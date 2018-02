Kandidát na předsedu ČSSD Miroslav Krejčík: Sázka na minulé lídry by byla hazard

/ROZHOVOR/ Bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík má v členské základně ČSSD hodně fanoušků. Není sice známým politikem, ale jeho přímost a neotřelost by mohla mnohé delegáty hradeckého sjezdu oslovit.

Podle posledního průzkumu veřejného mínění ČSSD oproti výsledku říjnových voleb posílila o pět procent. Přičítáte to tomu, že všichni tři žhaví kandidáti na předsedu se v prezidentské volbě postavili na stranu Miloše Zemana?

Může to být vysvětlení, ale nepřikládal bych tomu posunu velký význam. Je to spíš o momentálních voličských náladách. Prioritou je pro mě sjezd, na němž si máme opravdu hodně co vyříkat. Když vyřešíme, co je nutné, můžeme se dostat výš ne o pět, ale třeba o patnáct procent.

Jak důležitou roli v tom sehraje prezident Zeman?

Může být významná. To, že se jeho voliči protínají s elektorátem sociální demokracie, je podnět pro nás. Měli bychom přemýšlet, proč on ty lidi oslovuje a my jako levicová strana ne.

Co třeba proto, že Miloš Zeman se velmi sblížil s Tomiem Okamurou a jeho SPD, která je vnímána jako pravicově nacionalistická, xenofobní a extremistická strana?

Hlava státu by měla komunikovat se všemi proudy ve společnosti a Tomio Okamura zastupuje jeden z nich. Jako politická strana máme na SPD jiný úhel pohledu než Miloš Zeman, který je prezidentem všech občanů.

Čím byste jako předseda ČSSD chtěl zvýšit její preference?

Sociální demokracie je v krizi, svojí bezbřehou až tvarohovou politikou se stala nečitelnou sama pro sebe, natož pro voliče. Pokud se máme vrátit na výsluní, musíme si vyjasnit, koho chceme zastupovat.

Koho, když velkou část sympatizantů vám přebral Andrej Babiš?

Hnutí ANO stojí v politickém spektru někde uprostřed, a když se to Andreji Babišovi hodí, jde doprava a jindy zase doleva. Sociální demokracie zaznamenala úbytek 650 tisíc voličů, většina odešla k ANO, někteří dokonce jinam. Je to proto, že jsme nabízeli nesrozumitelný program.

Čili vy budete delegáty přesvědčovat, že by ČSSD měla být důsledně levicovou stranou, především v oblasti daňové, sociální, podpory rodin s dětmi?

Bezesporu, to je proboha naše místo. Sociální demokracie byla vždycky stranou pracujících, a když jsme opustili svoje nosné téma a soustředili se na marginální záležitosti, doplatili jsme na to. Voliči ČSSD jsou zaměstnanci, rodiny s dětmi, senioři a drobní podnikatelé. Jejich zájmy musíme hájit.

Jestli se nevrátíme k nim, nebude to o sedmi procentech, ale o pěti a méně. Musíme třeba hledat nástroje, jak pomáhat lidem v nouzi. Je tady 60 procent zadlužených rodin s nezaopatřenými dětmi, přičemž desetina z nich nemá na splátky. Naším tématem musí být sociální bydlení, startovací byty, výhodné půjčky a progresivní zdanění. To je parketa ČSSD.

Nebojíte se, že vám Piráti jako nekompromisní opoziční strana, která chrlí jeden návrh za druhým, vezmou radikální levicový elektorát?

Piráty vnímám jako liberální středovou stranu, kterou respektuji. Před lety, když jsme se připravovali na vládní angažmá, jsem právě s Pirátskou stranou začal komunikovat. Jsou to lidé, jimž se nyní daří oslovovat část společnosti, takže budu pozorně sledovat, kam se vyvinou. Rozhodně je nevnímám jako levičáky.

Ale spojení, v němž by ČSSD mohla oslovovat tradiční levicové voliče a Piráti ekologicky a protikorupčně naladěné městské liberály, se nabízí, ne?

Jednoznačně. Ovšem nejdříve se musíme zbavit nánosu bahna, které na nás leží. Spousta lidí nás považuje za korupční prohnilou stranu, kterou řídí bratrstva hlasující tak, jak boss poručí. To ale bude těžká práce. Sjezd to může jen nastartovat, pak je nutné vytrvat.

Když už mluvíte o bratrstvech, říká se, že vás dopředu tlačí Jaroslav Tvrdík, který v Česku zastupuje zájmy čínské skupiny CEFC.

Ani náhodou. Jaroslav Tvrdík byl mým ministrem, ale vojáci si ministra nevybírají. Teď ho vnímám jen z dálky, vím, že existuje. Naopak si myslím, že můj vstup do veřejného života zamíchá kartami mnoha lidí a možná se budou snažit mě zase z něho dostat. Ale já se nedám.

Jak to myslíte?

Rozeslal jsem dopis členům ČSSD, což se některým stranickým strukturám nelíbilo. Už dnes mám tisíc unikátních odpovědí, přičemž nás je 18 tisíc, ale ne všichni využívají internet. Ti lidé jsou nespokojeni se stavem sociální demokracie, možná je to dokonce mlčící většina, která teď na sjezdu konečně promluví.

Měla by ČSSD zamířit do vládní koalice s Andrejem Babišem?

Nedokážu si představit jiný způsob, jak prosazovat zájmy našich voličů, než účastí ve vládě.

Za předpokladu, že tam nebude trestně stíhaný premiér a hnutí ANO nesmí mít ministerstva vnitra, financí a spravedlnosti, nebo bez podmínek?

Rozdělování ministerských postů je až druhořadá záležitost. Ale pokud máme něco dělat pro naše voliče, tak k tomu nepotřebujeme ministerstvo spravedlnosti nebo vnitra, ale spíš ministerstvo práce a sociálních věcí, kde bychom museli dělat trošku jinou politiku než v minulém období.

Někdo říká, že v případě patové situace na sjezdu sehrajete roli černého koně, jiní vás vidí jako jednoznačného outsidera. Jak hodnotíte své šance vy?

Outsider je krásné postavení, z toho se dá vyhrát každý závod. Nepodceňoval bych náladu členské základny. Pokud každému delegátovi půjde nejen o to, aby ČSSD přežila, ale aby se vrátila do první linie, musí zapomenout na to, že mu někdo povede ruku při hlasování, bude se muset rozhodnout, jestli chce riskovat, nebo hazardovat. Já jsem risk, zatímco někteří další kandidáti by byli hazard, protože už ukázali, co umí.

KDO JE brig. gen. Ing. MIROSLAV KREJČÍK

Narodil se 15. července 1964 v Praze.



Absolvoval Spojovací fakultu Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši.



Po listopadu 1989 zastával odborné a velitelské funkce v armádě, mezi roky 1994 a 2001 zpravodajské a řídící funkce u Vojenského obranného zpravodajství.



V letech 2004 až 2007 byl ředitelem Vojenského zpravodajství.



Pracuje jako ředitel Poštovní tiskárny cenin.



Od roku 2012 je členem ČSSD, na předsedu strany ho nominovala jihomoravská konference.