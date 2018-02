Kajínkovy besedy rozpoutaly velké vášně, v Opavě je nechtěný

/ANKETA, FOTOGALERIE/ Opava následovala Bučovice. Loni na jaře omilostněný vězeň Jiří Kajínek měl na konci března besedovat v opavském kině Mír. Radnice však zasáhla a celou akci zrušila.

Beseda, která byla na programu 28. března, se neuskuteční. A to minimálně v městských prostorách. Podle mluvčí opavského magistrátu Lady Dobrovolné se na tom většinově shodlo vedení města. O tomto rozhodnutí už byl informován soukromý provozovatel Míru.

„Zda setkání proběhne jinde, nevíme a nebudeme do tohoto nijak vstupovat, v městských prostorách to ale opravdu nebude. Jinak samozřejmě záleží na každém občanovi, zda takovouto akci chce, či nechce navštívit. Je třeba říci, že vedení města se o možném konání akce dozvědělo až právě ze sociálních sítí,“ komentovala Lada Dobrovolná.

Nechali byste Kájinka vystupovat v městském zařízení? Hlasovat můžete v anketě pod článkem.

Naše redakce požádala o reakci také vedoucího kina Martina Žižlavského. Ten se ovšem k celé záležitosti nechtěl vyjadřovat.

Ignoruje se zájem zhruba tří set lidí

Nejznámější český vězeň Jiří Kajínek, který během loňského května po třiadvaceti letech za mřížemi obdržel milost od prezidenta, momentálně pořádá besedy, s nimiž objíždí celou republiku. Jejich organizaci má na starosti pořadatel Pavel Tichopádek z agentury Atlantic. On sám, stejně jako jeho klient, rozhodnutí radnice nerozumí.

„Provozovatel kina Mír se ohledně besedy obrátil přímo na Jiřího Kajínka. Za diskriminaci to považujeme. Právně se však proti tomu bránit nebudeme. Nelíbí se mi, že někdo z radnice rozhodne o tom, aby beseda nebyla. Ignoruje tak zájem zhruba tří set lidí, kteří by se na tuto akci chtěli přijít podívat. Jiří Kajínek tam přitom nehovoří pouze o svém případu,“ vysvětloval Pavel Tichopádek a jedním dechem dodal: „Poukazuje na nedostatky při vyšetřování anebo podezřelá zmizení některých důkazů. O něm to je ale i tak přibližně ze třiceti procent. Hovoří tam například o situaci v českém soudnictví nebo vězeňství. Naráží na některé justiční omyly. Samozřejmě republiku neobjíždí zadarmo. Bere za to honorář.“

Opava není prvním městem, kde nechtěli, aby se beseda konala v městských prostorách. Už předtím se k podobnému kroku uchýlili v Bučovicích na Vyškovsku. „Nerozumím tomu. Podle mého názoru je všechno legální. Jiří Kajínek si odseděl svůj trest a je zpátky na svobodě,“ mínil dále Pavel Tichopádek. „V Bučovicích to probíhalo vyloženě stejně jako v Opavě. V místním kině jsme se domluvili, že by se to konalo zrovna tam. Vznikly plakáty a jednoho z nich si všiml i místní starosta. Jakmile to viděl, rozhodl se celou akci zakázat.“

Od záměru upustil provozovatel

Spojili jsme se ovšem i s bučovickým starostou Jiřím Horákem, jenž tvrdí, že se to odehrálo jinak.

„Provozovatel kina nás na radě oslovil a zeptal se nás, zdali bychom byli pro, aby se tato beseda u nás v Bučovicích uskutečnila. Většina se shodla na tom, že by to vhodné nebylo, a provozovatel od záměru organizovat takovou akci upustil,“ vysvětloval nám Jiří Horák.

I když v opavských městských prostorách se beseda konat nebude, není vyloučeno, že proběhne jinde. Další zájemce se však nepřihlásil. „Nikdo jiný se zájmem o tuto akci se zatím neozval. V Moravskoslezském kraji to vypadá, že by besedy mohly proběhnout v Ostravě a také Frýdku-Místku,“ tvrdil nám Pavel Tichopádek.

