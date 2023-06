Johana Konečná a Marian Stodůlka jsou osmáci na soukromé základní škole Smart v Roudnici nad Labem. Prošli kurzem poklidného urovnávání sporů a nyní jsou z nich mediátoři, kteří řeší problémy ve třídách.

Marian a Johanka u nástěnky mediátorů. | Foto: Deník/Zuzana Hronová

Proč jste se rozhodli kurz udělat?

Johana: Vždycky mě zajímalo, jak řešit problémy. A učitelé nemají na všechny spory žáků čas. Proto jsme tady my. A taky je fajn, že tím člověk může hodně lidem pomoci.

Jak nejčastěji vypadá vaše práce?

Johana: Nejčastěji nás zavolají učitelé, že v nějaké třídě vznikl konflikt. Začneme nejdřív pracovat s celým kolektivem a když odhalíme, kdo je jádrem sporů, vezmeme si je na mediaci zvlášť a vyřešíme problém s nimi.

Jak máte rozdělené role?

Marian: Když potřebujeme jednat s celou třídou, tak to zařídím spíše já. Musím si tam zjednat respekt. Ale když mediujeme dva na dva, tak spíše mluví Johča, protože já se neumím tolik vcítit do lidí. A holka se spíše vcítí do holčičích problémů a kluk zas do klučičích.

Mediátory kontaktují buď učitelé a vyzvou je, aby řešili problém některé ze tříd nebo je mohou kontaktovat sami žáci - buď osobně, nebo přes schránku na vzkazy.Zdroj: Deník/Zuzana Hronová

Pomáhají vám komunikační techniky a techniky řešení sporů i v běžném životě?

Marian: Když teď něco řeším s mamkou, říkám jí: Pojďme se bavit v klidu, já nechci křičet. Nebo když sestra měla s někým problém, přišel jsem za ní a řešil, co se děje. A ona mi pak řekla, že jí to moc pomohlo.

Je vaše práce vidět?

Johana: Je. Třeba jsme mediovali u jedné malé holčičky, která se ve třídě cítila odstrčená. A když jsem se tam byla pak podívat, viděla jsem, že už tam má kamarádku a je spokojená. To si pak uvědomíme, že to, co děláme, má smysl.