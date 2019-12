Premiér Andrej Babiš na dotaz Deníku, jak vnímá dnešní rozhodnutí nejvyššího žalobce Pavla Zemana, odpověděl: "Hlavně chci říct, že mám velkou radost a cítím úlevu, že je definitivně zastaveno trestní stíhání mé rodiny, mojí manželky a mé dcery. Zvykl jsem si na to, že jdou po mně a chtějí mě za každou cenu vyštvat z politiky. A protože je jasné, že mě nikdo neuplatí, museli najít jiné, sofistikovanější způsoby. Ale zatažení mé rodiny do celé té sprosté a vylhané kauzy bylo od začátku neuvěřitelná prasárna. Opravdu jsem teď šťastný, že alespoň moje rodina to má za sebou."

Andrej Babiš. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Co se týče obnovení trestního stíhání, uvedl, že očekával, že ho "jen tak nepustí". Jako politik to ale prý vydrží. "Dobrá zpráva je, že to má sestupnou tendenci. Původně mělo spáchat trestný čin 11 osob, pak jen 7 osob a teď už na tuto údajnou organizovanou trestnou činnost stačí dvoučlenná skupina. Takže trend je pozitivní a doufám, že směřujeme k nule a dobře to dopadne. Jsem přesvědčený, že jsem nic protizákonného nespáchal," dodal Babiš.