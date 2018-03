Kancléř Mynář: S vydáním hackera Nikulina do USA nesouhlasím

Hradní kancléř Vratislav Mynář nesouhlasí s vydáním údajného ruského hackera Nikulina do USA. Podle něj se zdá, že to bylo od ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) minimálně nezákonné rozhodnutí. Řekl to serveru e15.cz. Mynář se kvůli Nikulinovi s Pelikánem již dříve sešel, ministr navíc v únoru řekl, ho prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska.

Nikulinův advokát Martin Sadílek míní, že vydání brání řízení o tom, zda má Rus nárok na humanitární azyl v ČR. Podaná kasační stížnost by podle něj měla mít ze zákona odkladný účinek. "Pokud je pravdou, co je v médiích a co říká advokát pana Nikulina, v tom případě ministr spravedlnosti zařadil náš právní systém na úroveň Bangladéše nebo Středoafrické republiky," řekl serveru Mynář. Kdokoliv v Česku by měl mít podle něj právo využít veškeré právní možnosti. Kancléř ale připouští, že nyní už je situace nezvratná a z USA Nikulina zřejmě nikdo nevydá. "Prověřit zákonnost postupu pana ministra by ale jistě bylo pro veřejnost důležité. Kdo jiný by měl více ctít zákon než ministr spravedlnosti," podotkl. O vydání Nikulina mělo zájem také Rusko. Pelikán ale řekl, že žádost USA posoudil jako důvodnější. "Možnost kasační stížnosti stále má, ale zákon jasně hovoří o tom, že jsme povinni ponechat žadatele o azyl na svém území do doby vyřízení jeho správní žaloby, nikoliv ještě i kasační stížnosti," vysvětlil Pelikán. ČTĚTE TAKÉ: Ministr Pelikán: Žádost USA o vydání Nikulina byla důvodnější Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček označil postup za netradiční. "Vysvětlení netradičního postupu v kauze Nikulin veřejnosti je plně věcí a odpovědností vlády a jejích představitelů, nikoliv Hradu," napsal dnes na twitteru. Není fér mlčet, když jindy nepřijatelná vláda udělá něco dobře. Vydání Nikulina do USA byl správný krok a je na místě za to vyslovit @RPelik uznání. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 30. března 2018 Server iRozhlas.cz uvedl, že Mynář se v půlce ledna tajně sešel s Nikulinovým advokátem Sadílkem. Podle Mynáře to bylo z osobních důvodů. K setkání s Pelikánem pak kancléř sdělil, že to bylo kvůli předání dopisu od Nikulinovy matky. "Jsem dalek toho, abych mu nějakým způsobem radil," řekl. O Nikulinovi mluvil tento týden se svými českými kolegy šéf Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryan, který je na návštěvě v Česku. "Na mě je těch náhod nějak moc. Přijede třetí nejvýznamnější politik Spojených států amerických, je tady letadlo na převoz vězňů, Ústavní soud rozhodne v úterý a rozhodnutí pana ministra a celá ta akce proběhne v nočních hodinách," dodal Mynář. Kancelář prezidenta ale prý žádné kroky v tomto případu podnikat nebude. ČTĚTE TAKÉ: Česko vydalo hackera Nikulina do USA, odletěl v noci. Rusko je zklamané Politici Pelikánovo rozhodnutí většinou chválí. "Oceňuji, že ministr Pelikán nepodlehl nemístnému tlaku prezidenta Zemana, kancléře (Vratislava) Mynáře a dalších lidí z Hradu," uvedl mimo jiné předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Souhlasně se pro Českou televizi vyjádřili například člen zahraničního výboru Vít Rakušan (STAN), poslankyně ODS Miroslava Němcová nebo šéf sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Proti je místopředseda KSČM Josef Skála: "Jestli si chceme hodně zavařit vztahy směrem na Východ, tak se nám to asi podaří. Nevím, v jakém zájmu České republiky to je," řekl České televizi. #Hrad: “Úřady v případe vydání Nikulina postupovaly netradičně.” Ano, podle práva. — Michael Zantovsky (@zantov) 30. března 2018 Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Údajně se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox.

Autor: ČTK