V neděli byla na silnici mezi Božím Darem a Klínovcem doslova bílá tma. A o moc lepší situace není ani v pondělí. Silničáři na Karlovarsku uzavřeli silnici I/25 od abertamské křižovatky nad Jáchymovem. Kvůli silnému větru je na komunikaci navátý sníh. Neprůjezdné zůstávají i další komunikace v Krušných horách. Hrozí i pády stromů.

Kvůli popadaným stromům se nedá projet ani mezi Stříbrnou a Bublavou na Sokolovsku nebo Božím Darem a Klínovcem. Uzavřena je stále také silnice mezi Oldřichovem a Lužcem na Karlovarsku.

Úsek Boží Dar - Ryžovna - Myslivny - Zlatý Kopec je průjezdný pouze pouze pro záchranáře a místní obyvatele. Už v neděli silný vítr a vichřice na Božím Daru opět donutily silničáře uzavřít některé trasy.

Boží Dar také nedoporučuje pohyb po běžeckých trasách, na které taktéž padají stromy. „Průběžně sněží a od odpoledních hodin do půlnoci má podle ČHMÚ napadnout dalších 30 centimetrů nového sněhu,“ uvedl již v neděli starosta nejvýše položeného města České republiky Jan Horník.

Zákaz vstupu platí kvůli obavám z možného pádu stromů v okolí Božího Daru také do lesů. Především turisté by do oblasti dnes neměli jezdit.

V pondělí ráno například narazilo do stromu osobní auto na silnici I/64 mezi Hazlovem a Aší, vůz se po nehodě převrátil na bok. Silnice v nižších polohách jsou jinak s opatrností sjízdné.

Na horách hrozí vichřice

V noci ze soboty na neděli napadlo na Božím Daru čtvrt metru sněhu. Starosta Horník vyzval řidiči, aby dbali pokynů dopravní policie.

V Karlovarském kraji bude dnes podle meteorologů nadále foukat silný vítr, na horách s nárazy až o rychlosti 110 kilometrů za hodinu. Skiareály v okolí Božího Daru kvůli výstraze meteorologů avizovaly, že dnes budou mimo provoz.

V noci se navíc opět zvýšil počet odběrných míst bez elektřiny. Už jich je 15 tisíc. Poruchy jsou hlavně na severu a západě Čech, informovala Česká televize (ČT).