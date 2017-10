Jste horší než sousední nemocnice. Stát plánuje velké srovnávání

Část českých nemocnic čeká na jaře nepříjemné překvapení: dozvědí se, že neléčí zdaleka tak dobře jako jejich konkurenti v okolí. Upozornění obdrží i jejich zřizovatelé. Pozor, pacienti z vaší nemocnice častěji umírají na infekce. Napravte to. Takový vzkaz dostanou na jaře příštího roku některé nemocnice. Stejná informace přijde i jejich zřizovatelům – tedy městům, krajům nebo ministerstvu zdravotnictví.

Ústav zdravotnických informací a statistiky totiž dokončuje analýzu, ze které jednoznačně vyplývá, jak si jednotlivé nemocnice vedou ve srovnání s ostatními zařízeními. Chce o tom lékaře informovat.

„Získali jsme data za posledních osm let a udělali podrobné analýzy. Vůbec poprvé tedy dokážeme přesně říct, kde se jak léčí – například které nemocnice musejí pacienta opakovaně operovat, protože u nich nastaly nějaké komplikace, nebo kde je vyšší pravděpodobnost infekcí,“ řekl Deníku ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

NENAPRAVÍ CHYBY, ČEKÁ JE TREST

Informace chce nyní rozeslat nemocnicím – aby měly zpětnou vazbu, jak jsou na tom ve srovnání s ostatními zařízeními.

Pokud vedení nemocnice uvidí, že je v některých oblastech výrazně horší než jiné špitály v republice, bude moci udělat patřičné kroky k nápravě. „Pokud na to dostatečně rychle nezareaguje, budeme ji moci potrestat,“ doplnil náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula.

To ale není všechno. Vedení rezortu připravuje také novelu zákona, která dovolí zveřejňovat data adresně – jednotlivé nemocnice budou nově vědět, jakou kvalitu nabízejí i jejich konkurenti. Do té doby budou muset být údaje částečně zaslepené. Současná legislativa totiž zveřejnění informací z konkrétních zařízení nedovoluje. Novela by měla být podle Ladislava Duška hotová v lednu příštího roku.

Na ministerstvu zdravotnictví se diskutuje i o tom, jestli a jakým způsobem zpřístupnit data o kvalitě pacientům. Po informacích totiž volají pacientské organizace. „Lidé tato data logicky chtějí. Dnes se k nim ale nedostanou jinak, než že si je neoficiálně předají jakousi tichou poštou,“ tvrdí Jana Petrenko z Koalice pro zdraví, která pacientské organizace zastřešuje.

PENÍZE BY MĚLY JÍT ZA PACIENTEM

Přitom pokud by se k nim informace dostaly, lidé by mohli tlačit na pojišťovny, aby poslaly větší balík peněz právě do kvalitnějších zařízení. To by pak mohlo léčit více pacientů. „Peníze by šly konečně za nemocnými, nikoliv za zařízením, jak je tomu dnes. Nekvalita by umřela přirozenou smrtí,“ vysvětlila Petrenko.

Podle náměstka Prymuly se ale musí nejprve vymyslet, jaká data zveřejňovat a v jaké formě.

„Musí se s tím nakládat velmi opatrně, protože pokud se to udělá neuváženě, může to napáchat víc škody než užitku,“ myslí si náměstek. V některých státech, kde informace o výsledcích léčby vyvěšovali, už proto podle něj od této praxe ustupují.