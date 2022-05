Středula oznámil kandidaturu na prezidenta. Chce se ucházet o podporu lidí

ČTK

Odborový předák Josef Středula oznámil, že se bude ucházet o podporu lidí, aby mohl kandidovat na prezidenta. Sběr podpisů na podporu jeho kandidatury už začal. Středula to uvedl na svém twitteru. Minulý týden Středulu odboráři na svém sjezdu potřetí na čtyři roky zvolili do čela Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Předák poté řekl, že podmínkou pro jeho zapojení do prezidentské volby bylo obhájení postu šéfa této odborové centrály. Prezident Miloš Zeman odboráře požádal, aby Středulu ke kandidatuře přemluvili.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Předseda ČMKOS Josef Středula | Foto: ČTK