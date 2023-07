Před 100 lety, 28. července 1923, se v Praze narodil Josef Charvát, příslušník československého protikomunistického odboje, který i přes svůj vlastní vstup do komunistické strany zkoušel pomáhat těm, které poúnorový režim pronásledoval. Nakonec se zapojil i do odvážné akce s cílem vysvobodit politické vězně z litoměřické věznice. Akce zkrachovala a on skončil na popravišti v pankrácké věznici.

Josef Charvát na policejním identifikačním snímku po zatčení v roce 1949 | Foto: Wikimedia Commons, Archiv bezpečnostních složek, ustrcr.cz, volné dílo

Při popravě šel z pětice odsouzených na řadu jako první. „Předvedeni byli odsouzení Josef Charvát, Emanuel Čančík, Vratislav Polesný, Vratislav Janda, Jaroslav Borkovec a Květoslav Prokeš,“ píše se v protokolu z pankrácké věznice ze 4. listopadu 1949, jímž se stanovoval průběh popravy, naplánované na další ráno.

„Odsouzeným bylo sděleno rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým odvolání shora uvedených odsouzených byla zamítnuta, a dále výnosy ministerstva spravedlnosti, kterými shora uvedeným odsouzeným nebyla prezidentem republiky udělena milost, což tímto béřou na vědomí. Dále předseda oznamuje odsouzeným, že výkon trestu smrti bude proveden dne 5. listopadu 1949 o 5. hodině ranní…“ uvádí dále protokol.

A tak se i stalo. První organizovaný pokus o svržení komunistického režimu skončil katastrofou.

Úřednická rodina

Ani Josef Charvát, ani jeho žena Vlasta nepocházeli z poměrů, jež by se zdály být předurčující k odbojové kariéře. Oba se narodili do rodin státních úředníků. Josefův otec, jenž zemřel již rok po synově narození, pracoval na ministerstvu financí, Vlastin na ministerstvu zahraničních věcí.

Obě děti měly docela normální dětství. Josef absolvoval obecnou školu a sedm tříd reálného gymnázia a složil dvě maturity. Kromě té na reálce ještě z elektra na střední průmyslové škole v Praze. Poté nastoupil jako technický úředník do pražské pobočky Zbrojovky Brno, kde setrval až do svého nástupu na Vysokou školu elektrotechnickou na podzim 1945.

Josef Charvát na policejním identifikačním snímku po zatčeníZdroj: Wikimedia Commons, Archiv bezpečnostních složek, ustrcr.cz, volné dílo

Jeho o dva roky mladší žena (narodila se 19. října 1925) vystudovala osmileté reálné gymnázium v Praze, po němž začala studovat jazyky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nezískala ale stipendium a musela studia ukončit. Práci si našla coby technická překladatelka ve Škodových závodech v Praze.

V roce 1944 se Vlasta a Josef vzali a po osvobození se stali členy Československé strany lidové. Narodili se jim dva synové, starší Jan, který bohužel po měsíci zemřel, a mladší Petr, jenž přišel na svět v roce 1948.

Kvůli zajištění své rodiny přerušil Charvát vysokoškolská studia a nastoupil také do Škodových závodů Praha. Od října 1947 do března 1949 absolvoval základní vojenskou službu. Z ní se vrátil sice na původní místo, ale už do jiných politických poměrů.

Cesta do odboje

Po únoru 1948 vstoupil Charvát do Komunistické strany Československa, ale jak se začaly stále zřetelněji projevovat její záměry a metody, svůj postoj k ní velmi rychle přehodnocoval.

„S jejím programem a cíli se nijak neztotožňoval, naopak, rozhodl se s nastupujícím totalitním režimem bojovat,“ píše historik Petr Mallota v textu pro projekt Ústavu pro studium totalitních režimů Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989.

Spolu s manželkou tak začal Charvát pomáhat ještě na jaře 1948 lidem, které komunistická moc pronásledovala, a jeho aktivita se ještě zvýšila po zatčení generálů Heliodora Píky a Karla Kutlvašra (první byl zatčen v květnu, druhý r v prosinci 1948).

Někdy v únoru 1949 tak v bytě Charvátových strávilo asi tři týdny pár agentů-chodců, jež podle jejich slov vyslala do republiky zpoza hranic americká výzvědná služba CIC. K osudovému setkání, které rozhodlo o konci Charvátova života, však mělo teprve dojít. Bylo to setkání s Vratislavem Polesným.

