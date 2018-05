K debatě o zmírnění protikuřácké normy se poslanci vrátí v úterý

Doprava a logistika - Přijmeme řidiče sk. C 1 Kč

Přijmeme řidiče sk. C s profes. průkazem do velkoobchodu potravin ve Zruči. Požadujeme řidičský průkaz sk. C s profes. průkazem, psychotesty, kartu do tachografu, praxi v řízení nákladního auta, ochotu učit se novým věcem. Nabízíme práci na HPP, jednosměnný provoz, volné víkendy a svátky, stravenky, zaměstnanecké nákupy, možnost užívání služebních vozů.