Jurečka chce zvýšit platy ve veřejném sektoru od září. Odbory žádají 15 procent

ČTK

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je namístě hledat cestu k navýšení platů ve veřejné sféře letos od září. Jurečka to v úterý řekl na tiskové konferenci po jednání s odborovými předáky veřejného sektoru. Klonil by se k odlišnému přidání pro různé profese podle propadu jejich reálného výdělku z minulých let.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka | Foto: Deník/Martin Divíšek