Vratislav Polesný na identifikačním snímku pořízeném po zatčení v roce 1949Zdroj: Wikimedia Commons, Archiv bezpečnostních složek, ustrcr.cz, volné díloTen se vyučil mlynářem, za války byl totálně nasazený a po ní pracoval jako zámečník a později sklářský dělník. S novým režimem se neztotožnil a po únoru 1948 se pokusil utéct na Západ. Nepodařilo se mu to – SNB ho při pokusu o překročení hranice u Aše zatkla a skončil v litoměřickém vězení.

Tam se seznámil s bratry Maňákovými a s jedním z nich, Eduardem, se mu podařilo 25. dubna 1949 z vězení uprchnout. Oba pak navázali kontakt s Emanuelem Čančíkem, což byl civilní zaměstnanec Vojenského technického ústavu a sociální demokrat, který patřil ke křídlu, jež nesouhlasilo s poúnorovým sloučením strany s KSČ.

Uděláme převrat

Čančíkovým záměrem bylo vyvolat všeobecné protikomunistické povstání a uskutečnit státní převrat. Vytvořil proto v Praze ilegální organizaci Zvon, do níž začal postupně zapojovat lidi z různých sfér politického i veřejného života.

Plán vypadal následovně: V noci ze 16. na 17. května 1949 ovládne Čančíkova skupina vysílačku v Mělníku a ráno 17. května obsadí rozhlas, odkud populární hlasatel Zdeněk Mančal ohlásí převrat. Souběžně s tím měly být obsazeny budovy ministerstva národní obrany, věznic a pošt.

Vhodné lidi pro tuto akci si chtěl Čančík zajistit sítí spolupracovníků. K ní patřila třeba mnohaletá skautská vedoucí Dagmar „Rakša“ Skálová a další skaut Jiří Navrátil. Ti měli pro tento záměr získat skautskou organizaci a sokoly.

Zbraně a „vojáky“ sliboval obstarat právě Polesný, který ale pouze fantazíroval. „Sliboval seskok 2000 parašutistů na ruzyňské letiště a účast 1600 bývalých partyzánů,“ řekl před časem v pořadu Krvavá léta badatel a spisovatel Jiří Padevět.

Do čela povstání měl být pole Čančíkových záměrů dosazen vězněný generál Kutlvašr. Proto se skupina začala zabývat i možným útokem na české věznice a osvobozením politických vězňů.

Polesný, který se po útěku z vězení ubytoval právě u Charvátových, navrhl, aby se povstalci zaměřili nejdříve na litoměřickou věznici, odkud chtěl dostat Maňákova bratra. K útoku na věznici došlo pět dní před plánovaným převratem, 12. května 1949.

Útok na litoměřickou věznici

Skupina již v té době byla vybavena nějakými zbraněmi, a tak vytvořila úderný plán. Podle něj si Charvátovi a Polesný obstarali nákladní vůz, vyzbrojili se pistolemi a dvěma tubami ekrasitu a takto vybaveni vyjeli na přepad. Za zmínku stojí, že Vlasta Charvátová byla těhotná.

U vězeňské brány Polesný namířil na dozorce zbraň a donutil ho vydat klíče od vstupních mříží. Pak postupoval dál do věznice, zatímco manželé měli dozorce hlídat.

Plán selhal takřka v počátku, protože dozorce začal utíkat. Oba manželé vystřelili, prchajícího dozorce ale nezasáhli.

Střelba vyvolala poplach a objevil se další dozorce, který utíkal směrem k manželům. Znovu zapracovala pistole v rukách Charvátové. Žena tentokrát trefila dozorce do břicha. Podle pozdější výpovědi střílela z leknutí a na nikoho vědomě nemířila.

„Její obhajobě soud neuvěřil, neboť úmysl doznala již při své výpovědi u vyšetřujícího orgánu, do věznice přišla se zbraní již nabitou a po činu měla projevovat ze zranění dozorce radost,“ stálo později v rozsudku, který cituje práce Daniely Bártíkové Vyšetřování ve vazebních věznicích StB v letech 1948-1953.

