V restauraci, která může mít podle platných nařízení otevřeno pouze výdejní okénko, Kalouska přistihli reportéři Českého rozhlasu. Jeho budova se totiž nachází v sousedství podniku Hlučná samota, za jehož zavřenými dveřmi Kalousek podle serveru iRozhlas.cz strávil asi čtyřicet minut.

Kalousek připustil, že si v úterý v restauraci byl pro jídlo, přičemž do podniku vstoupil, došel si na toaletu a během čekání vypil u stolu jedno pivo.

Později se Kalousek k incidentu vyjádřil na svém twitteru. „Nebyl jsem na žádném mejdanu po zavírací hodině. Majitel restaurace je můj dlouholetý přítel, vypil jsem s ním uvnitř restaurace jedno pivo a zase jsem odešel. Byl jsem sám, nikoho jsem neohrozil. Přesto připouštím, že jsem do restaurace vůbec neměl vstupovat. Byla to chyba, za kterou se omlouvám a která se nebude opakovat,“ napsal s tím, že zároveň věnuje deset tisíc na dobročinné účely související s epidemií.

Mé prohlášení ke včerejšímu dni:

Nebyl jsem na žádném mejdanu po zavírací hodině.

Majitel restaurace je můj dlouholetý přítel, vypil jsem s ním uvnitř restaurace jedno pivo a zase jsem odešel. Byl jsem sám, nikoho jsem neohrozil.

Přesto připouštím, že jsem do restaurace vůbec — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 4, 2020

Pochybení připustil i jednatel restaurace Daniel Jelínek. „S panem Kalouskem se znám, nabídl jsem mu, že mu na mě naleju jedno pivko. Beru to jako chybu, nemělo by se to stávat,“ citoval Jelínka server iRozhlas.cz.

Případ exministra Prymuly

Právě Kalousek přitom v minulosti opakovaně ostře kritizoval exministra zdravotnictví Romana Prymulu, kterého fotografové Blesku přistihli před restauraci Rio's na Vyšehradě. „Byli si dát do nosu a puberťácké výmluvy nedůvěru jenom zvyšují. Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí,“ tweetoval rozhořčeně Kalousek.

Prymulu ostatně připomněl i tentokrát. Ačkoli pro server iRozhlas.cz Kalousek nejprve připustil, že pivo vypil v restauraci, později své vyjádření pozměnil. "Já jsem ho konzumoval v kapitule. A doufám, že za to dostanu Řád bílého lva," uvedl.

Srovnání s Prymulovým počínáním ale Kalousek v rozhovoru odmítl. "Já jsem kritizoval pana Prymulu za to, že v době, kdy byla uzavřená výdejní okénka, pařil v restauraci. Nic takového já jsem neudělal," prohlásil.