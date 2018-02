Kandidát na předsedu ČSSD Hamáček: Trestně stíhaný premiér je pro mě problém

Jan Hamáček (39) je dlouholetou tváří sociální demokracie, byť nikdy nebyl v exekutivní roli. Nyní se uchází o nejvyšší post ve straně. Delegátům nedělního sjezdu v Hradci Králové řekne, že by ČSSD měla jednat o vstupu do vlády s podmínkou, že ji nepovede trestně stíhaný premiér. Jako šéf strany by usiloval o ministerstva práce a sociálních věcí, zdravotnictví, školství a pro místní rozvoj. O to poslední proto, že programovou prioritou sociální demokracie by mělo být dostupné bydlení.

Je důvěryhodné, když se o předsedu strany ucházejí dva členové bývalého vedení strany – vy a Milan Chovanec – kteří nesou odpovědnost za sedmiprocentní výsledek? Svoji kandidaturu jsem dlouho zvažoval, radil jsem se se svou domovskou organizací, ve finále jsem se rozhodl kandidovat i s vědomím, že nesu část zodpovědnosti za volební výsledek, jakkoliv jsem nebyl součástí onoho triumvirátu, který v předvolebním období stranu řídil. Byla chyba, že Bohuslav Sobotka loni na jaře vyhrotil konflikt s Andrejem Babišem, trval na jeho odchodu z vlády a místo sebe nasadil nečitelné tříčlenné vedení ČSSD? V období vládní krize jsem premiéra upozorňoval na rizika, jež plynou z vyvolání konfliktu ve vládě, která do té doby byla vnímaná jako úspěšná. S odstupem času lze říct, že rozhodnutí rozpoutat vládní krizi bylo chybné a vedlo k poklesu preferencí ČSSD. To, že ustanovení trojčlenného vedení ČSSD nebylo moudré, prokázaly volby. Na grémiu jsem tehdy doporučoval, aby volební lídr Lubomír Zaorálek byl zároveň pověřen i řízením sociální demokracie. Jste vnímán jako pokračovatel sobotkovské nekonfrontační linie. Když se řekne Jan Hamáček, možná si polovina národa nevybaví vaši tvář. Není to zásadní handicap? Konsensuální přístup Bohuslava Sobotky určitě přispěl k tomu, že vláda byla stabilní a měla konkrétní výsledky, ale současně v něm byl zakódován problém posledního roku, kdy Sobotka nechal Babiše příliš vyrůst. Pamatuji si na dobu, kdy naši ministři chodili na finance, někteří dokonce s dárečky, a žádali ministra financí Babiše o navýšení rozpočtových kapitol. Kdybychom od začátku dali najevo, kdo vládu řídí a že je v ní ČSSD dominantním prvkem, spoustu problémů jsme si mohli ušetřit. V komunikaci s Andrejem Babišem musíme být v budoucnu tvrdší. Toho budete schopen? Jako předseda sněmovny jsem musel vyjednávat dohody, ale v pravou chvíli také jasně ukázat směr a trvat na něm. To, že jsem nyní dostal podporu od velké části kolegů na post místopředsedy, dokazuje, že jsem funkci zvládl. S Andrejem Babišem nemám příliš mnoho zkušeností, ale když jsme po volbách 2013 vyjednávali o programovém prohlášení vlády v kapitole obrany, nechtěl ustupovat a tvrdil, že není možné zvyšovat armádní rozpočet, ale já ho dokázal přesvědčit. Nemluvím o schopnosti se s ním dohodnout za zavřenými dveřmi, ale o vystupování navenek. Nezasloužila by si sociální demokracie nějakého autentického levicového lídra typu šéfa odborů Josefa Středuly, který by byl Babišovi reálným soupeřem? Sociální demokracie ví, co chce, opírá se o jasný program. Jestli někde máme rezervy, tak je to v jeho prezentaci a přesvědčování voličů, že jsme schopni ho splnit. Andrej Babiš za poslední čtyři roky kompletně vyměnil voliče a ze středopravé strany se posunul do levého středu. Ve flexibilních názorových veletočích s ním soutěžit nebudeme. My naopak musíme stát na svém, obhajovat své priority a přesvědčit voliče, že má smysl se k ČSSD vrátit. ČTĚTE TAKÉ: Kandidát na předsedu ČSSD Hamáček: Chci, aby vedení bylo různobarevné PŘEDCHOZÍ 1/2 DALŠÍ

Autor: Kateřina Perknerová