Po výstřelech, které zburcovaly celou věznici, se dali manželé i s Polesným na útěk. Nikoho se jim osvobodit nepodařilo.

Musela jsem se vysvléct donaha…

Aniž by to oba manželé věděli, v té době již Čančíkovu skupinu infiltrovali agenti Státní bezpečnosti, kteří připravovali konečný zátah.

Den před připravovaným převratem, 16. května 1949, se skauti Dagmar Skálové sešli v Dejvicích, kde měli začít fungovat jako spojky. Byla to ale past. „Díky práci konfidentů Státní bezpečnosti byli všichni okamžitě pozatýkáni,“ uvádí Padevět. Další ráno si estébáci došli i pro manžele Charvátovy. Celkem bylo zatčeno na 120 lidí.

Následovaly nesmírně kruté výslechy ve vyšetřovně StB v pražské Bartolomějské ulici. V mučení se podle Vlasty Charvátové nejvíce vyžíval velitel pankrácké vazební věznice StB Václav Pešek.

„Při výsleších, které vedl zmíněný Pešek, mne bil gumovým obuškem přes chodidla, kdy jsem napočítala sto ran a více jsem o sobě již ani nevěděla. Když jsem neodpovídala k jeho otázkám dost rychle, nechal přinést kbelík vody, chytil mne za vlasy a ponořoval hlavu do vody. Na několik vteřin mně hlavu z vody vytáhl, aby mi mohl položit další otázku, a když nebyla odpověď jemu uspokojující, opakovalo se ponořování hlavy po celé dvě hodiny,“ cituje Vlastu Charvátovou kniha historika Tomáše Bursíka Ztratily jsme mnoho času… Ale ne sebe!

Identifikační fotografie Vlasty Charvátové z protokolu o zatčení (datum vyhotovení: 8. 6. 1949)Zdroj: Wikimedia Commons, Archiv bezpečnostních složek, ustrcr.cz, volné dílo

„Na moji žádost mi odepřel jít i na záchod, a proto jsem konala potřebu ve svém oděvu. To Peška tak rozčílilo, že mi dal facku, až jsem upadla na zem, kde po mně dupal botou a tloukl do hlavy klíči. Dále při výslechu Pešek nechal přinést železný náramek, uvnitř vyložený ostny, který mi nasadil na zápěstí, kdy se ostny zadíraly do masa, až jsem krvácela…“ pokračují její vzpomínky.

Po zmíněném surovém výslechu byla Charvátová podle svých slov převezena do pankrácké věznice a odvlečena do temnice. „Musela jsem se vysvléct do naha a bez slamníku a přikrývek jsem byla držena po dobu dalších deseti dnů,“ uvedla.

Zhruba někdy v té době v důsledku mučení potratila. „Po mém dodání do temnice zjistila jsem silné krvácení, a toto jsem nahlásila Peškovi, ale odpověděl, že je jednodušší, když taková bestie chcípne sama, než aby se jí muselo věšet. Teprve po příchodu Vondráčkové jsem dostala vatu, vodu však žádnou za celý pobyt v temnici. K ukojení žízně byly jsme nuceny pít vodu z klozetu,“ popsala.

Drakonické rozsudky

Hlavní přelíčení se skupinou Zvon, do které byl zařazen i Charvát, proběhlo 19., 20. a 22. srpna 1949 a vyneslo celkem dva tresty smrti, jeden z nich právě pro Charváta (zločin velezrady, zločinného vyzvědačství a pokusu o vraždu), druhý pro Polesného. Vlasta Charvátová byla ve stejném procesu odsouzena k doživotnímu trestu. Celkem bylo v souvislosti se skupinou Zvon obžalováno 98 osob.

5. listopadu 1949 byli v Praze na Pankráci popraveni Josef Charvát, Vratislav Polesný, Emanuel Čančík, Jaroslav Borkovec, Vratislav Janda a Květoslav Prokeš.

Seznámení s pořadím popravZdroj: Se svolením Archívu bezpečnostních složek

Amnestie z roku 1953 zmírnila Vlastě Charvátové doživotní trest na 25 let vězení a o deset let později byla žena další amnestií propuštěna. Jejímu synovi Petrovi, jenž vyrůstal částečně v dětských domovech a částečně u prarodičů, bylo v té době už 15 let.