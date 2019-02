Jsme fér. Pražský primátor podpořil manželství homosexuálních párů

/FOTOGALERIE/ Zdeněk Hřib (Piráti) se jako první primátor nebo starosta v Česku přidal k podpoře gay a lesbických párů, které usilují o možnost vstupovat do manželství. Šéf magistrátní rady za to ve středu získal do iniciativy „Jsme fér“ dokument s názvem Certifikát férovosti.

„My, starostové a primátoři českých měst a obcí společně podporujeme možnost všech milujících párů vstupovat do manželství. Věříme, že milující a stabilní páry a jejich rodiny tvoří důležitou součást naší společnosti a přispívají k tomu, aby se lidem v našich městech a obcích dobře žilo. Je naší příjemnou povinností oddávat snoubence a přejeme si, abychom už nemuseli naše občany rozdělovat do dvou kategorií podle toho, koho milují.“ Boj za homosexuály: Aktivistka s trnovou korunou narušila mši ve Svatém Vítu Přečíst článek › Tak zní výzva několika neziskových organizací, které podporují LGBT komunitu nebo pořádají festival Prague Pride. Právě svou fotografii v duhovém průvodu v ulicích metropole připojil Hřib k facebookovému příspěvku, kde zdůvodnil své rozhodnutí. Registrované partnerství není manželství „Manželství by mělo být dostupné bez rozdílů pro všechny páry, které si chtějí vyjádřit vzájemnou úctu, lásku a podporu. Jde o rovnoprávnost, protože registrované partnerství dnes rozhodně není právním ekvivalentem manželství,“ napsal pražský primátor. Primátorka Krnáčová nevyvěsila duhovou vlajku. Homosexuály tak podpořili Zelení Přečíst článek › Zástupce iniciativy „Jsme fér“ Czeslaw Walek v Rezidenci primátora na Mariánském náměstí Hřibovi poděkoval zmíněným certifikátem. Iniciativa funguje od dubna 2017, jejím cílem je nastartovat veřejnou diskusi na téma rovných práv gayů a leseb. Homosexuálové nemají podporů poslanců Homosexuální páry žádají, aby došlo k legislativní změně, která by jim umožnila uzavírat manželství se všemi právy a povinnostmi, jako je to běžné u sňatků mezi mužem a ženou. Gayové a lesby mohou nyní uzavírat pouze registrované partnerství. Jana Jochová: Adopce dětí z dětských domovů homosexuály je jen líbivá strategie Přečíst článek › V Poslanecké sněmovně však nemá novela občanského zákoníku dostatečnou podporu. Jednotně hlasuje snad jen Pirátská strana, jejímž je Hřib členem. Aktivisté se snažili politiky nedávno obměkčit lineckým pečivem ve tvaru zlomeného srdce. Dalším krokem „duhového lobbingu“ je získat podporu starostů a primátorů. „Ti sice nehlasují o zákonech, ale zase jsou blíže lidem. A proto ví, že základem dobré společnosti jsou dobré vztahy mezi lidmi, zejména mezi sousedy. Že ve městě, kde spolu lidé mluví a vychází si vstříc, se všem žije lépe. Vidí, že gay a lesbické páry a rodiny, které vytvářejí, jsou stejně dobrými sousedy jako kdokoliv jiný,“ uvedla v tiskové zprávě magistrátu Adéla Horáková, právnička iniciativy Jsme fér. Homosexuálové a jejich sympatizanti doufají, že se Hřibovým činem nechají inspirovat právě poslanci a senátoři a podpoří manželství pro všechny. OBRAZEM: Prahou už poosmé prošel průvod hrdosti Prague Pride Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň