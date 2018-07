Kalousek poslal Babišovi písemnou žádost o omluvu. Premiér to už dříve odmítl

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek dnes poslal písemnou žádost o omluvu šéfovi Hnutí ANO Andreji Babišovi. Nelíbily se mu výroky, které na jeho adresu vyslovil během schůze sněmovny k vyslovení důvěry vládě. Informoval o tom server iDnes podle kterého žádost za Kalouska odeslal jeho právní zástupce Stanislav Balík. Babiš však už dříve řekl, že se za svá slova omlouvat nebude.

Advokát podle informací serveru iDnes poslal žádost o omluvu premiérovi na tři adresy - do místa jeho bydliště, na Úřad vlády i do Poslanecké sněmovny.

„Budu chtít omluvu vzhledem k tomu, že mám v ruce důkazy, že ty výroky jsou nepravdivé, ať už se to týká padáků nebo nařčení z opilosti. Pevně doufám, že to pan premiér nahlédne a omluví se, aniž bychom to museli řešit právními kroky,“ uvedl již předtím Kalousek.

Ministerský předseda během hlasování o důvěře vládě reagoval na nařčení, že v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. „Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech,“ prohlásil mimo jiné Babiš.

„Běžné, byť nepravdivé urážky, bych asi dokázal přejít, nejsem cukrová panenka. Ale pokud mě předseda vlády nepravdivě obvinil z kriminálních činů, tedy že jsem rozkrádal ministerstvo obrany a že kvůli mně umírali lidé na padácích, tak to jsou výroky, které nemohu přejít a za které jsem připraven přimět ho k omluvě všemi prostředky, které český právní řád připouští,“ prohlásil šéf poslanců TOP 09.

Kalousek předtím premiérovi také řekl, že „kňourá a fňuká“, a řekl mu, že chlap mluví i s lidmi, kteří mají jiný názor. „Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor,“ zdůraznil Kalousek s odkazem na demonstraci, která se tehdy konala pod okny Sněmovny.

Babiš, který Kalouska dlouhodobě kritizuje už od svého vstupu do politiky, však již dříve uvedl, že se neomluví. "Pan Kalousek mne uráží permanentně, stačí se podívat na jeho twitter, jak sprostě mne uráží. Urážel i moji rodinu, a jsou momenty, kdy si to zkrátka nenechám líbit," uvedl. Dodal, že existují nahrávky, na kterých Kalousek není schopen mluvit, protože má v sobě dvě nebo tři promile. "Pro mne vždycky to byl symbol korupce," řekl Babiš.