetský.

Zeman, který v dnešním pořadu potvrdil, že bude Babiše v prezidentské volbě volit, řekl, že Rychetský tak zasáhl do volební kampaně a že jeho prohlášení bylo hloupé. „Nechci, aby předseda Ústavního soudu byl politický aktivista. Chci od něj, aby byl soudce, nikoli politik," dodal.

Mé jmenování nebude možné zneplatnit, věří Zeman

Zeman také uvedl, že jeho nástupce ve funkci nemůže vydat žádný, jak řekl, dekret, kterým by toto jmenování zneplatnil. „Prezidenti mají svaté právo se obrátit k Nejvyššímu správnímu soudu a teprve ten definitivně rozhodne," poznamenal. To je podle něj jistá pojistka. Obavy z případné ústavní nebo politické krize označil za katastrofismus a do jisté míry umělé téma. Poukázal třeba na to, že v týdnu jmenoval nové členy bankovní rady České národní banky, a to s platností až od 13. února.

Zeman bude ve volbě prezidenta volit Babiše. Má zkušenost s politikou, zdůvodnil

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes následně v Partii řekl, že s případným jmenováním souhlasit nebude. Bylo by podle něj protiústavní. „Pokud mám jako politik daný jasný mandát, a v případě pana prezidenta jeho mandát výkonu prezidenta končí 8. března, tak prostě nemám dělat žádné kroky, které přesahují toto datum," řekl. Také jeho oponent v diskusi, stínový ministr práce hnutí ANO Aleš Juchelka, pokládá takový krok za nestandardní, který odporuje zvyklostem. Přiklonil se ale k názoru prezidenta v tom, že uvedené výroky Rychetského vnímá jako velké zpolitizování Ústavního soudu.