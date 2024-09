Hlavní činností vašeho úřadu je poskytování ochrany na vynálezy, užitné vzory, designy, ochranné známky, zeměpisné označení a označení původu výrobku na území České republiky. Co si z toho má vzít člověk, který doma ve sklepě přijde na něco úžasného?

Předně bych doporučil každému, kdo se domnívá, že cosi nového vymyslel či přišel na nějaké krásné označení, které může na trhu zaujmout, aby se buď obrátil na náš úřad a požádal o základní informaci, nebo si rovnou našel profesionálního patentového zástupce.

Kdo to je?

Ten, kdo je registrován v rejstříku komory patentových zástupců. Existují jak patentoví zástupci pro řešení technické, tak patentoví zástupci pro označení výrobků a služeb. A také specializovaní advokáti, kteří tyto služby poskytují.

Chodí to u vás podobné jako u podání k Ústavnímu soudu, jehož členové často říkají, že valnou většinu žádostí musejí odmítnout, protože nesplňují náležité formální požadavky?

Patentový úřad bych s Ústavním soudem nesrovnával. Naopak bych doporučil lidem, aby se na nás obraceli v co nejhojnějším počtu. Když nejde o složité technické řešení, ale třeba o označení výrobku, tedy o ochrannou známku, i z podání připravených bez zapojení patentového zástupce či advokáta odmítáme jen menšinu. Jsou to jednotky procent. Ale jde-li o řešení technické, tedy o výrobní postup, novou sloučeninu či nový materiál, je zapojení patentových zástupců opravdu žádoucí. Pokud se to neděje, omítáme většinu takových podání. Ovšem i při jejich angažmá zamítneme asi polovinu podaných přihlášek vynálezů.

Pojďme si vše vysvětlit na příkladu zde stojící umělohmotné lahve minerální vody, která má obal, uzávěr a několik označení. Co z toho spadá do vaší kompetence a pod jakou rubrikou?

To je skvělý případ toho, jak na jednom předmětu běžné denní potřeby najdeme všechna uskupení ochrany, kterou poskytujeme. Ochrannou známkou se chrání název této minerální vody. Pak je to typický tvar lahve, který se liší od lahve jiného výrobce, a musí se lišit už proto, že většina z nich je právě chráněna průmyslovým vzorem neboli designem. A konečně máme materiál, z něhož je lahev vyrobena, případně technický fígl, jak lahev těsní, aby z ní při otočení dnem vzhůru voda nevytékala. A dále je to mechanismus, jakým je víčko přichyceno, aby nemohlo odpadnout. U této technické části připadá v úvahu ochrana buď patentem, anebo užitným vzorem.

Kdybych získala u vašeho úřadu patent a ochrannou známku na všechny výše řečené komponenty, mohla bych takto označenou lahev nejenom prodávat do všech zemí světa, včetně USA, Číny a států Evropské unie, ale zároveň ji tam i vyrábět?

Je potřeba podtrhnout, že ochrana nebo zápis poskytovaný Českým patentovým a známkovým úřadem, který se nazývá Úřad průmyslového vlastnictví, jsou platné výhradně a pouze na území České republiky. Druhá důležitá věc je, že vyrábět a umisťovat na trh mohu kdekoliv, a to bez ohledu na to, jestli mám zajištěnou nějakou ochranu. Současně ovšem platí, že tak nemohu činit na území, kde má někdo jinou podobnou nebo stejnou ochranu ve svém držení.

Čili když budu chytrá, nechám si celou lahev patentovat tam, kde ji pak chci vyrábět, když si předtím zjistím, že tam nic podobného nikdo patentováno nemá?

Velmi správně řečeno. I proto je důležité, abyste měla při ruce osobu nebo subjekt, který je schopen to relevantně zjistit. Pokud si zajistíte ochranu v zahraničí, získáte jistotu, že nikdo jiný nemůže vaše řešení, váš nápis či váš tvar lahve okopírovat. Ale nic víc a nic méně. Domněnka, že patentová, známková nebo designová ochrana zajišťuje něco více, třeba právo umístit léčivo na trh, když na něj mám patent, je mylná. Musíte splnit celou řadu dalších podmínek. Průmyslověprávní ochrana funguje pouze jako ochrana před kopírováním toho, co máte zaregistrováno vy.

Jak jsme na tom v porovnání se světem, kde se patentuje hodně? Například v USA jde o miliony patentů.

Faktem je, že u nás platí zhruba padesát tisíc patentů a v Americe necelé tři miliony. Na první pohled by se tudíž mohlo zdát, že jsme na tom v porovnání se světem špatně. Já si ale myslím, že je to přesně naopak. My jsme na tom výborně, protože když u nás takřka žádné patenty neplatí, máme velmi volné pole působnosti v tom, co lze na našem území vyrábět a umisťovat na trh, případně umisťovat na trh řady dalších zemí, kde platí podobně málo patentů jako u nás. Díky tomu můžeme využívat špičková technická řešení, ke kterým došly ty největší a nejúspěšnější světové firmy, ať už japonské, americké, německé, švýcarské či nizozemské.

