Co bylo dál? V tu dobu si Dalibor uvědomil, že daleko větší smysl než sypat peníze do reálné konkrétní pomoci je nějak pomoci ukrajinské ambasádě s propagací jejího sbírkového účtu. V době, kdy jsme začínali, což bylo 4. května 2022, na něm byla sice necelá miliarda korun, ale zájem o tuto sbírku pomalu upadával. Tak jsme si řekli, že tomu účtu nějak pomůžeme a také lidem přiblížíme zbraně, které Ukrajina nejvíc potřebuje. Udělali jsme fiktivní e-shop a dali jsme do něj asi čtyřicet položek zbraní, o kterých se nejvíce mluvilo. K nim jsme dali i jejich vlastnosti a cenovky. Dosáhli jsme toho, že to začalo lidi více zajímat. A to byl vlastně počátek akce Dárek pro Putina .

Když se vrátíme o dva roky zpět, co prvního si vybavíte, když se řekne čtvrtek 24. února roku 2022? Abych nebyl sprostý, tak řeknu, že to byl strašný vztek. Do té doby jsem byl v kontaktu se spoustou lidí, kteří byli přesvědčeni, že válka je na spadnutí. Ale do toho tehdejší prezident Miloš Zeman a další politici stále rozhlašovali, že je to nesmysl. A nebyl. V první chvíli jsem si vzpomněl na svého psychologa, který mi vždy radil, že vztek se má vždy přetavit v nějaký dobrý čin. Hned na začátku toho nesmyslného konfliktu jsem se domluvil s manželkou a rodiči a už za pár dní jsme u nás na chalupě ubytovali ukrajinskou rodinu. To mi dost pomohlo a měl jsem pocit, že jsem něco udělal. Ale nebylo to dost. Tak jsem s kamarády přemýšlel, co by se ještě dalo udělat.

Jak hodně vás překvapil prvotní zájem lidí o tento projekt?

Dodnes jsem překvapen, kolik lidí to bralo a bere jako terapeutickou záležitost. A je taky dost lidí, kteří mi zpětně řeklo, že si ještě den před válkou neuměli představit, že právě oni budou ti, kteří přispějí na zbraně.

Nakonec však z fiktivního prodeje vzešla i materiální pomoc. A to včetně tanku.Když jsme o celé věci přemýšleli do hloubky, chtěli jsme udělat platformu, kde lidé přispějí na něco konkrétního. Tak jsme se s ukrajinskou ambasádou domluvili na určité výjimce, kdy jsme nechtěli protistraně odkývat karty s tím, co přesně chceme nakoupit, ale chtěli jsme lidem ukázat, co by Ukrajina potřebovala a co ta daná zbraň umí. Na druhou stranu jsme věděli, že když někdo umí základní počty a součty, umí si spočítat, že potřebují tanky, raketomety, munici či plastickou trhavinu. A že jsou určité zbraně, na které lze vybírat konkrétně a není to žádné vojenské tajemství. To už byl jen krůček od toho zbraním dávat nějaká jména a začít přesvědčovat partnery, kteří nám to prodávali, aby nás k těm zbraním pustili. A byl to příjemný obchod z obou stran. Zbrojovky, přestože nemají vůbec žádnou potřebu si dělat reklamu, obzvláště teď, se na druhou stranu chtějí nějak prezentovat a ukázat, co tady dělají. Takže se tu potkala jejich potřeba s tím, že my můžeme našim podporovatelům nabízet víc informací, než že jenom sbíráme nějaké peníze.

Prvním větším počinem tak byl tank Tomáš. Ale pak následovaly právě raketomety, sanitky, bojová vozidla či helikoptéra. Tyto položky však asi člověk neobjedná jen tak na internetu. Jak se pořizuje takový tank?

Obchod se zbraněmi, tedy jak jej chápu já, je obchod, který je stejný jako každý jiný. Akorát se to neprodává v supermarketech, ale na specializovaných zbrojních veletrzích. První kontakty, protože to vše děláme ve spolupráci s Armádou České republiky, jsme dostali právě od ní. Nakontaktovala nás na první zbrojovky a nějak jsme se domluvili. Ve chvíli, kdy i ostatní klienti viděli, že to funguje, už nebyl problém někam zavolat. A když jsem zavolal, představil jsem se, tak už řekli: „Jo, my víme, kdo jste. Co pro vás můžeme udělat a sehnat?“ Pak už to probíhalo jako kterýkoliv normální obchod, jako třeba když kupujete kolo.

Kolik jste za celou dobu trvání akce Dárek pro Putina vybrali peněz a co všechno jste díky dárcům na Ukrajinu poslali?

Za celou dobu se vybralo 680 milionů korun. Když půjdu po položkách, máme tu drony za 31 milionů, tank Tomáš a munice pro něj v celkové hodnotě 103 milionů, pak tu byl nějaký výcvik vojáků a záchranářů, mobilní protivzdušná obrana Viktor za 100 milionů, raketomet Přemysl či odminovací systém Božena. Jsou tam i malé položky v podobě terénních dodávek, noční vidění, terénní sanitka, bojové lékárničky, plastická trhavina, pojízdný servis nebo tisíc střel proti ruským tankům. Zkrátka je toho dost a jsem za to všem velmi vděčný.

Přispívají nejen Češi. Pokud se nepletu, Dárek pro Putina má i své cizojazyčné mutace, je to tak?

Ano, má. Kromě české a slovenské verze máme i anglickou, maďarskou, francouzskou, ukrajinskou, polskou a holandskou. Odtud také peníze občas přijdou, ale gró jsou čeští dárci.

A co ruská verze?

