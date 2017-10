Kampaň vrcholí. Zaorálek se pustil do Babiše i v Bohumíně

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek nenechal ani na mítinku v Bohumíně na Andreji Babišovi niť suchou: V této zemi se nevyplatí pracovat. Lepší je být rentiér.

Poslední zastávku při předvolebních mítincích učinil ministr zahraničí a krajský lídr ČSSD pro nadcházející parlamentní volby v úterý v Bohumíně.

Vše bylo připraveno na půl třetí, ovšem když se proslechlo, že ministr zahraničí Lubomír Zaorálek bude mít malé zpoždění, nastal ideální čas na to, aby se rozdaly přítomným ženám květiny.

Šance se chopili zástupci místní radnice - starosta Petr Vícha a místostarosta Igor Bruzl a další muži z týmu oslovovali ženy na pěší zóně a věnovali jim růži, symbol sociální demokracie.

„Je to od nich hezké, květina vždy potěší,“ svěřila se Irena Vavříčková, jež posedávala s kamarádkou na lavičce poblíž připraveného pódia.

Ženy v důchodovém věku si přišly poslechnout ministrův projev, protože, jak samy řekly, program levicových stran je jim blízký. „Ani se nemusíte ptát, koho budeme volit. To je přece jasné,“ usmívaly se obě potutelně.

Lubomír Zaorálek dorazil do Bohumína autem z Brna asi s dvacetiminutovým zpožděním, pozdravil se se starostou Petrem Víchou a dalšími kolegy, a hned si vzal slovo.

Stejně jako na předvolebních billboardech bylo pro něj stěžejním tématem aktuální odměňování pracujících lidí. „Ptám se, když se ekonomice této země daří, proč to v tom dobrém nepocítí i ti, kteří poctivě pracují. Objel jsem při své volební kampani celou zemi a setkal jsem se s lidmi, kteří byli mistry ve svém oboru, a oni berou 14 tisíc hrubého! To přece není možné! Takto to chcete?“ opáčil směrem do davu posluchačů na pěší zóně. Jeho názory si přišlo poslechnout něco málo přes sto lidí, nutno dodat, že polovina jich byli členové sociální demokracie, ať už z Bohumína Karviné či dalších měst.

Jeho až plamenný, nicméně erudovaný projev, směřoval samozřejmě do řad největšího politického soupeře sociální demokracie, k hnutí ANO a jeho šéfovi Andreji Babišovi.

„Tento člověk tvrdí, že zvýšil výběr daní, ale už neřekl, že se jich velká část nedostane k obyčejným lidem a skončí v kapsách oligarchů a nejrůznějších mafií. Pro mě z jeho konání a jednání vyplývá, že v této zemi se nevyplatí pracovat. Je lepší být miliardář a rentiér. Pak se máte dobře,“ řekl Zaorálek.

Zopakoval, že české ekonomice se daří a lidé, kteří pro ni pracují, by to měli poznat na svých mzdách. „Současný stav není vůči lidem férový. Peníze se v této zemi špatně přerozdělují a končí v zahraničí. Když už to tak je, je naším úkolem zdanit banky a korporátní nadnárodní společnosti. Ty, které žijí na úkor našich lidí a obrovské zisky z Česka vyvádějí do zahraničí,“ prohlásil krajský lídr ČSSD.