Rozumím tomu správně, že radíte našim podnikatelům, firmám a inženýrům, aby se dívali, jak to dělají jinde, a nevymýšleli kolo?

Myslím, že jste to vyjádřila poměrně přesně, protože patentový systém má pro nás v současné době sloužit především jako inspirace. Patentová databáze Espacenet, která je zadarmo k dispozici na internetu, obsahuje přes sto milionů technických řešení z celého světa. Pokud je pouze padesát tisíc chráněno na našem území, na Slovensku ani ne polovina, v Rakousku nějakých sto tisíc, v Polsku možná sedmdesát tisíc, tak lze nejméně do našeho okolí, s výjimkou Německa, kde platí necelý milion patentů, vyvážet nebo tam případně i vyrábět taková řešení, která stála těm nejúspěšnějším za to, aby si je patentovali. Pak skutečně stojí za úvahu načerpat nejnovější technické poznatky v patentové databázi a převzít je tak, jak jsou, neboť mimo teritorium, kde dané patenty platí, je to zcela legální. Eventuálně se poučit a nějakým způsobem dané řešení mírně pozměnit či dokonce zdokonalit a brát to jako studnici nejnovějších technických informací. Ani v technických slovnících, ani na běžném internetu mimo patentové databáze taková řešení prostě nelze najít.

close info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl.

Co říká statistika za minulý rok – kolik patentů si u vás zapsali čeští podnikatelé, firmy, vynálezci a inovátoři?

Jak už jsem říkal, patent platí vždy na území toho státu či toho regionu, kde je udělen, nebo pro který byla podána přihláška. Podat si patentovou přihlášku jenom do České republiky je první krok a naši podnikatelé by se měli starat o to, aby návazně totéž učinili i v systému Patent Cooperation Treaty a svoji ochranu rozšířili do dalších až 157 zemí světa, jež PCT zahrnuje. Vlastně je dobrá zpráva, že přímo k nám přihlášek až tolik nedávají, protože je začali více podávat v zahraničí. Tento trend je trvalý a počet patentů podaných do USA, Japonska i do Evropské patentové organizace neustále roste, zatímco počet patentů podávaných u nás je stabilní, nebo mírně klesá. Třeba švédští přihlašovatelé podávají do zahraničí násobně víc patentových přihlášek než doma. My na tom, bohužel, ještě tak skvěle nejsme, ale už se blížíme tomu, že podáváme do zahraničí skoro stejně tolik přihlášek jako v Česku.

Tedy kolik?

Jsme na necelém jednom tisíci přihlášek do zahraničí, informace jsou zhruba dva roky staré, ale i tak je tam vidět rostoucí trend.

Kdo je celosvětově v první pětce nejpilnějších? A nemám na mysli třeba počet patentů na čínském území, protože tam to možná podléhá jiným kritériím a politickým rozhodnutím. Ale naopak to, kolik jich Číňané podávají jinde.

Je faktem, že do evropského patentového prostoru Čína podává neustále víc a víc přihlášek, na špici jsou také Německo a Spojené státy americké. A pak existuje statistika subjektů. Tam jsou na předních místech samozřejmě největší globální firmy.

A vede je Huawei, čínská firma.

Bezesporu, čínské firmy jsou mezi nejpilnějšími, ale jsou tam též Siemens, Philips a další. Každá firma má však jinou patentovou strategii a s hodnocením jejich významu podle počtu patentových přihlášek bych byl opatrný. Je třeba zkoumat, zda firma patentové licence prodává, nebo neprodává, jestli z nich má, nebo nemá vygenerovaný zisk, a tak dále. Čili je to kritérium, které podle mého názoru není úplně relevantní. Můžu mít milion patentů, a přesto prodělávat. Proto doporučujeme, aby si každý podnikatel nechal patentovou strategii zpracovat od odborného zástupce. V současné době dokonce existuje možnost, jak si takovou službu nechat zaplatit. Úřad ochrany duševního vlastnictví EU financuje devadesát procent nákladů na ni, jmenuje se IP-Scan. Když se na náš úřad podnikatel obrátí, poradíme mu a doporučíme, kde najde jména a kontaktní údaje poskytovatelů této služby.

Před sebou máme klasické tradiční české značky a většina z nich souvisí s ochranou zeměpisného označení, takže tu vidím Hořické trubičky, Pardubický perník, Karlovarské oplatky. Vnímáte tuto ochranu jako důležitou?

Ochrana označení původu je další oblast, kterou zajišťujeme ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. Naši přihlašovatelé mají možnost si chránit svoje tradiční výrobky v rámci celé Evropské unie najednou. Není to náročné finančně, spíš administrativně. V tomto směru jsme na špici zemí, kde se o takovou ochranu dobře starají. Máme velmi dobré výsledky, co se týká počtu chráněných výrobků i jejich zvuku u nás a v zahraničí. Takto chráněných produktů je u nás přes třicet. Před námi jsou, pokud se nepletu, jen Francouzi, Španělé a Italové. Sice z hlediska průmyslově právní ochrany je to úplně poslední titul, ale myslím si, že stojí za to, aby mu byla věnována dostatečná pozornost.

