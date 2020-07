Bývalý ministr financí a nynější předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek už nebude v příštích parlamentních volbách kandidovat do Sněmovny. Chce ale jednat s dalšími stranami o vytvoření předvolebního bloku. Řekl to v Otázkách Václava Moravce České televize. Kalousek v dolní komoře působí nepřetržitě od roku 1998.

Miroslav Kalousek | Foto: ČTK

"V příštích volbách do Poslanecké sněmovny nemám žádné politické ambice. Mám obrovskou ambici, aby se tady vytvořil jasný projekt, který může uspět ve volbách, který tady může změnit situaci," uvedl Kalousek. Právě osobní ambice přestavitelů stran podle něho hrají roli v tom, že dosavadní snahy o vznik předvolební koalice nemají výsledky. "Každý promítá osobní ambice do nějakých zástupných argumentů, ať už se jmenují jakkoli. Proto je to potom tak nesrozumitelné," podotkl Kalousek.