Kalousek: Menšinová vláda? Vládnout bude Babiš, ostatní budou stafáž

Jako nešťastné či ne právě ideální řešení označují předsedové ostatních sněmovních stran rozhodnutí Andreje Babiše (ANO) pokusit se složit menšinovou vládu ministrů ANO doplněnou o nestranické odborníky. Podle šéfa ODS Petra Fialy si tím jde Babiš splnit sen, že chce vládnout sám. Fiala i předseda Pirátů Ivan Bartoš sdělili, že i nadále vylučují jakoukoliv podporu Babišově vládě.

Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska jsou Babišovy deklarace jen "marketingovou mlhou", politikem je totiž každý ministr. Menšinovou vládu ANO nepodpoří ani KDU-ČSL.

"Je to jedna z možností, pro které musí získat tato vláda úplně stejnou podporu většiny ve Sněmovně jako každá jiná vláda," napsal Fiala. Babiš si podle něj jde splnit sen, ze chce vládnout sám. "My jsme už oznámili, ze nevyslovíme podporu menšinové vládě premiéra Andreje Babiše," uvedl Fiala.

Piráti s informací, že by se Babiš kvůli neochotě ostatních sněmovních stran vstoupit s ANO do koalice mohl pokusit o složení menšinové vlády, pracují druhý den. "Není to šťastné řešení. Dle naší povolební strategie, která byla nedílnou součástí kampaně a naši voliči s ní byli seznámeni, je faktická podpora vlády s většinou ANO, tedy s jeho dominantním postavením, vyloučena. A to jak přímá i tichá," sdělil Bartoš.

Kalousek vyloučil podporu jakékoliv vlády sestavované ANO. Oponuje i myšlence, že by mohli být ve vládě nadstraničtí odborníci. "Vláda je politický orgán a ministři, byť nebudou členy strany, jsou politici a budou dělat politická rozhodnutí. Bude to tedy jednobarevná vláda politiků za hnutí ANO. Říkat tomu vláda s nestranickými odborníky je pouze marketingová mlha," řekl Kalousek. Vládnout podle něj bude Babiš a je jedno, kdo mu bude "dělat stafáž".

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík uvedl, že volba je na Babišovi. "Navrhuje fakticky jednobarevnou vládu ANO. Straníci i nestraníci, kterým říká odborníci, budou politicky nominováni hnutím ANO. Bude zajímavé sledovat, zda pro ni sežene aktivní podporu rukama nebo jen nohama tak, že někdo odejde při hlasování," uvedl. Babiš však podle něj netrpělivě spěchá, když se k podobnému rozhodnutí uchyluje necelý týden po volbách. "Toto řešení není ani pro něj ideální," míní.

Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec‏ na twitteru také zopakoval, že sociální demokracie míří do opozice. "Na pokusné balonky, které hnutí ANO vypouští do médii, reagovat nebudu," uvedl. Širší vedení lidovců si přeje, aby strana odešla do opozice a neumožnila vznik menšinové vlády hnutí ANO, řekl po jednání celostátního výboru KDU-ČSL předseda strany Pavel Bělobrádek. Stanovisko musí ještě schválit celostátní konference strany, která zasedá odpoledne.

Podle šéfa KSČM Vojtěcha Filipa se dal Babišův krok čekat, když se v prvním kole rozhovorů pro spolupráci ostatní strany vymezily. Zda může taková vláda dostat důvěru, je podle něj ve hvězdách. "V tuto chvíli není dokončeno ani jednání ve druhém kole a je otázka, zda je dostatečná podpora na volbu předsedy Poslanecké sněmovny. Pokud bude, teprve potom bude možné, aby nějaká vláda žádala o podporu," řekl. Pokud dostanou nabídku, aby menšinovou vládu podpořili, návrh nejprve projednají komunisté v regionech.