Pokud by se akce měla uskutečnit v soukromém prostoru, nehodlá do toho dle opavské mluvčí Lady Dobrovolné vedení města vstupovat například vydáním oficiální nedoporučení a podobně.



Jiří Kajínek, jenž byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou nájemnou vraždu, při besedách mimo jiné podepisuje své knihy Můj život bez mříži a k dostání zde jsou také jeho bonbony Kajínky anebo třeba kusy ze speciální vinné edice: Jiří Kajínek víno pro odvážné. Zájem o přednášky je značný.



„Na besedách úplně vyprodáno nebývá. Pravidelně tam ale je mezi dvěma až třemi sty lidí. Jde především o fanoušky Jiřího Kajínka. Po talkshow probíhá autogramiáda,“ závěrem popsal průběh besed jejich pořadatel Pavel Tichopádek.

Názory zastupitelů se rozcházejí

Vedení města se většinově shodlo na tom, že by nerado vidělo, aby se beseda s Jiřím Kajínkem konala v městském zařízení.

„Tři z nás byli jednoznačně proti konání této akce. Hlavní argument proti byl ten, že Jiří Kájínek je odsouzený vrah. Pouze jeden člen vedení argumentoval tím, že máme svobodu slova a je na lidech, aby si vybrali, zda se akce zúčastní,“ uvedl primátor Radim Křupala s tím, že jediný zastánce konání besedy s Jiřím Kájínkem své postoje zdůvodňoval také tím, že Kajínek byl právoplatně omilostněn a takto by se k němu mělo přistupovat.

Podle zastupitelky Pavly Brady (Zelená pro Opavu) má město právo vědět o tom, co se děje v jeho prostorách. „Když mluvím sama za sebe, tak nepovažuji za vhodné, že takto Jiří Kájínek veřejně prezentuje svou kriminální minulost,“ uvedla zastupitelka.

Proti zásahu vedení města je zastupitel Marek Veselý (ODS). „Městu nepřísluší takové věci zakazovat. Já osobně bych na takovou besedu nikdy nešel. Mělo by to být ale na svobodném rozhodnutí každého občana, jestli se takové akce zúčastní nebo ne,“ doplnil Marek Veselý.

Jiný názor na to má zastupitel Vladimír Javorský (KSČM) „Proti Kajínkovi nic nemám. Mně by konání besedy naopak nevadilo. Pokud je město proti konání této akce, tak je to hloupý postoj,“ dodal Vladimír Javorský.

Na svobodné vůli lidí by účast na besedě nechal i zastupitel a radní Milan Němec (STAN). „Já bych nikomu nic nezakazoval a nechal bych to na lidech samotných, ať se rozhodnou,“ uvedl radní.

Zastupitelka Hana Brňáková (Opavané-Nezávislí-Občané-Piráti) podle svých slov není příznivkyní jakéhokoliv povyšování kriminální či jiné trestné činnosti na běžnou společenskou normu.

„Město se tak nachází v poněkud nezáviděníhodném „střetu zájmů“, který může mimo jiné vycházet ze stavu hodnotové orientace ve společnosti,“ uvedla. Z pohledu města v pozici pronajímatele nebytových prostor podle ní můžeme zkoumat, zda-li a jak je pro případ takovýchto kontroverzních akcí upravena nájemní smlouva.

„K tomu vyvstává otázka, zda a do jaké míry městu přísluší nebo se od něj očekává regulace soukromých podnikatelských aktivit, kterou uvedená akce bezesporu je, ať již formou zákazů vycházejících z platné legislativy nebo neformálních doporučení v duchu tzv. vyššího principu mravního. Vítám, že město i v tomto duchu přemýšlí,“ uvedla zastupitelka Hana Brňáková (Opavané-Nezávislí-Občané-Piráti).