Pirát Michálek: Kalousek brání boji opozice proti Babišovi. Měl by odstoupit

Bývalý ministr a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek svou špatnou pověstí jako předseda sněmovního klubu TOP 09 blokuje podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka možnost opozice postupovat proti ANO Andreje Babiše. Měl by odstoupit, řekl dnes Michálek novinářům. Kalousek ČTK řekl, že Michálek by se měl zabývat svým klubem. Kalouskovi nedůvěřují podle průzkumů tři čtvrtiny lidí, což omezuje možnosti opozice, míní Michálek. Podobný názor podle něj mají i ostatní opoziční strany, jen to neříkají veřejně.

Předseda poslaneckého klubu České pirátské strany Jakub Michálek | Foto: ČTK

Zástupci opozičních stran se podle Michálka sešli ve čtvrtek. "Měli jsme první schůzku ke spolupráci, abychom se zamysleli, co můžeme dělat, abychom prosadili to pozitivní z našich návrhů," uvedl, jako příklad zmínil například vzdělávání nebo rozdělování dotací. Kalouskova osobnost podle Michálka ale hatí možnost společné výsledky prezentovat navenek. TOP 09 na schůzce zastupovala nová předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Babiš při interpelacích nemluvil k věci. Pirát Pikal ho vypnul Přečíst článek › Podle Michálka by Kalousek měl jít do ústraní. "V okamžiku, kdy jednu z nejmocnějších funkcí má pan Kalousek, je nemožné, abychom prosadili jakoukoliv alternativu, protože pan Babiš to bude vždy svádět na pana Kalouska," uvedl Michálek. "Ať se pan Michálek stará o svůj klub, o sebe, o své rodinné zázemí a já se budu starat o sebe také," reagoval Kalousek s odkazem na spory uvnitř Pirátů, kvůli kterým Michálek čelil hlasování o odvolání z funkce místopředsedy strany. Konstruktivní alternativa Opoziční strany podle Michálka chtějí koordinovat svou aktivitu, aby byla efektivní a nebylo možné dál kritizovat opozici, že je málo životaschopná. "Chceme společně prosazovat nějaké body, například na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, které nebudou namířené pouze ke kritice Andreje Babiše, ale k tomu, abychom nabídli konstruktivní alternativu, na které se shodne velká část České republiky," uvedl. Po sjednocení opozice volá spolek Milion chvilek, který proti premiérovi Babišovi pořádá demonstrace. Agrofert by měl dotace vrátit, žádá opozice. Babiš se z jednání sněmovny omluvil Přečíst článek ›

Autor: ČTK