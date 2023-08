Nový šéf Ústavního soudu Josef Baxa má před sebou mnoho obtížných úkolů i vytčených cílů. K nim patří například větší otevřenost této respektované, ale občanům poněkud vzdálené instituce.

Josef Baxa, předseda Ústavního soudu | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Dnes už je samozřejmé, že všechny verdikty zveřejňujeme. Jistě ale neplatí, že jakmile se vyvěsí náš nález, každý občan ho okamžitě začne studovat. Jde tedy o to, abychom i o nejsložitějších věcech dokázali mluvit jednoduše a srozumitelně. V tom jsme společnosti hodně dlužni. Ústavní soud má rezervu v tom, že u nejzávažnějších kauz by mohl jednat veřejně, přitáhnout pozornost k zasedání pléna, povolat účastníky, vyslechnout je, nechat zaznít jejich argumenty, pak se poradit a po nějakém čase rozhodnout. A své rozhodnutí zdůvodnit. To by k pochopení a akceptaci nálezu mohlo výrazně přispět,“ říká Josef Baxa v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Pavel jmenoval Baxu novým šéfem Ústavního soudu. Splnil, co řekl Deníku

K ostře sledovaným případům patří důchodová novela, kvůli níž došlo ke snížení červnové valorizace penzí. Tu u Ústavního soudu napadli opoziční poslanci z hnutí ANO.

Budou tedy právě o ní jednat soudci před očima veřejnosti? „Takovou úvahu mám, ale určitě se o tom budeme bavit v plénu. Možná je to jeden z příkladů, kdy by se Ústavní soud neměl bát projednat věc veřejně,“ uvedl Josef Baxa.

Cesta ke spravedlnosti není šestiproudá dálnice

V rozhovoru také vysvětluje, proč je většina stížností, která ústavním soudcům doputuje na stůl, zamítnuta.

„Ústavní soud není další opravný soud. Většinou tedy konstatuje, že nižší instance udělaly, co měly a on nevidí důvod pro svůj zásah, neboť nebyla porušena základní práva a svobody či spravedlivý proces. Z těch dvaceti věcí měsíčně většinou řekneme právě toto. Otázka zní, zda tak jedinečná instituce, jakou je Ústavní soud, má svou nespornou intelektuální kapacitu používat na sdělení, že my ne. Ústavní soudci nebyli jmenováni proto, aby vydávali tisíce rozhodnutí ročně, protože pak ty opravdu důležité případy nemají prostor, který by mít měly,“ míní pokračovatel Zdeňka Kesslera a Pavla Rychetského.

A dodává: „Cesta ke spravedlnosti nemůže být šestiproudá dálnice od okresního po Ústavní soud. Nějaké filtry tam musejí být.“

