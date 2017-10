Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš zvolil ukotvení Česka v Evropě

Bývalý předseda Akademie věd a kandidát na prezidenta Jiří Drahoš vždy volí strany, které zachovávají ústavnost, demokracii a ukotvení Česka v Evropě. Řekl to dnes novinářům v pražských Lysolajích, kde volil do Poslanecké sněmovny. Koho konkrétně zvolil však jako nadstranický kandidát na prezidenta neprozradil. "Mohu říct, že vždy volím strany, které zachovávají ústavnost, demokracii a naše ukotvení v Evropě," řekl Drahoš, který do volební místnosti dorazil i se svou manželkou Evou. Jako vždy se prý na volbě shodli.

V Lysolajích v pátek zaregistrovali účast přes 50 procent voličů, v celé ČR to bylo podle dosavadních odhadů přibližně 40 procent. Drahoš odhadl volební účast na 60 procent. ČTĚTE TAKÉ: Volební místnosti v Česku se otevřely na zbylých šest hodin "Jako vždycky se mluví o tom, že tyto volby jsou nejdůležitější. Já to slyším od devadesátých let a myslím, že vůbec nejdůležitější byly ty první volby v roce 1990. Ale tentokrát se mohou dostat do Sněmovny i další strany a je otázka zachování dosavadního směru České republiky. Drahoš ukončil sběr podpisů Stát se může leccos, proto výsledek voleb očekávám docela s napětím," podotkl. Konec volebního klání má v plánu zhlédnout v nové volební kanceláři v Ungeltu společně se svým volebním týmem. Drahoš ukončil na konci týdne sběr podpisů. K dispozici má přes 110 tisíc ověřených podpisů. Poznamenal, že i nadále bude pokračovat v kontaktní kampani, začne ji ale přizpůsobovat předvolebním debatám. ČTĚTE TAKÉ: Praha volí jinak než zbytek země. Potvrdí se to i letos? Drahoš patří mezi hlavní kandidáty prezidentské volby společně se Milošem Zemanem nebo Michalem Horáčkem. O post hlavy státu se uchází i další kandidáti včetně například bývalého velvyslance Pavla Fischera nebo lékaře Marka Hilšera.





Autor: ČTK