Nad tou jsme také uvažovali, ale zatím ji nemáme. Nicméně i samotní Rusové přispívají. Nedávno mi moje manželka, která je ředitelkou jednoho supermarketu, řekla, že k nim přijel jeden Rus, který tam zaváží zboží. A když se dali do řeči a moje žena mu řekla, co dělám, tak sáhl do kapsy a vytáhl tři tisíce, kterými nám přispěl. Asi téměř každý Rus, co tu je, má důvod k tomu, aby tu byl. Jedním z nich je ten, že nesouzní s politikou Putina a kam Rusko vede.

Jak teď vnímáte současnou situaci, kdy tu stále častěji u lidí vyplouvají na povrch protiukrajinské nálady?

Je zcela přirozené, že počáteční nadšení dlouho nevydrží, a chápu to. Nechápu však jednu věc, a to uvažování některých lidí. Každý, kdo má IQ víc než 80 a má nějakou základní znalost historie a toho, jak se Rusko chová, musí totiž vědět, že všechny ty proklamace Putina, že to nebude pokračovat dále, jsou prostě lži. Jsou to ty samé lži, které říkal ještě 23. února 2022, že na Ukrajinu nezaútočí. Ve chvíli, kdy by se mu podařilo Ukrajinu dobýt a rozdělit, tak se stanou dvě věci. V Evropě se během několika měsíců objeví miliony uprchlíků z Ukrajiny a Evropa se o ně prostě bude muset postarat. A zadruhé, na hranicích NATO náhle bude Rusko. A nejen v tendencích Ukrajiny. Ale třeba i Slovenska a Maďarska.

Narážíte tak na dlouhodobou politiku Viktora Orbána, či na současnou rétoriku slovenského premiéra Roberta Fica?

Ano, přesně na to narážím. Jak Slovensko, tak i Maďarsko mají s Ruskem, potažmo Sovětským svazem, svoji historickou zkušenost. Ale oba státy si za poslední roky prošly velmi silnými dezinformačními operacemi, které zcela cíleně vedly k tomu, že tam vládnou ti politici, kteří tam vládnou. Tímto krokem Putin zcela záměrně vráží klíny do soudržnosti Evropské unie.

Je tak dobře, že svět, i když s obtížemi, stále dodává Ukrajině zbraně?

Je to dobře. Bez toho by to bylo stokrát horší než teď. Když to řeknu hnusně, tak pro celou Evropu na západ od Ukrajiny, potažmo USA, by mělo být evidentní, že pragmaticky je levnější Putina porazit či totálně vyčerpat právě na Ukrajině než připustit větší konflikt, který by přišel za pět, deset let. Všichni ti, co mluví o míru, by si měli uvědomit, že mír vnucený Ukrajině na nějakých parametrech územních zisků tu bude jen proto, aby Rusko dozbrojilo. Ten konflikt se jen odloží o pár let. A jestliže lidi brblají, že se u nás utrácí dvě procenta z HDP na zbrojení, tak Poláci už dávají šest procent. A Rusové dávají přes třicet. A vědí, proč to dělají.

Putin stále mluví o tom, že chrání Rusko a jeho hodnoty. Když se však člověk podívá na bojiště, Rusů je tam asi pomálu. Jak vnímáte Putinovu selekci obyvatelstva?To je zajímavá otázka. Na to, aby to člověk pochopil, musel by Rusko znát daleko hlouběji. Občas slyším, jaký je v Rusku ohromný rasismus a dělení na „čisté“ Rusy a národnostní menšiny. A tomu to nasazení vojáků na frontě jenom odpovídá. Když si vezmete čísla, pokud jsou nějaká k dispozici, jaké je národnostní složení armády, tak těch, kteří rukují z Moskvy či Petrohradu, je jen minimálně. Pokud by to tak nebylo, měl by Putin doma velký problém.

Věříte stále v ukrajinský úspěch v této válce?

Věřím. Samozřejmě bych si přál, aby to už skončilo. A ještě jednou se vrátím k té světové pomoci Ukrajině. Vzpomeňte si na to, co řekl britský ministerský předseda Winston Churchill k mnichovské dohodě v roce 1938. Řekl, že tehdy měla Francie a Velká Británie na výběr mezi hanbou a válkou. Vybrali si hanbu a měli válku. Sice nemám rád analogie s druhou světovou válkou, ale tady to sedí. Kdyby svět abdikoval na dění na Ukrajině a Putinovi jeho záměry vyšly, bude to jen a jen voda na jeho mlýn. To on bude prohlašovat, že měl pravdu, že porazil fašismus a západní svět. A bude v tom chtít dál pokračovat. Jen si dá čas na dozbrojení.

To by ale znamenalo konfrontaci s NATO, ne?Tu si dokážu představit už teď. Vezměte si to takhle. Ještě před dvěma lety si nikdo neuměl představit, že v době jaderných hlavic se povede konvenční válka. Že právě jaderné zbraně jsou zárukou míru. Nikdo si neuměl představit válku, která by byla konvenční. Všichni se modlili k jaderným zbraním, které jsou vlastně zárukou trvalého míru. Teď se to však děje na Ukrajině. A z tohoto pohledu si dokonce myslím, že za určitých okolností je možná konfrontace NATO s Ruskem. To, že by ruské tanky vjely teď třeba do Polska, dle mého vůbec nemusí znamenat jadernou odvetu. Prostě by se válčilo tak jako nyní na Ukrajině.

Nestraší vás tak slova Putina, který v případě své prohry na Ukrajině deklaroval, že by jaderné zbraně použil, neboť „na co potřebujeme svět, když v něm nebude Rusko“?

To jsou jen kecy a on to nikdy neudělá. Realita je taková, že by případný konflikt Evropa asi dost odnesla, ale Rusko by bylo vymazáno z mapy. Ale co je vlastně Putinovo Rusko? Je to jen Moskva a Petrohrad.