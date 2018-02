Kandidát na předsedu ČSSD Hamáček: Chci, aby vedení bylo různobarevné

V novém vedení ČSSD, které tuto neděli vybere sjezd v Hradci Králové, by podle představ kandidáta na předsedu strany Jana Hamáčka měly být zastoupeny různé názorové proudy. V ČSSD podle něj dlouhodobě existují, a dokud spolu byly schopné komunikovat, strana volby vyhrávala. Hamáček řekl, že by vedení nemělo být jednobarevné a patří do něj i bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola jako představitel "tradičního" proudu v sociální demokracii.

Hamáček řekl, že dokud spolu byly "tradiční" a "středový" proud schopné komunikovat a spolupracovaly, strana vyhrávala. "Když jeden začal být zatlačován do pozadí, tak se ukázalo, že tím trpí vnitrostranická diskuse. Ti zatlačování ztrácejí motivaci pro sociální demokracii pracovat, ztrácíme pak lidi, kteří žijí a dýchají pro ČSSD," uvedl.

Sjednocení musí podle něj postupovat na základě diskuse, po níž bude strana navenek mluvit jen jedním hlasem. "Zastávám názor, že pokud má dojít ke sjednocení nebo zlepšení atmosféry, tak v novém vedení by měly být zastoupeny oba tyto názorové proudy. Jiří Zimola je čelným představitelem toho tradičního proudu a do vedení patří," řekl Hamáček na adresu dlouhodobého kritika aktuálního vedení Zimoly, který rovněž kandiduje na funkci předsedy strany.

Hamáček kritizuje například policejní reorganizaci, kterou podepsal další z kandidátů na funkci předsedy strany Milan Chovanec. Považuje ji mimo jiné za špatně mediálně prezentovanou. Hnutí ANO podle něj díky reorganizaci "překreslilo hřiště" ve vládě. "Do té doby jsme ve vládě spolupracovali, ale byli jsme schopni prosazovat naše kroky, byli jsme na svém hřišti. Když se objevila kampaň proti policejní reformě, ANO to využilo, hodilo nás do jednoho pytle s těmi v uvozovkách tradičními stranami a hrálo roli antisystémové strany," řekl Hamáček. Na takovém hřišti podle něj nebylo možné hrát férový zápas.

Na výsledku ve volbách se podepsala i vládní krize kolem odvolání Andreje Babiše (ANO) z funkce ministra financí. Voličům ČSSD podle Hamáčka vadilo, že se kabinet rozhádal. V posledních týdnech před loňskými volbami pak hrála roli kauza kolem memoranda o těžbě lithia. Účelovost tehdejší kritiky na adresu ČSSD podle něj dokazuje mimo jiné to, že ministerstvo průmyslu pod vedením ANO memorandum nezrušilo, naopak s protistranou jedná.

Prioritou budou nyní pro ČSSD podzimní komunální a senátní volby. Hamáček by chtěl svěřit každé volby jednomu z místopředsedů. "Musíme přesvědčit voliče, že sociální demokracie uzavřela kapitolu hledání sebe sama, že je to opět sebevědomá strana, která má jasné programové cíle," uvedl. Poslanecký klub podle něj má připravenou řadu předpisů. Například novelu, podle které by se znovu proplácely první tři dny nemocenské či vlastní verzi zákona o obecném referendu. Tlačit chce ČSSD i na zákon o liniových stavbách, který by měl podpořit výstavbu infrastruktury.