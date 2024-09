Celý rozhovor s Josefem Kratochvílem najdete ZDE.

Co všechno patentový úřad chrání, ukázal Kratochvíl na lahvi minerální vody. „Je to skvělý příklad, jak na jednom předmětu běžné denní potřeby najdeme všechna uskupení ochrany, kterou poskytujeme. Ochrannou známkou se chrání název minerální vody. Pak je to typický tvar lahve, který se liší od lahve jiného výrobce, už proto, že většina z nich je chráněna průmyslovým vzorem neboli designem. A konečně máme materiál, z něhož je lahev vyrobená, případně technický fígl, jak lahev těsní, aby z ní při otočení dnem vzhůru voda nevytékala. Dále je to způsob, jakým je přichycené víčko, aby nemohlo odpadnout. U této technické části připadá v úvahu ochrana buď patentem, nebo užitným vzorem,“ vysvětlil šéf úřadu, který právě slaví 105. výročí svého vzniku.

V rozhovoru také zdůraznil, že úřad poskytuje ochranu či zápis, které jsou platné jen na území České republiky. „Druhá důležitá věc je, že vyrábět a prodávat, umisťovat na trh mohu kdekoliv, a to bez ohledu na to, jestli mám zajištěnou nějakou ochranu. Současně ovšem platí, že tak nemohu činit na území, kde má někdo jinou podobnou nebo stejnou ochranu ve svém držení,“ doplnil Kratochvíl.

Označení původu

Prozradil též, že už nejenom Karlovarské oplatky nebo Pardubický perník, ale i další výrobky se budou moci honosit ochranným označením.

„Máme velmi dobré výsledky, jak co do počtu chráněných výrobků, tak co do jejich zvuku u nás i v zahraničí. Evidujeme přes třicet takto chráněných výrobků. Před námi jsou, pokud se nepletu, jen Francouzi, Španělé a Italové. V příštím roce se pravděpodobně celoevropská ochrana rozšíří i na řemeslné výrobky, jako je porcelán, sklo, český granát, vamberecká krajka, je tam toho spousta. Můžeme jenom doporučit výrobcům těchto produktů, aby se o takovou ochranu ucházeli,“ uvedl.

Patentová databáze jako inspirace

Na otázku, zda radí českým podnikatelům, firmám, inženýrům, aby opisovali, dívali se, jak to dělají jinde a nevymýšleli kolo, Josef Kratochvíl odpověděl: „Myslím, že jste to vyjádřila poměrně přesně, protože patentový systém v současné době má pro nás sloužit především jako inspirace. Patentová databáze Espacenet, která je zdarma k dispozici na internetu, obsahuje přes sto milionů technických řešení z celého světa. Pak skutečně stojí za úvahu načerpat nejnovější technické poznatky v této databázi a převzít je tak, jak jsou, neboť mimo teritorium, kde dané patenty platí, je to zcela legální. Nebo se poučit a nějakým způsobem dané řešení mírně změnit či dokonce zdokonalit a brát to jako studnici nejnovějších technických informací,“ uvažoval.