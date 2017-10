Kalousek: Lidé si zřejmě myslí, že je lepší být zastrašeným zaměstnancem

/ROZHOVOR/ Dávno jsem vyzýval všechny demokratické strany od středu doprava, ať se spojí. Bohužel si jejich lídři neviděli na špičku nosu. Ať si nyní kolegové zhodnotí, jestli bylo jejich rozhodnutí správné, říká šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

TOP 09 se jen s odřenýma ušima dostala do Sněmovny. Získala sedm mandátů. Proč?

Voliči se jednoduše rozhodli dát přednost antisystémovým stranám. S pokorou beru na vědomí, že žijeme v zemi, kde většina voličů dává přednost dvěma agentům státní bezpečnosti a jednomu extremistovi. To ovšem nic nemění na tom, že voliči, kteří nám dali důvěru a hlas, mají náš respekt. My budeme stále dělat všechno proto, aby ideje, které prezentujeme a pro které nás volili, byly dál slyšet a získávali nové příznivce.

Lidé ale dali přednost antisystémovým stranám, protože je nikdo nedokázal přesvědčit o opaku…

Ano, nepovedlo se nám přesvědčit dostatek lidí o tom, že hlavními hodnotami je svoboda a setrvání ve společné Evropě. A to ani přesto, že je naše prosperita bytostně spjata s Evropskou unií. Lidé si zřejmě nemyslí, že je lepší být svobodným člověkem než zastrašeným zaměstnancem. Těch, co mají pocit, že je lepší být zastrašenými zaměstnanci, je bohužel víc.

Není to i neúspěch váš - politika, který se na politické scéně pohybuje desetiletí?

Nepochybně si nesu část zodpovědnosti i já. Ale nejenom já, nese ji naprosto každý, kdo je lhostejný, nestará se o své okolí a nechodí k volbám. Moje role a odpovědnost jako politika je poměrně veliká, ale tu odpovědnost má ve společnosti úplně každý.

Nemyslíte si zpětně, že vsadit jen na antibabišovskou rétoriku bylo málo? Že měla vaše strana nabídnout voličům víc? Nebo dokonce že to vaší straně ublížilo, protože lidé začali vnímat Babiše jako mučedníka, na kterého někdo neustále útočí?

Na podrobné povolební analýzy je dost času. My jsme se snažili upozorňovat na to, že Babiš rozhodně není čistý jako lilie a že představuje hrozbu pro náš dosavadní demokratický systém. Voliči ale dali najevo, že jim to tolik nevadí. Bohužel.

Nelitujete, že jste se rozešli se Starosty a nezávislými? Pokud byste zůstali v jednom bloku, mohli jste dnes mít dvouciferný výsledek…

Víte, já jsem vzhledem k situaci, která tady vznikla, a taky kvůli frontálnímu útoku loni v listopadu vyzval všechny demokratické strany od středu doprava, ať se spojí. Pokud bychom udělali jeden blok, jsem si jistý, že by takový blok vyhrál. Dnes by možná vládu sestavoval někdo úplně jiný než Andrej Babiš. A já bych už dnes možná nebyl poslancem, protože jsem dokonce nabízel, že moje osoba na kandidátce nebude, pokud by někomu vadila. Bohužel lídři jednotlivých stran si neviděli dál než na špičku svého nosu. ODS si snila svůj sen o velkém návratu, Starostové spolu s lidovci si taky snili svůj sen - část z nich dokonce o tom, že budou vládnout společně s Babišem. Velmi mě to mrzí. V České republice bohužel nezvítězila demokracie. Tak ať si teď kolegové zváží, jestli bylo jejich rozhodnutí správné.

Říkáte, že už jste dnes nemusel být poslancem. Dnes během čekání na výsledky voleb navíc zaznívalo z úst některých vašich stranických kolegů, že už byste neměl znovu kandidovat na předsedu. Plánujete tedy skončit?

Předseda strany samozřejmě nese odpovědnost za úspěch či neúspěch ve volbách. Já své rozhodnutí znám. My to máme jednodušší v tom, že se zanedlouho koná celorepublikový sněm, na kterém se bude nový předseda volit. Jestli na něm ale budu znovu kandidovat, to nejprve řeknu svým nejbližším stranickým kolegům. Učiním tak v úterý na jednání užšího vedení strany. Hned poté se to dozvíte i vy a veřejnost.

Dovedete si představit, že by TOP 09 za určitých okolností podpořila nadcházející vládu? Pokud ano, za jakých podmínek by to bylo?

Ne. V okamžiku, kdy má ústavní většinu ANO, komunisté a SPD, tak není možné sestavit demokratickou vládu. Pokud do tohoto vstoupí nějaká demokratická strana, tak jenom poskytne zástěrku Andreji Babišovi, který si bude chtít prohlasovat své zájmy. Udělá to třeba i s Marťany. A jakákoliv strana, která mu v tom pomůže, bude jeho konání jen legitimizovat, což je nepřípustné.

Čestný předseda strany Karel Schwarzenberg se vyjádřil o Pirátech tak, že je to nečitelná strana. Může to podle něj být jen kometa, která zhasne stejně rychle, jako se rozsvítila…

Piráti jsou velká neznámá. Dostali hlasy jako zajímavý subjekt s puncem novosti - nic proti tomu, to my jsme tak dostali hlasy v roce 2009 taky. Otázka ale jen, jak se svým mandátem naloží. Obávám se, že to nevědí ani oni sami.