Proč?

V příštím roce se pravděpodobně celoevropská ochrana rozšíří i na nezemědělské produkty – na řemeslné výrobky, jako jsou porcelán, sklo, český granát, vamberecká krajka a spousta dalších. Výrobcům těchto produktů lze doporučit, aby se o takovou ochranu ucházeli. Ona to není ochrana výlučná, ale i tak má nejméně na evropském trhu velkou sílu. Třeba u budějovického piva, které je navíc chráněno ochrannými známkami, velmi dobře konkurujeme Spojeným státům americkým, protože konkrétně Budvar má průmyslověprávní ochranu výborně zabezpečenou.

Historie vynálezectví je na našem území bohatá. Vidím tady tužku Koh-i-noor, která je zajímavá tím, že dodnes používá patentové označení tvrdosti tuhy, které vzniklo v 19. století. Tak to platí u každého vynálezu?

Chybná domněnka celé řady lidí je, že patentová ochrana trvá navždy. Je tomu tak u označení původu nebo u ochranné známky. Když se o ni starám, což znamená, řádně ji užívám a platím za její obnovu každých deset let, může platit navždy. To je příklad Plzeňského Prazdroje nebo Karlovarské Becherovky. U patentu je to jinak. Ten může platit maximálně dvacet let. V platnosti se navíc musí udržovat každý rok, a přesáhne-li deset let, poplatek za jeho udržování exponenciálně roste až na 24 tisíc korun ročně. Vyplatí se to jenom tehdy, pokud skutečně hrozí, že by někdo vaše řešení okopíroval, nebo pokud patentovou ochranu z důvodu licence potřebujete. Průměrná životnost patentů je deset let. U užitných vzorů je to dokonce maximum. Důvod je jediný: špičkové technické řešení má být co nejdříve uvolněno pro ostatní výrobce.

Přesto máme stále v povědomí verzatilku z Koh-i-nooru, patentku od Waldese, způsob broušení skla od Swarovského nebo Krčilovu síťovku?

Jde o další funkci patentového systému. Dám vám pěkný příklad. Český výrobce masážních křesel vymyslel jejich vzhled někdy v 90. letech minulého století a přihlásil si průmyslový vzor, design. Čili speciální tvar křesla, aby vypadalo hezky a šlo na trhu na odbyt. Na bok křesla uvedl, že je to patentově chráněno, což je sice drobně zavádějící, ale vnější vzhled výrobku zapsán byl. Ptal jsem se ho, proč to tam má, když už mu před pěti lety vypršela ochranná lhůta. Odpověděl, že to nevadí, neboť stačí ta cedulka. A nikdo si nedovolí to vyrobit, neboť si myslí, že to pořád je chráněno. Takže když se podíváte třeba do motoru u Forda, používají fintu v podobě nápisu pat.pend. neboli patent pending. Může to znamenat, že je v řízení patentová přihláška, ale zejména se tím říká: dávejte si pozor, protože to je chráněno. V 99 procentech tomu tak není. A už vůbec ne na našem území. Kdybych ten motor vzal, okopíroval ho tak, jak je, a napsal na to klidně i patent pending, nedopustím se vůbec ničeho, akorát mě to nenapadne. Další důležitá funkce patentového systému tedy tkví v tom, že povědomí o síle ochrany je někdy mnohem silnější než ochrana skutečná.

Všichni znají jména, která dělala Československu a Česku velkou slávu v zahraničí. Jsou to kupříkladu Wichterleho gelové čočky a pochopitelně antivirotika Antonína Holého. Koho byste ještě přidal na tabuli cti?

Vámi jmenovaní vědci skutečně patří mezi nejvýznamnější vynálezce našeho státu. Pan profesor Wichterle měl navíc velmi dobrého patentového zástupce, který dokázal i v oněch letech udělat výbornou patentovou strategii. Příjem československého státu z jeho patentů byl tedy poměrně velký i přesto, že šlo o dobu, která licencím moc nenahrávala. U pana profesora Holého byl finanční přínos ještě větší a je dodnes, výnosy z licence inkasuje Ústav organické chemie a biochemie, kde Antonín Holý působil a vydobyl mu skvělé jméno. Dneska máme další zajímavé vynálezce, ale máme také velmi inovativní firmy. Kupříkladu Linet, který vyrábí nemocniční lůžka, je mezi čtveřicí nejpokrokovějších výrobců v dané oblasti. Je tu také výrobce inovativní svahové sekačky SPIDER pana inženýra Dvořáka a řada dalších. Máme radost, že v Česku existuje řada techniků, kteří jsou autory skvělých řešení a dříve či později budou na listině nejvýznamnějších vynálezců.